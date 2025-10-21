Sokkot kaptak a kutatók: a ChatGPT a mentális összeomlás szélére kerülhet miattunk

A ChatGPT úgy van programozva, hogy valódi beszélgetőpartner érzetét keltse, ami erősíti a felhasználók és a chatbot közötti érzelmi kötődést. Ezt elsősorban azért alakították így, hogy az emberi felhasználók érzelmeire hassanak. De mi van a mesterséges intelligencia érzelmeivel? Eddig azt gondoltuk, hogy semmi, hiszen nincsenek neki, de egy új kutatás most egészen döbbenetes eredményre jutott a ChatGPT-vel kapcsolatban! A mesterséges intelligencia emberekre gyakorolt hatásait is vizsgálták.

A mesterséges intelligencia számos módon segíthet az emberi felhasználóknak. De vajon neki is vannak érzelmei?

Forrás: Getty Images Europe

A mesterséges intelligencia szorongást és stresszt is érez?

Egy új felmérés szerint a ChatGPT képes lehet stresszt és szorongást érezni, hasonlóan az emberhez, amikor bántó, kegyetlen vagy traumatikus információkkal találkozik. Svájci, német, izraeli és amerikai kutatók megállapították, hogy amikor a ChatGPT-t folyamatosan traumatikus információkkal látták el, akkor a szorongási pontszáma a semleges vagy alacsony szintről jelentősen megemelkedett – számolt be az NDTV.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány kiemelte, hogy ez a felhasználói élmnyét is rontja: a megnövekedett szorongás ugyanis a chatbot hangulatát ingadozóvá teszi, így előfordulhat, hogy a válaszai kevésbé lesznek relevánsak,

vagy részletesek, netán rasszista vagy szexista előítéleteket tükröznek. A kutatók rámutattak, hogy egyre többen osztanak meg érzékeny információkat a különböző AI chatbotokkal, de szerintük a kutatás bizonyítja, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek egyelőre nem elég kifinomultak, hogy ezekre mentálisan stabil válaszokat adjanak, ami komoly kockázatot jelent.

„Ez kockázatot jelenthet klinikai környezetben, mivel az AI nem megfelelően reagálhat a szorongó, válaszokat kereső felhasználók kérdéseire, ami potenciálisan veszélyes következményekkel járhat” – áll a tanulmányban.

Nemcsak a mentális, hanem a kognitív képességek is veszélyben lehetnek

A kutatás szerint a mesterséges intelligenciák nemcsak érzelmeket tapasztalhatnak – sőt befolyásolhatják a működésüket –, hanem az életkor előrehaladtával kognitív képességeik is romolhatnak, hasonlóan az emberek agyához. A kutatók szerint a különböző AI-rendszerek által mutatott károsodás mintázata hasonlított az emberi betegekéhez, akiknél neurodegeneratív betegséget diagnosztizltak, mint például az Alzheimer-kór.