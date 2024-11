A női megérzés ereje: a belső sugallatok fejleszthetők

2. Volt már olyan, hogy váratlanul csöngettek és tudtad, hogy ki az?

A. Nem, még soha.

B. Egyszer már előfordult ilyen.

C. Igen, többször is.

3. A barátaid megérkeznek, hogy autós kirándulásra vigyenek. Mielőtt beszállnál, hirtelen megmagyarázhatatlan szorongás fog el. Mit teszel?

A. Elhessegetem az érzést, és beszállok.

B. Elbizonytalanodom, de azért velük megyek.

C. Hallgatok a megérzésemre, és hiába tiltakoznak, nem megyek velük.

4. Hosszú ideje lakást szeretnél venni, de nem sikerül olyat találni, amilyet szeretnél. Mit teszel?

A. Aki keres, az talál, én is fogok, ha évekbe telik is.

B. Elhalasztom a lakásvásárlást.

C. Elgondolkozom azon, vajon mi lehet a probléma.

5. Történt már olyan veled, hogy egy új ismerősöddel kapcsolatban azt érezted, valami nincs rendben az illetővel?

A. Nem, még soha.

B. Egyetlenegyszer történt ilyen, de szerintem véletlen volt.

C. Igen, és később bebizonyosodott, hogy aggodalmam nem volt alaptalan.

Értékelés:

Ha a legtöbb válasza

A. Valószínűleg nem hiszel az intuícióban, nem baj, de célszerű, ha mások megérzéseit ne kritizáld.

B. Nyitott vagy a hatodik érzék kiaknázására, alkalmazod a képesség fejlesztésére szolgáló technikákat!

C. Rendkívül jók a megérzéseid, az arra nyitottaknak jó tippeket adhatsz az adottságuk használására.