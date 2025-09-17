Szertefoszlott Madeleine McCann családjának utolsó reménye: borzalmas napra virradtak a szülők

A világ legismertebb eltűnési ügye a mai napig elemzők és nyomozók százait hozza zavarba. Madeleine McCann csupán 3 éves volt, amikor a szüleivel Kate McCann-nel, és Gerry McCann-nel, valamint a két testvérével Portugáliában nyaralt Praia da Luz üdülőhelyén. 2007. május 3-án Gerry és Kate egy közeli étterembe ment vacsorázni, amíg a gyermekeik a szobában aludtak. Ezután azonban felfoghatatlan dolog történt: hiába ellenőrizték a felnőttek óránként az alvó gyermekeiket, 22 óra 40 perc körül Madeleine nyomtalanul eltűnt az ingatlanból és ezzel kezdetét vette egy 18 éves pokoljárás a család számára.
Madeleine édesanyja a szobába belépve észrevette, hogy nyitva van a kislánya ablaka, a gyermek pedig eltűnt az ágyából. A McCann házaspár azonnal értesítette a rendőrséget, és 400 önkéntes segítségével átfésülték a környező területeket, de nem találtak rá az eltűnt gyermekre. Később Madeleine McCann szülei azt állították, hogy az eltűnést megelőző napokon úgy érezték, hogy valaki figyeli őket, és csak a megfelelő pillanatra vár, hogy lecsapjon.
Kezdetben a portugál rendőrség foglalkozott csak az üggyel, azonban a nyelvi nehézségek miatt lassan haladt a nyomozás, emellett hanyag munkát végeztek a helyi erők, akik a külföldi állampolgárok ügyeire csak korlátozott energiát fordítottak. Később több belső ellenőrzés is rámutatott, hogy a helyszínelők munkája során számos bizonyíték megsemmisült, vagy eltűnt.
Az eltűnés után 20 nappal a rendőrség személyleírást hozott nyilvánosságra egy gyanúsított férfiről, akit állítólag láttak egy szőke kislánnyal a kezében menekülni a bűntény éjszakáján. Júliusban a brit rendőrség beszállt a nyomozásba, és rendőrkutyákat és speciálisan kiképzett tiszteket küldtek Portugáliába. Hiába nyomozott egyszerre a két ország rendőrsége, a két csapat inkább rivalizált egymással, minthogy segítette volna a másik munkáját. Sőt, néhány héttel az angol segítség megérkezése után a félsziget nyomozói gyanúsítottnak nyilvánították Kate McCann-t, miután vérnyomokat találtak a bérelt kocsijában. Ezután még kevésbé volt szívélyes a viszony a két csoport tagjai között. Végül csak egy évnyi huzavona után került le a gyanú árnyéka a kislány édesanyjáról.
Ekkor már másféléve nem került elő semmilyen információ Madeleine McCann-ről, a remény pedig egyre jobban fogyott. Több rendőrségi tiszt is arról tájékoztatta a szülőket, hogy a gyermekük valószínűleg halott. A McCann család azonban nem adta fel a reményt, és a mai napig ünneplik a kislány születésnapját május 12-én, ilyenkor pedig mindig kifejezik reményüket, hogy egyszer még újra láthatják az eltűnt gyermeküket - írja a BBC.
13 éven keresztül csak kihallgatások, és feltételezések voltak a rendőrség kezében, azonban 2020 júniusában minden megváltozott. A német rendőrség ugyanis arról tájékoztatta a brit, és a portugál kollégáit, hogy azonosítottak egy 43 éves német rabot, aki Portugáliában tartózkodott a kislány eltűnésnek idején, és egy tanúvallomása szerint ő lehet a felelős a kislány elrablásáért. A Christian Brueckner nevű fogoly ráadásul éppen 7 éves börtönbüntetését tölti, mert megerőszakolt egy nyugdíjas nőt. Egy korábbi tettestársa azt állította, hogy maga Brueckner vallotta be neki, hogy elrabolta és megerőszakolta Madeleine McCann-t, ezután pedig végzett vele. A tanúvallomás után végre valódi gyanúsítottja lett az ügynek, és újranyitották a nyomozást. Angol és német szakértők lepték el Praia de Luzt, hogy felülvizsgáják a portugál kollégák munkáját.
A nemzetközi összefogás során átvizsgálták Brueckner korábbi ingatlanjait, újra ellenőrizték Praia da Luz területén azokat a helyszíneket, ahol 2007-ben járt a férfi, valamint számos kamerafelvételt és tanúvallomást vettek újra elő a rendőrök, de semmi olyasmit nem találtak, amivel vád alá helyezhették volna Christian Bruecknert. A férfi pedig mindent tagad, nevet a rendőrök próbálkozásain, és a mai napon - miután véget ér a 7 éves börtönbüntetése - szabad emberként távozik.
Amikor végre elhagyom a börtönt, megeszek egy finom steaket, és iszok egy jéghideg sört.
- üzente meg az ügyészeknek Brueckner korábban.
Hiába próbálták meg a jog minden lehetőségével börtönben tartani a férfit, végül az ügyészség kijelentette, hogy nem áll módjukban továbbra is fogva tartani a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottját. Annak ellenére sem, hogy mind a Scotland Yard, mind a német nyomozóhatóság leszögezte, hogy szerintük Brueckner rabolta el és ölte meg Madeleine McCannt 2007-ben.
