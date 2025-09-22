Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ánuszbotox: ez a megosztó szépségkezelés rengeteg előnnyel jár

Shutterstock - Beate Panosch
plasztika botox ánusz
Nagy Kata
2025.09.22.
Az ánuszbotox egy olyan hátsó ajtós gyógymód, ami nemcsak a nemi életedet dobhatja fel: valójában rengeteg egészségügyi előnnyel is jár.

Egyre elterjedtebb kezelésnek számít az ánuszbotox.

Az ánuszbotoxra használt injekció
Az ánuszbotox egyre elterjedtebb beavatkozás. 
Forrás: Shutterstock

Mi az az ánuszbotox és mire jó egyáltalán?! 

Rengeteg furcsa plasztikai beavatkozásról hallottunk már, kezdve a lábujjak zsírleszívásától az ajkak kifordításáig, de a hátsó bejárat eddig nem került fel a szépülni vágyók térképére – egészen mostanáig! 

A kaliforniai Natural Aesthetic Center tulajdonosa, Dr. Bita Ferrell kifejlesztett ugyanis egy különleges, Holetox nevű eljárást, aminek során botoxot, vagy hialuronsavat fecskendeznek a a belső végbélzáróizomba.

Nos, megértjük, ha ennek vizualizálása során nem kaptál kedvet felcsapni a határidőnaplódat egy időpont-egyeztetésre, de hidd el, valójában nem is annyira elborult ötlet, mint elsőnek gondolnád. Ez a kezelés ugyanis a székrekedés új, tartós megoldása lehet, amit a záróizom fokozott nyugalmi állapota okoz, mivel a botox segít ellazítani az izmokat és ezáltal helyreállítja a megfelelő funkciót. 

Mire jó még? 

Egyéb popsival kapcsolatos problémákra is megoldást nyújt ez a forradalmi beavatkozás: mivel megszünteti a folyamatos erőlködést, így az aranyér ellen is kiváló és végleges megoldást nyújt. 

Ha pedig kedvelője vagy a hátsó bejáratos mókázásnak a pároddal, akkor bizonyára nem kell ecsetelnünk, mennyire megkönnyítheti az életedet ez az apró kis tűszúrás. 

