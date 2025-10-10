Két hónapig nem tudott ülni az elrontott fenékplasztika miatt a fiatal stewardess

Borzalmas kínokat élt át az elrontott fenékplasztika miatt a brazil légiutas-kísérő. A műtét annyira rosszul sikerült, hogy két hónapig nem tudott leülni.
Alanna Pow nem szeretett volna mást, mint formás popsit, de sokkal komolyabb árat kellett érte fizetnie, mint azt valaha is gondolta volna. A 22 éves lány már két műtéten átesett és összesen 50 ezer dollárt költött a beavatkozásokra, amik nemhogy nem hozták meg a várt eredményt, de komoly kínokat és anyagi veszteséget is okoztak neki.
Amikor túlesett az elő fenékműtéten, még légiutas-kísérőként dolgozott. Pár hét után már újra munkába állt, egész nap fel-le kellett sétálgatnia a fedélzeten. Emiatt gyötrelmesek voltak a munkanapjai, ráadásul hat hétig szoros kompressziós ruhát kellett viselnie az egyenruhája alatt.
A második elrontott plasztikai műtét után szintén a poklot járta meg, két hónapig csak a hasán tudott feküdni, mivel a beavatkozást nem megfelelően végezték el. Az implantátumok elmozdultak, rettentő fájdalmai voltak.
A legrosszabb az egészben, hogy Alanna megpróbáltatásai még mindig nem értek véget: szüksége van egy újabb fenékplasztikára, ami helyrehozza a korábbi hibákat: az első műtét során túl sok zsírt távolítottak el a combjából, ezért az hullámos lett, a második alatt pedig egyszerűen rossz helyre tették az implantátumokat.
Bár a nő alaposan megsínylette mind anyagilag, mind érzelmileg ezt a tortúrát, végül tanult a hibáiból: harmadjára már nem egy törökországi nevenincs klinikán fogja elvégeztetni a műtétet, hanem egy ausztrál sebészhez fordul.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.