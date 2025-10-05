Elrontott plasztikája után alig tud tükörbe nézni Linda Evangelista: ilyen most a 60 éves szupermodell - FOTÓ

Linda Evangelista elegáns fekete bőrszoknyát viselt, prémes mellénnyel és magassarkú csizmával - letisztult, modern outfitjében magabiztosságot sugárzott.
Linda Evangelista hosszú éveken át rejtőzködött a nyilvánosság elől, miután egy elrontott kozmetikai beavatkozás maradandó nyomokat hagyott az arcán és a testén. Mostanra vélgre újra tükörbe tud nézni – de mint elárulta, ez még mindig nem könnyű neki.
A Harper’s Bazaarnak adott őszinte interjújában a modell arról beszélt, hogy a 2016-ban elvégzett zsírfagyasztó kezelés tragikus következményekkel járt. A kezelés nem a zsírsejteket zsugorította, hanem épp ellenkezőleg: megnagyobbította őket, így az arca és teste torz lett. Két sikertelen helyreállító műtét után Linda Evangelista évekre eltűnt a nyilvánosság elől.
„Terápiára kell járnom, hogy megszeressem, amit a tükörben látok – és még most sem mindig tudok tükörbe nézni” – vallotta be. „Sokáig kerültem a tükröt, mert egyszerűen nem szerettem magamat. Ma már próbálom másként látni: nem a tökéletesség számít, hanem az, hogy élek.”
Linda Evangelista ma már másként gondol a szépségre: „Azt hiszem, a szépséget ki kell érdemelni. Gondolok a nagymamáimra, akik átélték a háborút, dolgoztak, küzdöttek – és közben mindig gyönyörűek voltak. Nem a tökéletesség tette őket azzá, hanem az erejük.”
A modellnél 2018-ban mellrákot diagnosztizáltak, és dupla mastektómián esett át. Elmondása szerint ez a műtét segített abban, hogy újra elfogadja önmagát: „A mellműtétemmel nincs problémám. Kicsi implantátumokat kaptam, pontosan annyit, amennyit elvettek. Voltak tüdőműtéteim, hegek, keloidok, császármetszés – de ezek mind részei annak, amit túléltem. Győztem. Itt vagyok.”
Linda Evangelista szerint a megpróbáltatások után már nem foglalkoztatja az öregedés gondolata sem: „Nem érdekel, hogyan öregszem. Csak öregedjek. Nem kell elegánsan, nem kell hibátlanul – csak szeretnék még élni. Mostanra végre békét kötöttem magammal, és élvezni akarom az életet.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.