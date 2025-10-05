Vádlitox: a fiatalok új őrülete veszélyesebb, mint gondolnád

Az amerikai fiatalok körében futótűzként terjed a vádliplasztika.

A vádliplasztika egyre elterjedtebb a fiatalok körében.

Forrás: Shutterstock

Vádlitox: a legújabb TikTok-trend

Új fogyókúrás trend söpör végig a videómegosztó oldalon, ami mostanra még csak a gimnazistákat érte el: a fiatalok botox injekciót kérnek a vádlijukba, hogy ezzel formásabbá és karcsúbbá tegyék a virgácsaikat. Le kell szögeznünk, hogy rengeteg kérdésünk van, és az első 10 miért után a következő, ami felmerül, hogy mégis honnan van pénze a középiskolásoknak egy ilyen meglehetősen drága beavatkozásra? Ki az a szülő, aki elviszi csemetéjét a plasztikai sebészetre , és kifizet egy rakat pénzt azért, hogy a gyermeke lábába idegmérget fecskendezzenek?!

Állítólag elég sokan, hiszen a calf tox, azaz vádlitox nevű hashtag elképesztően népszerű újabban a TikTokon, a fiatalok pedig büszkén mutogatják a megszurkált testrészeiket.

A beavatkozás lényege, hogy idegmérget juttatnak az izom több pontjába, így a vádli akár 10 centivel vékonyabb lesz, ezáltal pedig hosszabbnak tűnik. A vádlitoxról szóló videók milliós nézettséggel rendelkeznek, és a legtöbb fiatal Amerikában már ezt a kezelést kéri a születésnapjára vagy karácsonyra.

Pedig a mellékhatások nem elhanyagolhatóak: véraláfutás, allergiás reakció, fertőzés és mozgásképtelen állapot is kísérheti az injekciókat.

@as_allure With Summer here right now is the perfect time to treat Calftox! ✨ This is Dr Saetta’s third session. It really can boost so many people’s confidence, especially when wearing shorts, dresses & skirts in the hot weather ☀️ ♬ original sound - SAINTED

Az esztétikai beavatkozás ugyanis gyengítheti a vádli izmait, ami erősen befolyásolhatja a mozgást. Mindezek ellenére azonban a fiatalok sorra töltik fel a videókat az eredményről és buzdítják a társaikat is, hogy próbálják ki a „modell-lábakat”.