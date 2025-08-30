Britney Spears döbbenetes videói sokkolják a világot - Kosz és kutyaürülék a felvételeken

Szétdobált holmik, kosz és kutyaürülék is látható Britney Spears legújabb felvételein. A követői szerint az énekesnő teljesen összeomlott.

Britney Spears összeomlott?

Britney Spears videói segélykiáltások lennének?

Egy világ ünnepelt, amikor Britney Spears 2021-ben felszabadult apja gyámsága alól, ám azóta ismét van ok az aggodalomra. Az utóbbi időben az énekesnő sorra oszt meg fotókat, köztük olyanokat is, amelyeken teljesen pucér, és videókat közösségi felületein, amelyek arra engednek következtetni, az énekesnő nincs jó mentális állapotban. Különösen nagy visszhangot váltott ki egy augusztus 18-án közzétett videó, amelyen Spears saját otthonában, hatalmas rendetlenség kellős közepén táncol, miközben Rihanna Unfaithful című számát énekli. A háttérben kutyák rohangáltak, a padlón pedig egy állati ürüléknek tűnő folt is feltűnt. A felvételhez a következő sorokat fűzte: „A világítással szórakozom, és úgy takarítom a házam, mintha nem lenne holnap.”

A kommentelési lehetőséget letiltotta

Bár Britney oldalain nem lehet kommentelni, a rajongók más platformokon megtalálták a módját, hogy megbeszéljék a látottakat. Vannak, akik szerint semmi aggasztó nincs a felvételeken, és a sztárnak joga van a szabad önkifejezéshez, mások szerint pedig leginkább szakemberre lenne szüksége, mert katasztrófa, amit művel.