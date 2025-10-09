Randiznál a mesehős Herkulessel? Akkor neked is a himbo pasik a zsánereid

A vonzó férfitulajdonságok között előkelő helyet foglal el az izmos test, de ez sajnos gyakran társul túlzott macsósággal. Nekünk nőknek azonban olyan férfi kell, aki megbízható, tisztelettudó, és az se baj, ha mindemellett egy kicsit szerethetően naiv. Mondjuk olyan, mint Herkules. Nos hölgyeim, örülhetünk, hiszen itt vannak nekünk az adonisztestű himbo férfiak.

A kedves és naiv himbo férfi egyik legjobb példája Herkules.

Forrás: arhív

A himbo férfi, aki nem túl okos, de annál szerethetőbb

A Men's Health szerint a himbo jelentése vonzó, de nem igazán entellektüel, inkább kissé naiv férfi, aki egyszerre testesíti meg a maszkulin erőt és a gyengéd, tisztelettudó hozzáállást. A kifejezés az interneten először 2020 környékén ütötte fel a fejét, de már az 1980-as években is használták, bár elvétve. A himbo az angol „him” (férfi) és „bimbo” (vonzó, de nem túl eszes nő) szavak összeolvadásából született. Ha már ennyi ideje velünk van, miért csak mostanában lett népszerű? Ennek oka egyszerű: mi nők mostanra untuk meg azokat a pasikat, akik ugyan külsőre rendkívül vonzó kisugárzású férfiak, de e mellé arrogancia, önimádat, nárcizmus és némi lekezelő attitűd is társul. Így rátaláltunk erre a kevésbé ismert kategóriára, amiben az izmok mellé tiszta szív és kedves személyiség társul.

Az Eszeveszett birodalom egyik legviccesebb karaktere, Kronk is himbo férfi.

Forrás: arhív

A rosszfiúk ideje lejárt, jönnek a himbo férfiak!

Latin szeretők és páva férfiak? Ezek után hidd el, azonnal nemet fogsz rájuk mondani. A himbo pasi ugyan nem túl okos, de nem is buta, inkább édesen naiv. Nem bonyolítja túl a dolgokat, de nem azért, mert nem lenne rá képes, hanem mert nem akarja. Kedves, őszinte, türelmes, a nőkkel szemben mindig előzékeny. Nem játszmázik, nem akar leuralni, és a manipuláció is távol áll tőle. Egész egyszerűen csak jelen van a párkapcsolatban, minden figyelmével és szeretetével. A himbo férfiban van valami természetes, már-már gyermeki báj, ráadásul nem akar görcsösen megfelelni senkinek, amitől olyan, mint a nyugalom és a béke szigete. Mindez együtt teszi őt azzá a férfivá, aki talán nem fogja megváltani a világot, de mindig emlékszik majd arra, hogy melyik a kedvenc filmed és hogy iszod reggel a kávét.