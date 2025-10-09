Tapizó robot, hal vagy mérges após? — A kézfogásod elárulja, mitől leszel sikeres

Az első benyomás mindig nagyon fontos, és ezt a sikeres emberek mind tudják. Nem mindegy, hogyan mész be egy helyre, milyen a tartásod, hogyan viselkedsz és beszélsz...és az sem, hogyan fogsz kezet! Eláruljuk, hogy mit árul el rólad és a sikerességedről a kézfogásod!

Kézfogásod alapján ez a sikerességed kulcsa

Forrás: Shutterstock

Mi a sikered kulcsa a kézfogásod alapján?

Mi az, amit bárkivel is találkozol, elsőként teszel meg? Kezet fogsz vele. Mivel a siker szempontjából, nem mindegy, hogyan teszed ezt, ezért személyiségtesztünkkel most lerántjuk a leplet arról, hogy milyen ember vagy a kézfogásod alapján! Legjobb, ha megkéred egy barátnődet vagy családtagodat, hogy teszteljétek, hogyan fogtok kezet, ha pedig ezzel megvagytok, lássuk, hogy mekkora elismerésre és hírnévre számíthattok ez alapján!

Válaszd ki, hogy melyik kézfogás típus jellemző rád leginkább!

Mérges após

Lilára szorítod bárki kezét az első találkozáskor, akárcsak egy mérges jövendőbeli após? Akkor bizony igen agresszív és határozott a személyiséged. Céljaidnak úgy mész neki, mint bika a piros zászlónak, és úgy vagy vele, ha nem megy máshogy, majd megy erővel. Ha kell túlhajszolod magad, de amit kitaláltál, azt mindenképp sikerre akarod vinni.

Páratlan erőd és energiád járul majd hozzá, hogy teljesíthesd kitűzött céljaidat.

Fejedelmi

Kézfogásod akárcsak egy királynak, méltóságteljes, de alázatos. Nem mutatod ki, ha valaki hierarchiában alattad áll, hanem megbecsülöd a munkatársaidat, ismerőseidet. Te úgy éred el a sikereket, hogy remek csapatot állítasz össze, amelyet nagyszerű vezetőként irányítasz. Megbízható, pontos és segítőkész vagy.

Megfelelő védőhálót nyújtasz azoknak, akikkel a közös cél érdekében mindent megtesztek.

Covid-fertőzött

A lehető legtávolabb állsz az illetőtől, épphogy hozzáérsz és már húzod is vissza a kezed. Netalán még egy kis kézfertőtlenítőt is kensz magadra az érintkezések után? Te a Covid-fertőzöttek típusába tartozol. Kissé távolságtartó és introvertált vagy. Nem igazán kedveled a társaságot. Sikereidet főleg egyedül éred el vagy kis csoportban, mert nem vagy az a csapatjátékos típus. A sikered kulcsa?

Megtanultad, hogy magadra számíthatsz, és mindenből hideg profizmussal hozod ki a lehető legtöbbet.

Flörtölős, csajszis

Ebbe a típusba tartozol, ha csak kecsesen belecsúsztatod a kezed a másik kézbe, és csajosan megrázod. Kézfogásod tökéletesen tükrözi, hogy a sikereidet a csábításnak és a nyitott, kommunikatív személyiségednek köszönheted.

Gyakran rád foghatják, hogy szexi kisugárzásoddal manipulálod az embereket, pedig neked csak ilyen laza és extrovertált a jellemed.

Tapizó robot

Kézfogásod szabdalt és begyakorolt? Te nem vagy az a spontán típus. Szereted a rendet és a megszokott dolgokat. A sikered kulcsa, hogy végtelenül kitartó vagy, és addig csinálsz valamit, amíg el nem éred a célodat.

Eredményességedet az is segíti, hogy rendszerben gondolkozol.

Rakéta kilövésre készen

Bármilyen komoly is a szituáció, nem bírod megállni, hogy ne „robbantsd” fel a kezed, mint egy bomba, esetleg rakéta. Ugyan sokan gyerekesnek, vagy cikinek tarthatnak emiatt, téged nem érdekelnek a megszokott szabályok. Miért leszel sikeres? Mersz máshogy gondolkozni és kreatívan oldod meg a problémáidat.

Sokan példát vehetnének a laza, de mégis zseniális tulajdonságaidról.

Döglött hal

Ha ilyen a kézfogásod, akkor ne csodálkozz, hogy elsőre senki nem vesz komolyan. Viszont, pont ebben lehet a sikerességed ereje, mivel nem is gondolnák rólad, hogy mekkora dolgokra vagy képes. Ne légy kishitű magaddal szemben, és nehogy elhidd, amit mások gondolnak rólad.