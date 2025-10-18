Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Létezik egy láthatatlan határ a majdnem és a valódi siker között. Úgy érzed, az utóbbit sosem éred el? Lehet, hogy csak néhány apró dolgon kell változtatnod ahhoz, hogy elérd az áttörést.

Érezted már úgy, hogy mindig nagyon közel vagy a sikerhez, de sosem éred el teljesen? Keményen dolgozol, jól tervezel, még a céljaidat is kipipálod, mégis olyan, mintha egy láthatatlan erő mindig visszatartana. De vajon mi választja el a sikeres embereket a majdnem sikerestől? Sokakban felmerülhet ez a kérdés. Bár nincs egyetemes recept, amivel feltárulna a siker titka, bizonyos szokások elkerülésével máris sokat tehetsz azért, hogy csökkentsd az akadályokat, amelyek a sikered útjában állnak.

A sikeres emberek titkai
A sikeres emberek kerülik azokat a szokásokat, amelyek a sikerük útjába állnak.
Forrás: Shutterstock - fizkes

Kerüld el ezt az 5 szokást, ha a sikeres emberek közé akarsz tartozni

Ezek a szokások kívülről ártalmatlannak tűnnek, de valójában csendben blokkolják az igazi áttöréseket. Íme öt meglepően gyakori szokás, ami a legtehetségesebb nőket is a majdnem sikeres zónában tarthatja és tippek, hogyan szabadulhatsz meg tőlük.

1. A sok teendőt összetéveszted az előrehaladással

A naptárad zsúfolásig tele van programokkal, meetingekkel, teendőkkel. Mégis a legnagyobb céljaid csiga tempóban haladnak. Ennek az az oka, hogy az aktivitás és az eredmény nem ugyanaz. Sok nő beleesik abba a hibába, amit a pszichológusok „sokszor elfoglalt csapdának” hívnak: alacsony hatású feladatokat végeznek, amik produktívnak tűnnek, de valójában nem viszik előre az igazi eredményeket.

Tipp: a hatékonyság érdekében minden reggel tedd fel magadnak a kérdést: „Mi az az egy dolog, ami valóban értelmessé tenné a mai napot, ha csak azt csinálnám meg?” Majd kezdd azzal.

2. Többet tervezel, mint amennyit végrehajtasz

Imádod a jól kidolgozott terveket. Színes to-do listák, látványtáblák, új naptárak minden negyedévben. A tervezés kontrollérzetet ad. De itt a csapda: a túlzott tervezés kényelmi zónává válik. Látszólagos előrehaladást teremt anélkül, hogy belevetnéd magad a kaotikus, bizonytalan cselekvésbe, amit a siker valóban megkíván. A kutatások szerint az emberek gyakran a tettek helyett a tervezést választják, mert az azonnali kielégülést nyújt. A sikeres emberek azonban a tervezést indító platformként használják, nem végállomásként.

Tipp: minden alkalommal, amikor tervezel, köss hozzá konkrét határidőt.

3. Fejlődést keresel kényelmetlenség nélkül

Természetes, hogy fejlődni szeretnél anélkül, hogy káoszba kerülnél. De a fejlődés maga a káosz – eleve kényelmetlen. A „majdnem sikeres” emberek biztonságos kihívásokat választanak: egy új tanfolyamot, egy mellékprojektet, egy kisebb előléptetést. Az igazi siker érzelmi kockázatvállalást igényel. A Stanford Egyetem kutatásai szerint a kényelmetlenség kritikus jele a tanulásnak és a fejlődésnek. Tehát ha sosem érzel feszültséget, nem nyújtózkodsz eléggé.

Tipp: minden héten tegyél valamit, ami egy kicsit kimozdít a komfortzónádból. Ez általában a valódi fejlődés iránya.

4. Nem mondod ki azt, amit igazán szeretnél

Ez a szokás csendben millió nőt tart egy helyben. Keményen dolgozol, elvárod, hogy észrevegyenek, és azt gondolod, az erőfeszítésed önmagáért beszél. Pedig a legtöbb iparágban a láthatóság és a tárgyalókészség éppoly fontos, mint a teljesítmény. Kutatások szerint a nők kevésbé kérnek előléptetést vagy fizetésemelést még akkor is, ha megérdemlik. Ha sosem kérsz, mások határozzák meg az értékedet.

Tipp: gyakorold a közvetlen kéréseket kisebb, kevésbé kockázatos helyzetekben, majd fokozatosan nagyobb lehetőségeknél is. Kérj visszajelzést, együttműködést, majd lehetőségeket. 

5. A látszatot tartod fenn ahelyett, hogy elismernéd, ha elakadtál

A „majdnem sikeres” emberek gyakran elrejtik, amikor elakadnak, mert a sebezhetőség a kudarchoz hasonlónak tűnik. Pedig mindent rendben mutatni csak energiát von el, és elszigetel a segítségtől. Valójában a nyitottság gyorsítja az előrehaladást. Egy Harvard Business Review tanulmány szerint azok a vezetők, akik nyíltan beszéltek a nehézségeikről, kompetensebbnek tűntek, mert az őszinteség bizalmat épít és hasznos visszajelzéseket vonz.

Tipp: legközelebb, amikor elveszettnek érzed magad, mond el valakinek, akiben megbízol. Amint abbahagyod a színlelést, újra tanulni kezdesz.

