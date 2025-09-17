Szertefoszlott Madeleine McCann családjának utolsó reménye: borzalmas napra virradtak a szülők

A világ legismertebb eltűnési ügye a mai napig elemzők és nyomozók százait hozza zavarba. Madeleine McCann csupán 3 éves volt, amikor a szüleivel Kate McCann-nel, és Gerry McCann-nel, valamint a két testvérével Portugáliában nyaralt Praia da Luz üdülőhelyén. 2007. május 3-án Gerry és Kate egy közeli étterembe ment vacsorázni, amíg a gyermekeik a szobában aludtak. Ezután azonban felfoghatatlan dolog történt: hiába ellenőrizték a felnőttek óránként az alvó gyermekeiket, 22 óra 40 perc körül Madeleine nyomtalanul eltűnt az ingatlanból és ezzel kezdetét vette egy 18 éves pokoljárás a család számára.

Madeleine McCann 18 évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul

Forrás: Getty Images

Hiába indult nemzetközi összefogás Madeleine McCann-ügyben, nem sikerült rálelni a megoldásra

Madeleine édesanyja a szobába belépve észrevette, hogy nyitva van a kislánya ablaka, a gyermek pedig eltűnt az ágyából. A McCann házaspár azonnal értesítette a rendőrséget, és 400 önkéntes segítségével átfésülték a környező területeket, de nem találtak rá az eltűnt gyermekre. Később Madeleine McCann szülei azt állították, hogy az eltűnést megelőző napokon úgy érezték, hogy valaki figyeli őket, és csak a megfelelő pillanatra vár, hogy lecsapjon.

Kezdetben a portugál rendőrség foglalkozott csak az üggyel, azonban a nyelvi nehézségek miatt lassan haladt a nyomozás, emellett hanyag munkát végeztek a helyi erők, akik a külföldi állampolgárok ügyeire csak korlátozott energiát fordítottak. Később több belső ellenőrzés is rámutatott, hogy a helyszínelők munkája során számos bizonyíték megsemmisült, vagy eltűnt.

Az eltűnés után 20 nappal a rendőrség személyleírást hozott nyilvánosságra egy gyanúsított férfiről, akit állítólag láttak egy szőke kislánnyal a kezében menekülni a bűntény éjszakáján. Júliusban a brit rendőrség beszállt a nyomozásba, és rendőrkutyákat és speciálisan kiképzett tiszteket küldtek Portugáliába. Hiába nyomozott egyszerre a két ország rendőrsége, a két csapat inkább rivalizált egymással, minthogy segítette volna a másik munkáját. Sőt, néhány héttel az angol segítség megérkezése után a félsziget nyomozói gyanúsítottnak nyilvánították Kate McCann-t, miután vérnyomokat találtak a bérelt kocsijában. Ezután még kevésbé volt szívélyes a viszony a két csoport tagjai között. Végül csak egy évnyi huzavona után került le a gyanú árnyéka a kislány édesanyjáról.