Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szabadulás

Szertefoszlott Madeleine McCann családjának utolsó reménye: borzalmas napra virradtak a szülők

szabadulás nyomozás Madeleine McCann eltűnése Christian Brueckner
Life.hu
2025.09.17.
18 éves a világ legismertebb megoldatlan ügye. Madeleine McCann családja a mai napig nem kapott válaszokat, és nem tudja, hogy mi történhetett a kislányukkal 2007. május 3-án. Most pedig úgy tűnik, hogy az utolsó reményük is szertefoszlik az egyetlen gyanúsított szabadulásával.

A világ legismertebb eltűnési ügye a mai napig elemzők és nyomozók százait hozza zavarba. Madeleine McCann csupán 3 éves volt, amikor a szüleivel Kate McCann-nel, és Gerry McCann-nel, valamint a két testvérével Portugáliában nyaralt Praia da Luz üdülőhelyén. 2007. május 3-án Gerry és Kate egy közeli étterembe ment vacsorázni, amíg a gyermekeik a szobában aludtak. Ezután azonban felfoghatatlan dolog történt: hiába ellenőrizték a felnőttek óránként az alvó gyermekeiket, 22 óra 40 perc körül Madeleine nyomtalanul eltűnt az ingatlanból és ezzel kezdetét vette egy 18 éves pokoljárás a család számára.

Madeleine McCann 18 évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul
Madeleine McCann 18 évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul
Forrás: Getty Images

Hiába indult nemzetközi összefogás Madeleine McCann-ügyben, nem sikerült rálelni a megoldásra

Madeleine édesanyja a szobába belépve észrevette, hogy nyitva van a kislánya ablaka, a gyermek pedig eltűnt az ágyából. A McCann házaspár azonnal értesítette a rendőrséget, és 400 önkéntes segítségével átfésülték a környező területeket, de nem találtak rá az eltűnt gyermekre. Később Madeleine McCann szülei azt állították, hogy az eltűnést megelőző napokon úgy érezték, hogy valaki figyeli őket, és csak a megfelelő pillanatra vár, hogy lecsapjon. 

Kezdetben a portugál rendőrség foglalkozott csak az üggyel, azonban a nyelvi nehézségek miatt lassan haladt a nyomozás, emellett hanyag munkát végeztek a helyi erők, akik a külföldi állampolgárok ügyeire csak korlátozott energiát fordítottak. Később több belső ellenőrzés is rámutatott, hogy a helyszínelők munkája során számos bizonyíték megsemmisült, vagy eltűnt.

Az eltűnés után 20 nappal a rendőrség személyleírást hozott nyilvánosságra egy gyanúsított férfiről, akit állítólag láttak egy szőke kislánnyal a kezében menekülni a bűntény éjszakáján. Júliusban a brit rendőrség beszállt a nyomozásba, és rendőrkutyákat és speciálisan kiképzett tiszteket küldtek Portugáliába. Hiába nyomozott egyszerre a két ország rendőrsége, a két csapat inkább rivalizált egymással, minthogy segítette volna a másik munkáját. Sőt, néhány héttel az angol segítség megérkezése után a félsziget nyomozói gyanúsítottnak nyilvánították Kate McCann-t, miután vérnyomokat találtak a bérelt kocsijában. Ezután még kevésbé volt szívélyes a viszony a két csoport tagjai között. Végül csak egy évnyi huzavona után került le a gyanú árnyéka a kislány édesanyjáról.

Ekkor már másféléve nem került elő semmilyen információ Madeleine McCann-ről, a remény pedig egyre jobban fogyott. Több rendőrségi tiszt is arról tájékoztatta a szülőket, hogy a gyermekük valószínűleg halott. A McCann család azonban nem adta fel a reményt, és a mai napig ünneplik a kislány születésnapját május 12-én, ilyenkor pedig mindig kifejezik reményüket, hogy egyszer még újra láthatják az eltűnt gyermeküket - írja a BBC.

