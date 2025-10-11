Parfümmel küldte másvilágra ellenségeit hírhedt francia királyné: megkeseredett és megalázott asszony volt

Medici Katalin 1533-ban ment férjhez I. Ferenc francia király fiához, Henrikhez, ám a trónörökös ekkor még nem Henrik volt, hanem Ferenc herceg, akinek halálával Medici Katalin férje lett a király. Miután férje elhunyt, eljött francia királyné ideje is, miután régensként kormányozta Franciaországot a vallásháborúk idején. De vajon hogyan tartotta fent hatalmát az akkori világ egyik legjelentősebb uralkodójaként?

Medici Katalin francia királyné titokban kitanulta a méregkeverést is

Medici Katalinnak kemény gyermekkor jutott: édesanyja és édesapja is elhunyt, amikor az ijfú hercegnő mindössze néhány hetes volt. Katalin ezután unokatestvéreivel nevelkedett, ahol rendkívüli műveltségre tett szert. Ezzel elnyerte I. Ferenc figyelmét is, aki hozzáadta fiához, Henrikhez. Katalinnak II. Henrik feleségeként nem volt sok beleszólása az uralkodásba, sőt több megaláztatást is kellett szenvednie – például egy fedél alatt lakott a férje szeretőjével. A király halála után a trónörökös , IX. Károly még kiskorú volt, ezért régensre volt szükség. A választás az özvegy királynéra esett.

Meidici Katalin ahogy korábban is említettük okos nő volt, ekkora már sok tapasztalata és tudása volt az uralkodás fortélyairól. A sok megaláztatástól azonban megkeseredett lett, de ez cseppet sem vetette vissza a politikai ármánykodás iránti szenvedélyét. A régeskirályné Fontainebleau-ban hatalmas kastélyt építtetett magának, és ott okkult tudományokba kezdett: varázslókkal, csillagjósokkal (köztük volt Nostradamus is) vette magát körül, és állítólag kitanulta a méregkeverés mesterségét is.

Mérgezett kesztyűkkel végzett gyűlölt ellenfelével Katalin

A család hatalmának megerősítése érdekében kényszerítette lányát, Valois Margit hercegnőt, hogy hozzámenjen a későbbi IV. Henrikhez. Annak ellenére követelte a frigyet, hogy a férjjelölt herceg édesanyját, III. Johanna navarrai királynőt gyűlölte. Néhány nappal a királyi udvarba érkezése után Johanna királynő elhunyt. Az udvarban sokak szerint Medici Katalin küldött méreggel bevont parfümös kesztyűket ellenfelének.