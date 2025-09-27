Napjainkban egyre ritkábbak a hosszú és botránymentes kapcsolatok a sztárvilágban. Nem véletlen hát, hogy az emberek imádják az olyan álompárok létrejöttét, akik között az első perctől kezdve izzik a levegő, és úgy érezhetjük, hogy őket a sors is egymásnak teremtette, és remélhetőleg egymás mellett fognak megöregedni. Most az AI segítségével jártunk utána, hogy ha az algoritmus bárkit összehozhatna bárkivel, akkor kikből állítaná össze a tökéletes hollywoodi álompárost. Kiderült, hogy a mesterséges intelligencia válasza ijesztően hasonlít a rajongók vágyálmaira.

Az AI nem kertelt, elárulta, hogy ki lenne Hollywood legtökéletesebb álompárja

Forrás: Pexels

Nézzük Hollywood legtökéletesebb álompárjait az AI-randiguru ajánlásával

A ChatGPT nem is egyetlen pár nevét dobta be a kalapba, hanem rögtön három „szerelmespárt” állított össze a kérésünk alapján. Az AI top hármas listáján megdöbbentő módon egyetlen valóban létező sztárpár sem szerepel:

Timothée Chalamet és Zendaya

Az AI szerint ez az álompár a vörös szőnyegek favoritja lenne. Zendaya és Timothée párosa nemcsak a filmvásznat, hanem a divatvilágot is meghódítaná. Nem véletlen, hogy számtalan rajongójuk akarta már őket összeboronálni. A Dűne című filmben pedig akkora volt a kémia közöttük, hogy a tévéképernyőn keresztül is érezhettük, hogy lenne keresnivalójuk egymás mellett. De reméljük, hogy ehhez azért Tom Hollandnak is lesz egy két szava. Mi nem vesznénk össze Pókemberrel.

Margot Robbie és Ryan Gosling

Margot Robbie és Ryan Gosling olyan a 30 felettieknek, mint Zendaya és Timothée Chalamet a Z-generáció tagjainak. Ők azok a stílusikonok, akik évtizedek óta meghatározzák Hollywood arculatát, és közben filmenként legalább tucatszor elrabolják a rajongóik szívét. Nem véletlen, hogy amikor végre egy párt alakítottak a Barbie című filmben, akkor felrobbant az internet. Most gondoljatok bele: ha holnap kiderülne, hogy Barbie és Ken a való életben is szerelmesek, akkor hirtelen mindenki hinni kezdene a tündérmesékben.

Harry Styles és Florence Pugh

Az AI szerint egyikük a zenei világba, a másikuk a filmvilágba tört be üstökös módjára, nem véletlen, hogy a mesterséges intelligencia kíváncsi rá, hogy mire lennének képesek együtt. Emellett két gyönyörű emberről beszélünk, a megjelenésük szinte kiabál érte, hogy egymás mellett is lássuk őket. Az algoritmus szerint ők testesítenék meg a modern művészlelkek álompárját.

