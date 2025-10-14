A '70-es évek gyönyörű színésznői, akik ma világklasszisok lennének — GALÉRIA

A mai modern világban szinte már alapvető, hogy minden hollywoodi színésznő plasztikáztat. Ebből az következik, hogy a társadalmunk éhezik a természetes, klasszikus szépségre. Összeállításunkban olyan '70-es évekbeli színésznőket, modelleket mutatunk be, akik, ha most kezdenék a pályafutásukat, a szépségükkel felborítanák az egész filmipart és közösségi médiát.

A '70-es évek elfeledett, gyönyörű színésznői

Forrás: Getty Images

A '70-es évek színésznői, akik ma is hódítanának

Már 55 éve, hogy lezárult a '70-es évek, de a retró stílusát, báját örökre emlegetni fogjuk. A '70-es években más szépségideál uralkodott, mint ma, és a plasztikai műtétek sem voltak még elérhetőek. Az ideális smink a nagy szemeket és a nagy szempillákat hangsúlyozta, divat volt a hosszú egyenes haj és mindenki a hippikorszakát élte. Divat volt a vékony szemöldök, a piros ajkak és a tépett hajvágás is. A minimalista, púderes smink volt a népszerű, és senki nem akarta elfedni önmagát.

A '70-es évek legikonikusabb női közé tartozott Cheryl Tiegs, Jacqueline Bisset, Jessica Lange, Susan Anton, Jaclyn Smith és Olivia Newton John is. Az ő szépségük, tehetségük kortalannak mondható. A '70-es években a modellkedés még nem volt annyira elterjedt, mint ma, de ezek a nők koruk előtt jártak ebben is. Fotók tömkelege örökítette meg a természetes, könnyed szépségüket.