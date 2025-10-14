Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 jel, ami a konyhádról egyértelműen elárulja, rendetlen vagy

otthon rendetlenség takarítás
2025.10.14.
A lakásunknak a konyha az egyik olyan helyisége, amit beszédesebb, mint hinnéd. A hűtőszekrény, az üres dobozok és társaik messziről azt kiabálják, rendetlen vagy.

Hányszor, de hányszor kellett gyerekkorunkban az utolsó porcicát is összeszednünk a szobánkban, csak azért, mert vendégeket várt a család estére. Akkor még lehet, hogy szülői hóbortnak tartottuk a vendégvárás előtti izgatottságot és kényszeres takarításmániát, de felnőttfejjel már mi is érezzük, hogy amikor valakit beengedünk a házunkba, akkor óhatatlanul is megítélhetnek minket az alapján, amit ott látnak. Nem véletlen, hogy hiába a rendszeres takarítás, ha vendégeket várunk, akkor előtte egy gyors portörlés vagy viráglocsolás mindig belefér még. Segítünk abban, hogy mire figyeljetek oda a legjobban, ha nem akarjátok, hogy a konyhátok miatt az ismerőseitek rendetlennek tartsanak titeket.

Elég ránézni a konyhádra és a vendégek könnyen észreveszik, ha rendetlen ember vagy
Forrás: Shutterstock

5 jel a konyhában, ami azt kiabálja: „Rendetlen vagyok és még főzni se szoktam gyakran"

Te tudod, hogy milyen kevésbé ismert jelei lehetnek annak, ha nem igazán foglalkozunk otthon a rendszeres takarítással, és nem fektetünk nagy energiát vagy pénzt abba, hogy ez változzon? 

  • 1. Lejárt fűszerekkel vagy üres fűszertartókkal teli polc

Tedd a szívedre a kezed: hányszor nézted már meg valamelyik fűszered lejárati idejét? Valószínűleg sokan csak akkor dobják ki azokat, ha már látványosan rossz állapotban vannak, vagy ha véletlenül eszükbe jut a boltban, hogy kéne venni egy új adagot belőle. Az üres borsszóróról már ne is beszéljünk. Az egyértelműen jelzi a vendégeknek, hogy még annál is ritkábban szoktunk főzni, mint ahányszor portörlőt veszünk a kezünkbe.

  • 2. Egyetlen serpenyő árválkodik a konyhában

Ez két dolgot is egyértelműen megmutat: nem vagy a konyha sztárja, és nem is fektetsz bele időt, pénzt vagy energiát, hogy ez változzon. Ez olyan érzés lehet a vendégek számára, mintha minden ételt ugyanabban az egy serpenyőben készítenél el. Ezek után lehet, hogy már kisebb lelkesedéssel fogadnának el tőled egy vacsorameghívást.

  • 3. A legegyértelműbb jel: a hűtőszekrény

Bár nem tűnik gyakori esetnek, de megtörténhet, hogy egy barátunkat megkérjük, hogy vegyen elő valamit a fagyasztóból. Szerinted mit gondol magában, ha ott csak ezer éve lejárt termékeket, és a tavaly karácsonykor lefagyasztott töltöttkáposztát talál? Ugyanez igaz a hűtőszekrényre is: bármikor bárki benyúlhat egy italért vagy a tejért a hűtőbe, és ha nem fordítottál rá energiát, hogy kidobáld a lejárt termékeket, vagy a penészes zöldséget az alsó fiókból, akkor nagy valószínűséggel úgy emlegetnek téged, hogy mennyire rendetlen ember vagy.

  • 4. Üres dobozok a szekrényekben

Visszatérő dolog a magyar háztartásokban a dobozokhoz fűződő el nem múló szerelem. Szinte mi sem ismerünk olyan embert, akinek ne lenne otthon legalább egy semmire nem használt kartondoboza. A dobozok iránti szeretetünknek sokszor praktikus okai vannak: jók lesznek még egyszer költözéskor, vagy valami tárolásakor. Ha viszont a konyhád úszik az üres dobozokban, akkor csak és kizárólag azt mutatod a vendégeidnek, hogy lusta vagy kidobni őket.

  • 5. Hibás háztartási gépek

Neked mi lenne az első gondolatod, ha vendégségben kérsz egy kávét, végül pedig instant port szórnak a bögrédbe, mert nem működik egyik kávéfőző sem a konyhában. Ez egyértelműen csak a ház tulajdonosának rendetlenségére vagy lustaságára utalhat, ugyanis ha régóta hasznavehetetlen már egy kávéfőző, akkor ideje megválnunk tőle, viszont ha szeretnénk megjavíttatni, akkor ne parkoltassuk hónapokig a konyhapulton. 

