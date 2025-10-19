8+1 női képesség, amiben a hölgyek bizonyítottan jobbak, mint a férfiak

Nem biztos, hogy a férfiak teljesen egyetértenek az alábbi listával, azonban kutatások szerint több olyan dolog is van, amikben a nők bizonyítottan sokkal jobbak, mint a férfiak. Összeállításunkban most megmutatjuk azokat a női képességeket, amelyekben a hölgyek jobbak, mint az erősebbik nem képviselői!

Az egyik leglenyűgözőbb női képesség a multitasking.

Női képességek: ezekben erősebbek a hölgyek

Jobbak a színek megkülönböztetésében: a nők jobbak a férfiaknál a színek között lévő apró különbségek megállapításában. A háttérben a nők két X-kromoszómája áll, amely segítséget nyújt számukra a külöböző árnyalatoknál. A nők esetében a színvakság is ritkább. Rugalmasabb izmok: a nőknek nincs olyan hormonkészletük, mint a férfiaknak, ezért nem is tudnak olyan nagy izmokat építeni. Ezzel szemben a női izmok több elasztint tartalmaznak, és emiatt sokkal rugalmasabbak, mint a férfiak. Ezt olyan sportágakban, mint a pilátesz, a jóga vagy éppen a torna remekül tudják kamatoztatni is. Kisebb agy, de ugyanakkora intelligencia: a női agy térfogata 9 százalékkal kisebb, mint a férfiaké. Ebből sokan azt a téves következtetést vonják le, hogy a fiúk okosabbak, de ez tévedés. A férfi és női idegsejtek száma ugyanakkora, azonban nőknél a sejtek sűrűbben helyezkednek el. Ennek eredményeként az agyméret nem befolyásolja az intelligenciát. Hosszabb élettartam: 2022-ben a KSH adatai szerint a férfiak születéskor várható átlagos élettartama 72,55, a nőké 79,05 év volt. Miért a különbség? Nemcsak Magyarországon, hanem világszerte ismert tény, hogy a nők immunrendszere lassabban gyengül, mint a férfiaké, valamint jobban figyelnek az egészségükre és kevesebb káros szenvedélyük van. Éberség: a nők hallása alvás közben is remekül működik, miközben a férfiakat néha még ébresztővel sem lehet kivakarani az ágyból. Hogy miért? Az evolúciónak és a történelmi anyai szerepüknek köszönhetően. A nőknek anyai szerepüknél fogva az éjszaka is fel kellett ébredniük, hogy gondoskodhassanak a kisbabáról, ezért sokkal éberebbek alvás közben, mint a férfiak. Kifinomultabb ízérzékelés: a nők nyelvén 35 százalékkal több ízlelőbimbó található, mint a férfiakén, ezért érzékenyebbek az ízekre, mint az erősebbik nem képviselői. Az édes ízeket még édesebbnek érzik, de kevésbé tolerálják a kesernyés ízeket. Memória: egy kutatás kimutatta, hogy a nők jobban emlékeznek az arcokra, valamint bizonyos külső jegyekre (például ruhákra) is. Különösen erős a memóriájuk, ha a piros, vagy vörös árnyalatokról van szó. Kevesebb izzadás: a férfiak négyszer annyit izzadnak, mint a nők. Bár a verejtékmirigyek száma a két nemnél közel azonos, azonban a férfiak általában hamarabb és többet izzadnak, mint a nők.

+1 multitasking