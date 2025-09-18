Új fordulat Madeleine McCann ügyében: korábbi súlyos bűncselekménnyel hozták összefüggésbe a kislány eltűnését

Marc Verwilghen, aki éveken át vezette a Dutroux-ügy vizsgálatát, úgy véli, Madeleine McCann eltűnése mögött szervezett gyermekkereskedő kör állhat. „Amikor először hallottam az ügyről, déja vu érzésem támadt – azonnal Dutroux jutott eszembe. Az is lehet, hogy Madeleine-t megrendelésre vitték el” – mondta a volt miniszter.
A brit kislány hároméves volt, amikor 2007 május 3-án nyomtalanul eltűnt családi nyaralásukról. Három nappal korábban a belga rendőrség riasztást küldött az európai hatóságoknak: információik szerint egy pedofil banda kislányok elrablását rendelte meg.
Verwilghen szerint a figyelmeztetést komolyan kellett volna venni, de a nyomozás fókusza akkoriban egyértelműen Dutrouxra irányult, a férfit magányos tettesként kezelték. „Pedig már a Dutroux-ügy is világosan megmutatta: Európában valóban léteztek pedofilhálózatok, amelyek pénzszerzés céljából működtek, és több ember összehangolt munkáját igényelték” – hangsúlyozta.
Marc Dutroux a ’90-es években fiatal lányokat rabolt el, erőszakolt meg és gyilkolt meg Belgiumban. 2004-ben életfogytiglani börtönre ítélték. A hatóságok szerint a férfi kapcsolatban állhatott európai gyermekkereskedő körökkel. Verwilghen szerint Madeleine McCann esetében hasonló szervezet állhatott a háttérben: „Az információk alapján valaki lefényképezte a kislányt, elküldte a fotót Belgiumba, ahol egy vevő rábólintott: megfelelő. Ezután Maddie-t elrabolták.”
A belga rendőrség által kiadott figyelmeztetésről először 2008-ban lehetett hallani, amikor egy fax előkerült a McCann-ügy iratai közül. A brit rendőrség végül 2016-ban kezdett komolyabban nyomozni egy európai emberkereskedő banda után, de ezt a szálat soha nem kapcsolták hivatalosan a jelenlegi fő gyanúsítotthoz, a német Christian Brücknerhez.
A 48 éves Brückner – akit pedofil bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak – Madeleine McCann eltűnésekor az Algarve régióban élt. A német hatóságok szerint logikusnak tűnik, hogy nem egyedül követte el a bűncselekményt, ugyanakkor a nyomozás kizárólag az ő szerepére összpontosított, mert a hálózat vizsgálata túl sok új szerv bevonását igényelte volna.
„A rendőrség komolyan veszi a Belgiumból érkező állításokat, de nem érdekeltek a hálózat vizsgálatában – inkább a jelenlegi gyanúsítottra koncentrálnak” – fogalmazott egy németországi forrás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.