Ánuszbotox: ez a megosztó szépségkezelés rengeteg előnnyel jár

Egyre elterjedtebb kezelésnek számít az ánuszbotox.
Rengeteg furcsa plasztikai beavatkozásról hallottunk már, kezdve a lábujjak zsírleszívásától az ajkak kifordításáig, de a hátsó bejárat eddig nem került fel a szépülni vágyók térképére – egészen mostanáig!
A kaliforniai Natural Aesthetic Center tulajdonosa, Dr. Bita Ferrell kifejlesztett ugyanis egy különleges, Holetox nevű eljárást, aminek során botoxot, vagy hialuronsavat fecskendeznek a a belső végbélzáróizomba.
Nos, megértjük, ha ennek vizualizálása során nem kaptál kedvet felcsapni a határidőnaplódat egy időpont-egyeztetésre, de hidd el, valójában nem is annyira elborult ötlet, mint elsőnek gondolnád. Ez a kezelés ugyanis a székrekedés új, tartós megoldása lehet, amit a záróizom fokozott nyugalmi állapota okoz, mivel a botox segít ellazítani az izmokat és ezáltal helyreállítja a megfelelő funkciót.
Egyéb popsival kapcsolatos problémákra is megoldást nyújt ez a forradalmi beavatkozás: mivel megszünteti a folyamatos erőlködést, így az aranyér ellen is kiváló és végleges megoldást nyújt.
Ha pedig kedvelője vagy a hátsó bejáratos mókázásnak a pároddal, akkor bizonyára nem kell ecsetelnünk, mennyire megkönnyítheti az életedet ez az apró kis tűszúrás.
