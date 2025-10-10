Két hónapig nem tudott ülni az elrontott fenékplasztika miatt a fiatal stewardess

Borzalmas kínokat élt át az elrontott fenékplasztika miatt a brazil légiutas-kísérő. A műtét annyira rosszul sikerült, hogy két hónapig nem tudott leülni.

Alanna Pow súlyos árat fizetett a fenékplasztika miatt.

Forrás: Instagram

A harmadik plasztikai beavatkozására készül feneke miatt a 22 éves lány

Alanna Pow nem szeretett volna mást, mint formás popsit, de sokkal komolyabb árat kellett érte fizetnie, mint azt valaha is gondolta volna. A 22 éves lány már két műtéten átesett és összesen 50 ezer dollárt költött a beavatkozásokra, amik nemhogy nem hozták meg a várt eredményt, de komoly kínokat és anyagi veszteséget is okoztak neki.

Amikor túlesett az elő fenékműtéten, még légiutas-kísérőként dolgozott. Pár hét után már újra munkába állt, egész nap fel-le kellett sétálgatnia a fedélzeten. Emiatt gyötrelmesek voltak a munkanapjai, ráadásul hat hétig szoros kompressziós ruhát kellett viselnie az egyenruhája alatt.

A második elrontott plasztikai műtét után szintén a poklot járta meg, két hónapig csak a hasán tudott feküdni, mivel a beavatkozást nem megfelelően végezték el. Az implantátumok elmozdultak, rettentő fájdalmai voltak.

A legrosszabb az egészben, hogy Alanna megpróbáltatásai még mindig nem értek véget: szüksége van egy újabb fenékplasztikára, ami helyrehozza a korábbi hibákat: az első műtét során túl sok zsírt távolítottak el a combjából, ezért az hullámos lett, a második alatt pedig egyszerűen rossz helyre tették az implantátumokat.

Bár a nő alaposan megsínylette mind anyagilag, mind érzelmileg ezt a tortúrát, végül tanult a hibáiból: harmadjára már nem egy törökországi nevenincs klinikán fogja elvégeztetni a műtétet, hanem egy ausztrál sebészhez fordul.