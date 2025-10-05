Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Elrontott plasztikája után alig tud tükörbe nézni Linda Evangelista: ilyen most a 60 éves szupermodell - FOTÓ

Párizsi Divathét Linda Evangelista plasztika
Horváth Angéla
2025.10.05.
A 60 éves Linda Evangelista is ott volt a párizsi divathéten. Az egykori szupermodell tündökölt, bár ő azt mondja, még mindig nehéz a tükörbe néznie elrontott plasztikai műtétjei után.

Linda Evangelista elegáns fekete bőrszoknyát viselt, prémes mellénnyel és magassarkú csizmával - letisztult, modern outfitjében magabiztosságot sugárzott. 

Linda Evangelista a párizsi divathéten
Linda Evangelista a párizsi divathéten
Forrás: Getty Images

Linda Evangelista hosszú éveken át rejtőzködött a nyilvánosság elől, miután egy elrontott kozmetikai beavatkozás maradandó nyomokat hagyott az arcán és a testén. Mostanra vélgre újra tükörbe tud nézni – de mint elárulta, ez még mindig nem könnyű neki. 

Linda Evangelista elrontott plasztikája: „Terápiára járok, hogy el tudjam viselni a tükörképem”

A Harper’s Bazaarnak adott őszinte interjújában a modell arról beszélt, hogy a 2016-ban elvégzett zsírfagyasztó kezelés tragikus következményekkel járt. A kezelés nem a zsírsejteket zsugorította, hanem épp ellenkezőleg: megnagyobbította őket, így az arca és teste torz lett. Két sikertelen helyreállító műtét után Linda Evangelista évekre eltűnt a nyilvánosság elől.

„Terápiára kell járnom, hogy megszeressem, amit a tükörben látok – és még most sem mindig tudok tükörbe nézni” – vallotta be. „Sokáig kerültem a tükröt, mert egyszerűen nem szerettem magamat. Ma már próbálom másként látni: nem a tökéletesség számít, hanem az, hogy élek.”

Linda Evangelista ma már másként gondol a szépségre: „Azt hiszem, a szépséget ki kell érdemelni. Gondolok a nagymamáimra, akik átélték a háborút, dolgoztak, küzdöttek – és közben mindig gyönyörűek voltak. Nem a tökéletesség tette őket azzá, hanem az erejük.”

A modellnél 2018-ban mellrákot diagnosztizáltak, és dupla mastektómián esett át. Elmondása szerint ez a műtét segített abban, hogy újra elfogadja önmagát: „A mellműtétemmel nincs problémám. Kicsi implantátumokat kaptam, pontosan annyit, amennyit elvettek. Voltak tüdőműtéteim, hegek, keloidok, császármetszés – de ezek mind részei annak, amit túléltem. Győztem. Itt vagyok.”

Linda Evangelista szerint a megpróbáltatások után már nem foglalkoztatja az öregedés gondolata sem: „Nem érdekel, hogyan öregszem. Csak öregedjek. Nem kell elegánsan, nem kell hibátlanul – csak szeretnék még élni. Mostanra végre békét kötöttem magammal, és élvezni akarom az életet.”

