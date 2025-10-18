„Túl jó nő-effektus” — Sajnos vagy nem sajnos, de ezért kerül el a szőke herceg

A TikTok-guruk legújabb slágertémája: a „túl jó nő-effektus” meghódította vagy inkább felszántotta a TikTokot. Valóban úgy van, hogy ha túl szép vagy, pont ezért nem közelítenek meg? Egy kutatás szerint a túlzott arcszimmetria épp hogy taszító lehet, és ezért lovagol el inkább melletted a szőke herceg.

A túlságosan szimmetrikus arc egyenesen taszítja a szőke herceget

Forrás: Northfoto

„Túl szép vagy hozzám”: a mondat, amivel örök életre letöri a szarvad a szőke herceg

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány – nevezzük őt például Rozinak –, aki olyan szép, hogy ha belép egy szobába, az emberekben megáll az ütő, de legalábbis gyorsabban kezdenek el pislogni. Tökéletes arcvonások, szimmetria, mintha egy szépségverseny plakátjáról lépett volna ki, ragyogó haj, makulátlan bőr. Minden, amit a kirakatban látsz. És mégis: Rozit soha, de soha nem közelíti meg az herceg, se szőke, se más, legalábbis nem olyan simán, mint szeretné.

Miért lehet ez?

Mert túl jó − a TikTok szakértők szerint. Bár maguk a guruk ezen a platformon szívesen magyarázzák bele, a „félelmetes vagy, mert túl vonzó vagy”, pszichológiáját mindenbe, viszont sajnos vagy nem sajnos, ezt a tényt evolúciós kutatások is alátámasztják. Tehát a túl szimmetrikus arc nem mindig vonzó tulajdonság.

De vegyük csak sorba. A szimmetria általában jó dolog – biológiailag jelezheti az egészséget, jó géneket, kevesebb fejlődési rendellenességet.

Habár! Ha túl egyenletes minden, megkopik az egyedi jelleg – ez kicsit olyan, mintha az arcod nem lenne több, mint egy tökéletes sablon. A kutatások szerint, ha bizonyos arcvonások túl szabályosak, túl szimmetrikusak, az épp hogy hidegséget, távolságtartást vált ki – mintha csak egy élő szobor lennél, nem ember.

A másik, hogy a férfiak gyakran félnek attól, hogy ha egy nő nagyon szép, sok más pasi is így látja majd. Ez a versenyhelyzet, összehasonlítás, visszautasítás lehetősége. „Ha közelítek, és elutasít” – ez már eleve rettentően nagy rizikó. Az egó sérülése, az önértékelés megingása − főleg a férfiaknál, igen veszélyes terep. Sőt, a szép nők megítélése gyakran társul olyan feltételezésekkel („tuti magabiztos”, „biztos sok jelöltje van”, „biztos nehéz vele kijönni”), amelyek még inkább távolságtartásra ösztönzik az udvarlókat.