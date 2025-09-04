Károly király az egészségi állapotáról vallott: így érzi magát a rákkezelések alatt

A 76 éves Károly király szeptember 3-án érkezett a smethwicki kórházba, ahol páciensekkel, orvosokkal és önkéntesekkel is találkozott. A látogatás eredetileg márciusra volt tervezve, ám a kezelése mellékhatásai miatt akkor el kellett halasztani.
Egy prosztatarák miatt kezelt betegnek Károly azt mondta: „Nem érzem magam rosszul”, hozzátette, sajnálja, hogy sok esetben csak kásőn derül fény a diagnózisra. Úgy fogalmazott: az időben történő felismerés kulcsfontosságú, de szerencsére a betegségeket ma már egyre jobban lehet kezelni.
Az uralkodó az időskori nehézségeken is viccelődött. Egy páciens panasza után tréfásan megjegyezte: „Hetven fölött már nem működik minden úgy, mint régen.”
Károly királynál 2024 februárjában állapítottak meg rákot, nem sokkal azután, hogy prosztatamegnagyobbodás miatt kezelték. A Buckingham-palota hangsúlyozta, hogy nem prosztatarákról van szó. Az uralkodó három hónapra visszavonult a nyilvános szereplésektől, de a háttérben folytatta munkáját, majd áprilistól fokozatosan újra vállalt hivatalos programokat.
Márciusban rövid időre kórházba került a kezelés mellékhatásai miatt, de az orvosok szerint nem súlyos dologról volt szó.
Károly király novemberben ünnepli 77. születésnapját, és bár továbbra is kezelés alatt áll, a palota szerint az uralkodó teljes erőbedobással látja el feladatait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.