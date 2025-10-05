Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 5., vasárnap Aurél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
plasztika

Vádlitox: a fiatalok új őrülete veszélyesebb, mint gondolnád

plasztika botox vádli
Nagy Kata
2025.10.05.
Azt már egy ideje tudjuk, hogy egyesek bármire képesek a tökéletesség látszatáért. A vádlibotox egy olyan gyorsan terjedő új TikTok-trend, amelyre valószínűleg senki sem számított.

Az amerikai fiatalok körében futótűzként terjed a vádliplasztika. 

fiatal nő vádlibotoxot csináltat
A vádliplasztika egyre elterjedtebb a fiatalok körében. 
Forrás: Shutterstock

Vádlitox: a legújabb TikTok-trend 

Új fogyókúrás trend söpör végig a videómegosztó oldalon, ami mostanra még csak a gimnazistákat érte el: a fiatalok botox injekciót kérnek a vádlijukba, hogy ezzel formásabbá és karcsúbbá tegyék a virgácsaikat. Le kell szögeznünk, hogy rengeteg kérdésünk van, és az első 10 miért után a következő, ami felmerül, hogy mégis honnan van pénze a középiskolásoknak egy ilyen meglehetősen drága beavatkozásra? Ki az a szülő, aki elviszi csemetéjét a plasztikai sebészetre , és kifizet egy rakat pénzt azért, hogy a gyermeke lábába idegmérget fecskendezzenek?! 

Állítólag elég sokan, hiszen a calf tox, azaz vádlitox nevű hashtag elképesztően népszerű újabban a TikTokon, a fiatalok pedig büszkén mutogatják a megszurkált testrészeiket. 

@yaanclinic_eng Bulky calf muscles can affect the balance of your leg line. With a combination of Botox and the injection to reduce muscle fiber thickness, we offer a non-surgical treatment for slimmer, more refined calves. #CalfBotox #LegContour #BodyContouring #SlimLegs #bodycontouringspecialist #NonSurgical#AestheticClinic #koreanclinic ♬ 오리지널 사운드 - Yaanclinic_eng

A beavatkozás lényege, hogy idegmérget juttatnak az izom több pontjába, így a vádli akár 10 centivel vékonyabb lesz, ezáltal pedig hosszabbnak tűnik. A vádlitoxról szóló videók milliós nézettséggel rendelkeznek, és a legtöbb fiatal Amerikában már ezt a kezelést kéri a születésnapjára vagy karácsonyra.

 Pedig a mellékhatások nem elhanyagolhatóak: véraláfutás, allergiás reakció, fertőzés és mozgásképtelen állapot is kísérheti az injekciókat.

@as_allure

With Summer here right now is the perfect time to treat Calftox! ✨ This is Dr Saetta’s third session. It really can boost so many people’s confidence, especially when wearing shorts, dresses & skirts in the hot weather ☀️

♬ original sound - SAINTED

Az esztétikai beavatkozás ugyanis gyengítheti a vádli izmait, ami erősen befolyásolhatja a mozgást. Mindezek ellenére azonban a fiatalok sorra töltik fel a videókat az eredményről és buzdítják a társaikat is, hogy próbálják ki a „modell-lábakat”.

Ánuszbotox: ez a megosztó szépségkezelés rengeteg előnnyel jár

Az ánuszbotox egy olyan hátsó ajtós gyógymód, ami nemcsak a nemi életedet dobhatja fel: valójában rengeteg egészségügyi előnnyel is jár.

Minden idők kacsaszája: a fél világ a norvég nő elrontott szájfeltöltésén röhög

Maszkot kénytelen hordani az a fiatal norvég nő, akinek annyira elrontották a szájfeltöltését, hogy teljesen eltorzult az arca.

Ez a 66 éves francia nő a világ legszebb nagymamája - Fotón a 66 éves Yasmina Rossi

Ha valaki azt gondolja, hogy az idő múlása egyet jelent a szépség elvesztésével, akkor csak nézze meg Yasmina Rossit – ő ennek az ellenkezőjét bizonyítja. A francia származású modell 66 évesen is ragyog, és bátran, magabiztosan mutatja meg, hogy a kor nem akadály, hanem lehetőség.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu