Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia csillagjegy karrier
Pópity Balázs
2025.10.04.
Egy tarot-szakértő szerint minden jegyhez tartozik egy mellékállás, amiből aranyat lehet csinálni. Te vajon a saját utadat járod? Nézd meg, melyik munka való neked a horoszkópod szerint!

Lehet, hogy eddig a főnöködet hibáztattad, amiért nem érzed jól magadat a munkahelyeden? Könnyen lehet, hogy igazából nem vagy jó helyen. A horoszkópod megmutatja, melyik munka lenne számodra a legideálisabb!

karrier a horoszkóp szerint
Hozzád melyik munka illik a horoszkópod szerint?
Forrás: Shutterstock

Karrierhoroszkóp 

Ha te is feltetted már magadnak a kérdést, hogy "vajon milyen munka illik hozzád", akkor a csillagok megadhatják a választ! Echo, a Tartotap nevű oldal szakértője mesélte el, milyen munkák passzolnak leginkább az egyes jegyekhez.

Tűz csillagjegyűeknek: akiknek az élete a reflektorfény

Echo szerint mindenük a reflektorfény és úgy pörögnek, hogy alig lehet követni őket. Nem csoda, ha szívesen adnak az energiájukból másoknak is.

Kos

Szeretik a pörgést, ezért hozzájuk leginkább az edzői, vagy a sportolói pálya való. Akkor érzik magukat a legjobban, ha lehet versenyezni valakivel és motiválhatnak másokat.

Oroszlán

Legszívesebben a reflektorfényben keresnének pénzt. Ideális számukra az influenszerkedés, a modell szakma vagy a színészi pálya, és remek szakértői lehetnek a személyes márkáknak. A természetes magabiztosság rájuk irányítja a figyelmet.

Nyilas

Mivel imádnak másokat is kalandokba bevonni, számukra azok a munkák ideálisak, ahol ezért még fizetést is kapnak. Kalandvágyó természetüknek köszönhetően remekül megállják a helyüket közösség- vagy rendezvényszervezőként, de az utazásszervező szakma is tökéletes választás lehet számukra.

Földjegyek: a biztos pénz emberei

A földjegyek szeretik, ha a munkájuk kiszámítható és biztos hátteret nyújt.

Bika

Szeretnek kézműveskedni, türelmesek és maximalisták. Szeretik a minőségi dolgokat. Remek szakácsok, cukrászok, ékszerkészítők, szobrászok válhatnak belőlük.

Szűz

Mivel vonzódnak a jól működő rendszerekhez, nemcsak a saját életüket képesek precízen megszervezni, hanem másokét is. Ráadásul kiváló érzékük van a hibák kiszúrásához, így kimondottan alkalmasak hatékonysági tanácsadónak, szoftvertesztelőnek vagy akár rendszermérnöknek.

Bak

A rendezettséghez való érzékük és a célfókuszú természetük teszik tökéletessé őket mások pénzügyeinek kezeléséhez. Remek pénzügyi tanácsadó, könyvelő vagy üzleti mentor válhat belőlük.

Levegőjegyek: a kommunikációból élnek

Számokra a szavak olyanok, mint a levegő. Szeretnek másokkal kommunikálni és mély kapcsolatokat létesíteni. Szerencsére sok munka igényli ezeket a képességeket.

Ikrek

Multitaskingból doktoráltak, szeretik a változatos feladatokat. Könnyen alkalmazkodnak a kihívásokhoz és zsonglőrködnek a feladatok és az ügyfelek között.

Mérleg

Energetikus, vidám, barátságos és közvetlen személyiségüknek köszönhetően remek eseményszervezők válhatnak belőlük. Könnyen kijönnek az emberekkel és minden szituációból ki tudják hozni a legjobbat.

Vízöntő 

A jövő IT CEO-i. Imádják a kütyüket és gyorsan átlátják a bonyolult rendszereket. Remek tanárok és technikai tanácsadók. Innovatív gondolkodásukkal segítenek másokat elnavigálni a technológia útvesztőiben

Vízjegyek

A vízjegyek ismertek az érzékenységükről és az intranzitivitásukról, ami tökéletessé teszi őket olyan szakmák végzésére, ahol másokat kell kiszolgálni és megoldani a problémájukat.

Rák

Rendkívül gondoskodóak, ezért remek szakma lehet számukra a vendéglátás.

Skorpió

A Skorpiók elsőre ijesztőnek tűnhetnek, de valójában hihetetlenül intuitívak, szenvedélyesek és empatikusak, éppen ezért remek életvezetési tanácsadók vagy spirituális guruk lehetnek.

Vízöntő

A vízöntők a vízjegyek közül a legnagyobb művészek. Gyakran hódolnak olyan szenvedélyeknek mint az írás, költészet vagy a kreatív tervezés.

3 csillagjegy, amelynek szülöttei ezen a hévégén találják meg az igaz szerelmet

Az örök szerelmet megtalálni nem könnyű. Három szerencsés csillagjegynek azonban már a hétvégén sikerülhet.

Ők az asztrológia kaméleonjai: ez a négy csillagjegy mindig más arcát mutatja

Négy elem, négy különböző személyiségtípus, mégis egyben megegyeznek. Ezek a csillagjegyek nem vezetők, másoké helyett inkább a saját életüket alakítják.

4 szerencsés csillagjegy, akire rászakad a bank októberben

Kevés jobb hír van annál, mint amikor megtudjuk, hogy az univerzum energiái támogatnak minket a céljaink elérésben és abban, hogy gyarapítani tudjuk a vagyonunkat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu