Károly király az egészségi állapotáról vallott: így érzi magát a rákkezelések alatt

A 76 éves Károly király szeptember 3-án érkezett a smethwicki kórházba, ahol páciensekkel, orvosokkal és önkéntesekkel is találkozott. A látogatás eredetileg márciusra volt tervezve, ám a kezelése mellékhatásai miatt akkor el kellett halasztani.

III. Károly király beszélget egy beteggel a Midland Metropolitan University Hospital (MMUH) hivatalos megnyitóján

Károly király betegsége: az uralkodó azt mondja, jól van

Egy prosztatarák miatt kezelt betegnek Károly azt mondta: „Nem érzem magam rosszul”, hozzátette, sajnálja, hogy sok esetben csak kásőn derül fény a diagnózisra. Úgy fogalmazott: az időben történő felismerés kulcsfontosságú, de szerencsére a betegségeket ma már egyre jobban lehet kezelni.

Az uralkodó az időskori nehézségeken is viccelődött. Egy páciens panasza után tréfásan megjegyezte: „Hetven fölött már nem működik minden úgy, mint régen.”

Károly királynál 2024 februárjában állapítottak meg rákot, nem sokkal azután, hogy prosztatamegnagyobbodás miatt kezelték. A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy nem prosztatarákról van szó. Az uralkodó három hónapra visszavonult a nyilvános szereplésektől, de a háttérben folytatta munkáját, majd áprilistól fokozatosan újra vállalt hivatalos programokat.

Márciusban rövid időre kórházba került a kezelés mellékhatásai miatt, de az orvosok szerint nem súlyos dologról volt szó.

Károly király novemberben ünnepli 77. születésnapját, és bár továbbra is kezelés alatt áll, a palota szerint az uralkodó teljes erőbedobással látja el feladatait.