3 apró változtatás az otthonodban, ami a feng shui szerint megvéd a balszerencsétől

A feng shui ősi kínai térrendezési filozófia, amely szerint a környezetünk energiái hatással vannak a mindennapjainkra, a lelkiállapotunkra, az anyagi helyzetünkre és az emberi kapcsolatainkra is. Bár sokan gondolják úgy, hogy a feng shui követése bonyolult vagy csak hatalmas átalakításokkal lehet alkalmazni, valójában néhány apró, szinte észrevétlen változtatással is sokkal harmonikusabbá tehető az otthon. Most három egyszerű tippet mutatunk, amit bárki könnyen bevezethet, és amelyek a fengshui-mesterek szerint pozitív energiákat hoznak be a térbe.

A feng shui szerint ez a szerencsés otthon alapja.

Forrás: Shutterstock

Így jöhet be a szerencse az otthonodba a feng shui szerint

Az otthonunk nemcsak a pihenés helyszíne, hanem tükrözi a lelkiállapotunkat is. Ha feszültség, szétszórtság vagy állandó fáradtság uralkodik el rajtunk, érdemes lehet egy kicsit körbenézni, és finoman igazítani a tér energiáin. A feng shui abban segít, hogy a környezet és az életáramlás közötti kapcsolat kiegyensúlyozott legyen. Nincs szükség teljes lakásfelújításra vagy drága tárgyak beszerzésére, a titok sokszor a részletekben rejlik.

A bejárati ajtó környezete legyen rendezett

Az egyik legfontosabb elv, amit sokan figyelmen kívül hagynak, az az első benyomás. A bejárati ajtó környezete az, amelyen keresztül a chi vagyis az életenergia belép az otthonodba. Ha ez a terület zsúfolt, rendetlen vagy sötét, akkor az negatív hatással lehet az egész lakás energetikájára. Éppen ezért az első változtatás, amit megtehetünk, az a bejárati tér rendbetétele. Érdemes eltávolítani a felesleges cipőket, kabátokat, régi postaládát vagy akár a poros ajtószőnyeget. Egy friss virág, egy kellemes illatú gyertya vagy egy világos színű dekoráció máris megváltoztatja a tér hangulatát, és segít abban, hogy jó energiák érkezzenek meg.

A tükröt hagyjuk a hálószobán kívül

A második apró lépés a hálószobához kapcsolódik, hiszen ez a pihenés, a feltöltődés és az intimitás tere. A feng shui szerint a hálószobában nem szabad tükröt elhelyezni az ággyal szemben, mert az megzavarja az alvást és kimeríti az energiát. Ha mégis van ott tükör, akkor érdemes textillel letakarni éjszakára. A hálószoba színei szintén nagyon fontosak. A nyugtató földszínek vagy pasztell árnyalatok segítenek abban, hogy az idegrendszer megpihenjen, és reggel kipihenten ébredjünk. A takarók, párnák és ágyneműk színei is sokat számítanak, ezért érdemes elkerülni a túl élénk, harsány mintákat