Érezted már úgy, hogy mindig nagyon közel vagy a sikerhez, de sosem éred el teljesen? Keményen dolgozol, jól tervezel, még a céljaidat is kipipálod, mégis olyan, mintha egy láthatatlan erő mindig visszatartana. De vajon mi választja el a sikeres embereket a majdnem sikerestől? Sokakban felmerülhet ez a kérdés. Bár nincs egyetemes recept, amivel feltárulna a siker titka, bizonyos szokások elkerülésével máris sokat tehetsz azért, hogy csökkentsd az akadályokat, amelyek a sikered útjában állnak.

A sikeres emberek kerülik azokat a szokásokat, amelyek a sikerük útjába állnak.

Forrás: Shutterstock - fizkes

Kerüld el ezt az 5 szokást, ha a sikeres emberek közé akarsz tartozni

Ezek a szokások kívülről ártalmatlannak tűnnek, de valójában csendben blokkolják az igazi áttöréseket. Íme öt meglepően gyakori szokás, ami a legtehetségesebb nőket is a majdnem sikeres zónában tarthatja és tippek, hogyan szabadulhatsz meg tőlük.

1. A sok teendőt összetéveszted az előrehaladással

A naptárad zsúfolásig tele van programokkal, meetingekkel, teendőkkel. Mégis a legnagyobb céljaid csiga tempóban haladnak. Ennek az az oka, hogy az aktivitás és az eredmény nem ugyanaz. Sok nő beleesik abba a hibába, amit a pszichológusok „sokszor elfoglalt csapdának” hívnak: alacsony hatású feladatokat végeznek, amik produktívnak tűnnek, de valójában nem viszik előre az igazi eredményeket.

Tipp: a hatékonyság érdekében minden reggel tedd fel magadnak a kérdést: „Mi az az egy dolog, ami valóban értelmessé tenné a mai napot, ha csak azt csinálnám meg?” Majd kezdd azzal.

2. Többet tervezel, mint amennyit végrehajtasz

Imádod a jól kidolgozott terveket. Színes to-do listák, látványtáblák, új naptárak minden negyedévben. A tervezés kontrollérzetet ad. De itt a csapda: a túlzott tervezés kényelmi zónává válik. Látszólagos előrehaladást teremt anélkül, hogy belevetnéd magad a kaotikus, bizonytalan cselekvésbe, amit a siker valóban megkíván. A kutatások szerint az emberek gyakran a tettek helyett a tervezést választják, mert az azonnali kielégülést nyújt. A sikeres emberek azonban a tervezést indító platformként használják, nem végállomásként.