Gerry McCann és Kate McCann gyermekeivel. . Gerry és Kate McCann, az eltűnt Madeleine McCann szülei a portugáliai Praia da Luzban lévő lakásukban a másik két gyermekükkel, Sean-nal és Amelie-vel.19/05/2007.,Image: 220843052, License: Rights-managed, Restrictions: NOT TO BE USED FOR 28 DAYS IN THE UK FROM: 19/05/2007., Model Release: no, Pictured: Gerry McCann and Kate McCann with children
Madeleine McCann szülei, Gerry és Kate az ikrekkel, Seannal és Amelie-vel
Forrás: Profimedia

2020-ig kellett várni az első reménysugár megjelenéséig

13 éven keresztül csak kihallgatások, és feltételezések voltak a rendőrség kezében, azonban 2020 júniusában minden megváltozott. A német rendőrség ugyanis arról tájékoztatta a brit, és a portugál kollégáit, hogy azonosítottak egy 43 éves német rabot, aki Portugáliában tartózkodott a kislány eltűnésnek idején, és egy tanúvallomása szerint ő lehet a felelős a kislány elrablásáért. A Christian Brueckner nevű fogoly ráadásul éppen 7 éves börtönbüntetését tölti, mert megerőszakolt egy nyugdíjas nőt. Egy korábbi tettestársa azt állította, hogy maga Brueckner vallotta be neki, hogy elrabolta és megerőszakolta Madeleine McCann-t, ezután pedig végzett vele. A tanúvallomás után végre valódi gyanúsítottja lett az ügynek, és újranyitották a nyomozást. Angol és német szakértők lepték el Praia de Luzt, hogy felülvizsgáják a portugál kollégák munkáját.

Madeleine McCann, új bizonyítékok keresése. ..A rendőrség különböző helyszíneket kutat át a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen és környékén. A rendőrség radarberendezéssel kutatja át a bozótos területét, az első számú gyanúsított, Christian Brueckner egykori háza körül és az Ocean Club apartmanok közelében lévő területeken, ahonnan évekkel ezelőtt elrabolták a kislányt.
Újabb helyszíneket vizsgáltak át Portugáliában, de nem találtak egyértelmű bizonyítékokat
Forrás: Profimedia

A nemzetközi összefogás során átvizsgálták Brueckner korábbi ingatlanjait, újra ellenőrizték Praia da Luz területén azokat a helyszíneket, ahol 2007-ben járt a férfi, valamint számos kamerafelvételt és tanúvallomást vettek újra elő a rendőrök, de semmi olyasmit nem találtak, amivel vád alá helyezhették volna Christian Bruecknert. A férfi pedig mindent tagad, nevet a rendőrök próbálkozásain, és a mai napon - miután véget ér a 7 éves börtönbüntetése - szabad emberként távozik.

Amikor végre elhagyom a börtönt, megeszek egy finom steaket, és iszok egy jéghideg sört.

 - üzente meg az ügyészeknek Brueckner korábban.

Christian Brueckner Brückner
Christian Brückner, a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja
Forrás: Getty Images

Hiába próbálták meg a jog minden lehetőségével börtönben tartani a férfit, végül az ügyészség kijelentette, hogy nem áll módjukban továbbra is fogva tartani a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottját. Annak ellenére sem, hogy mind a Scotland Yard, mind a német nyomozóhatóság leszögezte, hogy szerintük Brueckner rabolta el és ölte meg Madeleine McCannt 2007-ben.

Minden remény elillant: A Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja megtagadta az utolsó kihallgatását

A Scotland Yard bejelentkezett, hogy két nappal a szabadulása előtt utoljára kihallgathassa Christian Bruecknert. A Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja azonban visszautasította a nyomozók kérését.

Hivatalos: 18 nap múlva szabadul a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja Christian Brückner

Lejárt minden határidő, szabadon bocsátják Christian Brücknert szeptember 17-én. A rendőrség eddig nem talált elegendő bizonyítékot arra, hogy a férfinak köze volt Madeleine McCann eltűnéséhez.

Elakadt a Madeleine McCann-ügy, a gyanúsított nevetve fogadta a hírt

Nincs egyelőre semmilyen kézzelfogható bizonyíték az eltűnt kislányt keresők kezében. A Madeleine McCann elrablásával gyanúsított férfi pedig mindent tagad, és nemrég még a rendőröket is kinevette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu