Új fordulat Madeleine McCann ügyében: korábbi súlyos bűncselekménnyel hozták összefüggésbe a kislány eltűnését

Marc Verwilghen, aki éveken át vezette a Dutroux-ügy vizsgálatát, úgy véli, Madeleine McCann eltűnése mögött szervezett gyermekkereskedő kör állhat. „Amikor először hallottam az ügyről, déja vu érzésem támadt – azonnal Dutroux jutott eszembe. Az is lehet, hogy Madeleine-t megrendelésre vitték el” – mondta a volt miniszter.

Madeleine McCannt megrendelésre rabolhatták el

Három nappal Madeleine McCann eltűnése előtt figyelmeztettek

A brit kislány hároméves volt, amikor 2007 május 3-án nyomtalanul eltűnt családi nyaralásukról. Három nappal korábban a belga rendőrség riasztást küldött az európai hatóságoknak: információik szerint egy pedofil banda kislányok elrablását rendelte meg.

Verwilghen szerint a figyelmeztetést komolyan kellett volna venni, de a nyomozás fókusza akkoriban egyértelműen Dutrouxra irányult, a férfit magányos tettesként kezelték. „Pedig már a Dutroux-ügy is világosan megmutatta: Európában valóban léteztek pedofilhálózatok, amelyek pénzszerzés céljából működtek, és több ember összehangolt munkáját igényelték” – hangsúlyozta.

Marc Dutroux a ’90-es években fiatal lányokat rabolt el, erőszakolt meg és gyilkolt meg Belgiumban. 2004-ben életfogytiglani börtönre ítélték. A hatóságok szerint a férfi kapcsolatban állhatott európai gyermekkereskedő körökkel. Verwilghen szerint Madeleine McCann esetében hasonló szervezet állhatott a háttérben: „Az információk alapján valaki lefényképezte a kislányt, elküldte a fotót Belgiumba, ahol egy vevő rábólintott: megfelelő. Ezután Maddie-t elrabolták.”

A belga rendőrség által kiadott figyelmeztetésről először 2008-ban lehetett hallani, amikor egy fax előkerült a McCann-ügy iratai közül. A brit rendőrség végül 2016-ban kezdett komolyabban nyomozni egy európai emberkereskedő banda után, de ezt a szálat soha nem kapcsolták hivatalosan a jelenlegi fő gyanúsítotthoz, a német Christian Brücknerhez.

A 48 éves Brückner – akit pedofil bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak – Madeleine McCann eltűnésekor az Algarve régióban élt. A német hatóságok szerint logikusnak tűnik, hogy nem egyedül követte el a bűncselekményt, ugyanakkor a nyomozás kizárólag az ő szerepére összpontosított, mert a hálózat vizsgálata túl sok új szerv bevonását igényelte volna.