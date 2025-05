Lakótársak a pokolból – Ezzel a 3 csillagjeggyel nem akarsz együtt lakni

Az asztrológia többet mond az emberről, mint azt elsőre hinnénk – például előrevetíti, milyen lakótárs válik az illetőből. Habárlakótárs keresésnél nem az adott személy horoszkópja a döntő szempont, az tény, hogy egyes csillagjegyekkel bizony nem egyszerű az együttélés. Lássuk, mely állatövi jegy szülöttéből válik a legrosszabb lakótárs!

Három csillagjeggyel olyan rossz lakótárs, mintha direkt az idegeinken játszana.

Forrás: Getty Images

Ezek a csillagjegyek a legrémesebb lakótársak

Szűz

A kritikus, még a kákán is csomót kereső Szűz csillagjeggyel nem is az a legnagyobb baj, hogy rendmániás, hanem, hogy képtelen alkalmazkodni. Pedig egy másik emberrel való együttéléshez elengedhetetlen némi rugalmasság, melynek híján van ez a csillagjegy. Minden csak úgy történhet, ahogy ő akarja, a kicsiny lakótársi közösség önjelölt vezetője lesz, azonban még ez a minimális hatalom is megrészegíti. Egy Szűz jegyűvel való együttéléskor egy nyugodt percünk sincs, ha pedig véletlenül nem tökéletesen csináltuk meg a portörlést, számítsunk rá, hogy még éjnek évadján is ajtónkon dörömböl.

Minden bútor mérnöki pontossággal kell, hogy álljon, állandóan takarít fertőtlenít, ezt a tisztaságmániát pedig lakótársaitól is elvárja.

Nyilas

A kalandvágyó, energikus Nyilas jegy remek barát, mely igazi áldás lehet, ha szeretsz másokkal bandázni, ám van egy tulajdonságuk, ami rémes lakótárssá teszi őket: iszonyat rendetlenek. Rohanó, energikus életmódjuk miatt ugyanis képtelenek rendet tartani maguk körül, ami nem kompatibilis a lakótársi etikettel. Barátságos természetük miatt ráadásul még bűntudatunk is lesz, ha morcosak vagyunk rájuk az elmaradt mosogatás miatt, emellett sokat járnak lakótársaik nyakára is, mely néha igen zavaró lehet.

Oroszlán

Az Oroszlán jegy karizmája, önbizalma, vezető természete okán igencsak nehéz eset, ha együttélésről van szó. Ugyanis képtelen elismerni, ha valamit rosszul gondol, kizárólag a saját feje után megy, nem tűr ellentmondást, életmódjával senki érdekeit nem veszi figyelembe. Ha hajnalig dorbézol, és ha ezt szóvá tesszük neki, még mi vagyunk házsártosak, csak mert feltett szándékunk éjszaka aludni. Saját hiányosságait képtelen belátni, ám lakótársa legkisebb hibáját minduntalan szemére veti, csakhogy elérje, amit akar.