Ánuszbotox: ez a megosztó szépségkezelés rengeteg előnnyel jár

Az ánuszbotox egyre elterjedtebb beavatkozás.

Forrás: Shutterstock

Mi az az ánuszbotox és mire jó egyáltalán?!

Rengeteg furcsa plasztikai beavatkozásról hallottunk már, kezdve a lábujjak zsírleszívásától az ajkak kifordításáig, de a hátsó bejárat eddig nem került fel a szépülni vágyók térképére – egészen mostanáig!

A kaliforniai Natural Aesthetic Center tulajdonosa, Dr. Bita Ferrell kifejlesztett ugyanis egy különleges, Holetox nevű eljárást, aminek során botoxot, vagy hialuronsavat fecskendeznek a a belső végbélzáróizomba.

Nos, megértjük, ha ennek vizualizálása során nem kaptál kedvet felcsapni a határidőnaplódat egy időpont-egyeztetésre, de hidd el, valójában nem is annyira elborult ötlet, mint elsőnek gondolnád. Ez a kezelés ugyanis a székrekedés új, tartós megoldása lehet, amit a záróizom fokozott nyugalmi állapota okoz, mivel a botox segít ellazítani az izmokat és ezáltal helyreállítja a megfelelő funkciót.

Mire jó még?

Egyéb popsival kapcsolatos problémákra is megoldást nyújt ez a forradalmi beavatkozás: mivel megszünteti a folyamatos erőlködést, így az aranyér ellen is kiváló és végleges megoldást nyújt.