Lehet, hogy eddig a főnöködet hibáztattad, amiért nem érzed jól magadat a munkahelyeden? Könnyen lehet, hogy igazából nem vagy jó helyen. A horoszkópod megmutatja, melyik munka lenne számodra a legideálisabb!

Hozzád melyik munka illik a horoszkópod szerint?

Forrás: Shutterstock

Karrierhoroszkóp

Ha te is feltetted már magadnak a kérdést, hogy "vajon milyen munka illik hozzád", akkor a csillagok megadhatják a választ! Echo, a Tartotap nevű oldal szakértője mesélte el, milyen munkák passzolnak leginkább az egyes jegyekhez.

Tűz csillagjegyűeknek: akiknek az élete a reflektorfény

Echo szerint mindenük a reflektorfény és úgy pörögnek, hogy alig lehet követni őket. Nem csoda, ha szívesen adnak az energiájukból másoknak is.

Kos

Szeretik a pörgést, ezért hozzájuk leginkább az edzői, vagy a sportolói pálya való. Akkor érzik magukat a legjobban, ha lehet versenyezni valakivel és motiválhatnak másokat.

Oroszlán

Legszívesebben a reflektorfényben keresnének pénzt. Ideális számukra az influenszerkedés, a modell szakma vagy a színészi pálya, és remek szakértői lehetnek a személyes márkáknak. A természetes magabiztosság rájuk irányítja a figyelmet.

Nyilas

Mivel imádnak másokat is kalandokba bevonni, számukra azok a munkák ideálisak, ahol ezért még fizetést is kapnak. Kalandvágyó természetüknek köszönhetően remekül megállják a helyüket közösség- vagy rendezvényszervezőként, de az utazásszervező szakma is tökéletes választás lehet számukra.

Földjegyek: a biztos pénz emberei

A földjegyek szeretik, ha a munkájuk kiszámítható és biztos hátteret nyújt.

Bika

Szeretnek kézműveskedni, türelmesek és maximalisták. Szeretik a minőségi dolgokat. Remek szakácsok, cukrászok, ékszerkészítők, szobrászok válhatnak belőlük.

Szűz

Mivel vonzódnak a jól működő rendszerekhez, nemcsak a saját életüket képesek precízen megszervezni, hanem másokét is. Ráadásul kiváló érzékük van a hibák kiszúrásához, így kimondottan alkalmasak hatékonysági tanácsadónak, szoftvertesztelőnek vagy akár rendszermérnöknek.

Bak

A rendezettséghez való érzékük és a célfókuszú természetük teszik tökéletessé őket mások pénzügyeinek kezeléséhez. Remek pénzügyi tanácsadó, könyvelő vagy üzleti mentor válhat belőlük.