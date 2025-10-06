Ezt a szót ki NE mondd, mert ez okozza a legtöbb válást

Ha kedves a kapcsolatod, akkor ezt a szót örökre tiltólistára teszed! Amerikai pszichológus szerint ez az egy szó vezet legtöbbször szakításhoz.
Hogyan tehetsz virágzóvá egy kapcsolatot? Valószínűleg, hogyha szeretsz párkapcsolati témákról olvasni, akkor törekszel arra, hogy egy harmonikus és kiegyensúlyozott viszonyt folytass a szeretteiddel. Ám, gyakran tudattalanul is olyan örökölt negatív minták szerint cselekszünk vagy beszélünk, amik veszélybe sodorhatják a kapcsolatainkat. Épp ezért, eláruljuk, hogy mi azaz egy szó, ami tönkreteheti még a legszorosabb szerelmi köteléket is. Melyik ez a szó? Ha egy mód van rá, akkor a „kell” szavacskát inkább örökre irtsd ki a szókincsedből, amikor a szeretett személyeddel beszélsz.
Jeffrey Bernstein, amerikai pszichológus szerint a „kell” szó használatával kontrolláló és ítélkező dinamikát teremtünk a kapcsolatunkban. Ha sokszor használjuk mondatokban akkor az egy negatív energiát teremt és nem szeretetteli lesz, hanem mérgezővé válik a viszony. Párod úgy érezheti, hogy „parancsolgatsz” neki, nincsen beleszólása a dolgok menetébe vagy túlságosan nagy terhet raksz a vállára az elvárásaiddal. Előfordulhatnak kapcsolati nehézségek, de nem az a helyes módja, hogy odavetitek egymásnak, hogy „el kellene pakolnod! Neked meg elfogadóbbnak vagy lazábbnak kellene lenned!”
Máris olyan elvárásspirálba kerültök, amiben csak dobáljátok egymás felé a sértettségeteket és a szükségleteiteket, de megoldás és előrelépés nem születik csak nő bennetek a feszültség.
A szakember szerint nem is kell kimondanod a szót, mivel már akkor is megváltoztatja a viselkedésedet és hozzáállásodat, ha úgy gondolkodsz, hogy kell ez, és kell az.
Érezhetően eltérés van a hangnemben, ha valaki úgy gondolkodik, hogy neki mindig csak kellenek a dolgok ahelyett, hogy máshogyan fogalmazná meg a kéréseit.
Hidd el, ezzel az apró kommunikációs változtatással sokkal boldogabbak lehettek a párkapcsolatban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.