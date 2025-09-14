Végre megvan a válasz: ezért élnek tovább a nők a férfiaknál

A két nem átlagos várható élettartamát összehasonlítva hét év korkülönbséget találunk. Vajon minek köszönhető, hogy ennyivel tovább élnek a férfiaknál a nők? A szakértők kiderítették, hogy milyen okok állhatnak az eltérő várható élettartam hátterében. Lássuk, az okokat, amiért a nők tovább élnek!
Azt ugyan nem vagyunk képesek megjósolni, hogy meddig fogunk élni, de a vizsgálatok azt mutatják, hogy az átlagot tekintve a legtöbb országban a nők jóval tovább élnek férfi társaiknál.
Nézzünk pár számot Magyarországot tekintve: 2025-ben a nőknél 80,46 év volt a várható élettartam, míg a férfiaknál ez a szám 73,4 év.
Eddig az volt erre a kérdésre a válasz, hogy a férfiak általában gyakrabban végeznek nehéz, fizikai munkát, így erre fogták a nemek különböző várható élettartamát, de a tudósok jóval több okot derítettek ki, amik hozzájárulnak ehhez a majdnem tíz évnyi differenciához.
A férfiaknál gyakoribb a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a májzsugorodás, a cukor-, a tüdő-, a vesebetegség és az elhízás is, amik mind csökkenthetik a várható élettartamot.
Ezáltal serken a véráramlás és csökken az érelmeszesedés, a szívkoszorúér-betegség, a szívelégtelenség és a szívroham kockázata.
Az is egy ok lehet, hogy akárcsak a munka és a sportok területén, a vezetésnél is átlépik a határokat, esetleg meggondolatlanul cselekszenek.
Az is fontos szempont ennél a pontnál, hogy a nők előre megtervezik, hogy mit fognak enni és ha szükséges, akkor nem félnek felkeresni egy táplálkozási tanácsadót, hogy segítsen nekik kialakítani egy tápláló menükkel teli étrendet.
Egy-egy barátnős beszélgetés kiegyensúlyozhatja a kortizolszintet, jó hatással van az alvásukra, és a mentális jólétükre is.
A férfiaknál kisebb a valószínűség arra, hogy felismerjenek egy komoly betegséget. Arra még kevesebb az esély, hogy a tünetek megjelenése után felkeressenek egy orvost. Ennek hátterében az áll, hogy veszik elég komolyan a betegségek tüneteit. Általában akkor kérnek segítséget, amikor már rég késő és súlyos a probléma. A férfiak azzal is hadilábon állnak, hogy megfogadják az orvosok tanácsait. A rendelőből kilépve már el is felejtik a szakemberek tanácsait, nem váltják ki a gyógyszereket, nem fogadják meg az utasításokat és főleg nem követik a saját egészségügyi állapotukat.
Rendszerint el is felejtik, hogy időpontjuk van és nem jelennek meg az orvosi viziteken.
Természetesen ezek az okok csupán az átlag férfi és női különbségeket mutatják, de érdemes azt is szem előtt tartani, hogy igenis lehetnek nagy egyéni eltérések.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.