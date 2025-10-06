Ezt a szót ki NE mondd, mert ez okozza a legtöbb válást

Ha kedves a kapcsolatod, akkor ezt a szót örökre tiltólistára teszed! Amerikai pszichológus szerint ez az egy szó vezet legtöbbször szakításhoz.

Szakításhoz vezet, ha sokat használod ezt a szót, mert parancsolgatónak tűnsz tőle.

Forrás: Shutterstock

Ha el akarod kerülni a szakítást, akkor ezt szót örökre el KELL felejtened!

Hogyan tehetsz virágzóvá egy kapcsolatot? Valószínűleg, hogyha szeretsz párkapcsolati témákról olvasni, akkor törekszel arra, hogy egy harmonikus és kiegyensúlyozott viszonyt folytass a szeretteiddel. Ám, gyakran tudattalanul is olyan örökölt negatív minták szerint cselekszünk vagy beszélünk, amik veszélybe sodorhatják a kapcsolatainkat. Épp ezért, eláruljuk, hogy mi azaz egy szó, ami tönkreteheti még a legszorosabb szerelmi köteléket is. Melyik ez a szó? Ha egy mód van rá, akkor a „kell” szavacskát inkább örökre irtsd ki a szókincsedből, amikor a szeretett személyeddel beszélsz.

Vajon a „kell” szó tényleg szakításhoz vagy váláshoz vezethet?

Jeffrey Bernstein, amerikai pszichológus szerint a „kell” szó használatával kontrolláló és ítélkező dinamikát teremtünk a kapcsolatunkban. Ha sokszor használjuk mondatokban akkor az egy negatív energiát teremt és nem szeretetteli lesz, hanem mérgezővé válik a viszony. Párod úgy érezheti, hogy „parancsolgatsz” neki, nincsen beleszólása a dolgok menetébe vagy túlságosan nagy terhet raksz a vállára az elvárásaiddal. Előfordulhatnak kapcsolati nehézségek, de nem az a helyes módja, hogy odavetitek egymásnak, hogy „el kellene pakolnod! Neked meg elfogadóbbnak vagy lazábbnak kellene lenned!”

Máris olyan elvárásspirálba kerültök, amiben csak dobáljátok egymás felé a sértettségeteket és a szükségleteiteket, de megoldás és előrelépés nem születik csak nő bennetek a feszültség.

Kimondani sem kell

A szakember szerint nem is kell kimondanod a szót, mivel már akkor is megváltoztatja a viselkedésedet és hozzáállásodat, ha úgy gondolkodsz, hogy kell ez, és kell az.

Érezhetően eltérés van a hangnemben, ha valaki úgy gondolkodik, hogy neki mindig csak kellenek a dolgok ahelyett, hogy máshogyan fogalmazná meg a kéréseit.

Hogyan érdemes − a „kell” szócska nélkül − kifejezned, hogyha szeretnél valamit?

Mindenekelőtt, azért érdemes kiiktatnod ezt a szót, mert sokat javíthatsz így a párkapcsolati kommunikációtokon!

Ezután „énüzenetekkel" fejezzétek ki, hogy mi esne nektek jól. Például: „Szeretném, ha ma te vigyáznál a gyerekekre, mert akkor jobban tudnál tehermentesíteni.”

Próbáljátok ki az aktív hallgatás technikáját, amiben visszamondjátok összefoglalva, hogy mit mondott az érzéseiről, vágyairól a másik!

A „kell” szavakat cseréld „szeretnék”-re. Például „Szeretném, ha meghallgatnál.”

Hidd el, ezzel az apró kommunikációs változtatással sokkal boldogabbak lehettek a párkapcsolatban.