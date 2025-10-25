Köszönjük a semmit! A Z generáció feltalálta a bambulást és büszke rá

A Z generáció büszkén hirdeti korszakalkotó találmányát a TikTokon, ráadásul rengetegen rajonganak ezért az „új felfedezésért".
Senki nem csodálkozik úgy rá a semmittevésre, mint a Z generáció
Ha azt gondolnád, nincs senki a világon, aki kifárad a semmittevésben, akkor engedd, hogy felnyissuk a szemedet: a Z generáció tagjai ugyanis úgy próbálnak újabban kikapcsolni, hogy szó szerint semmit nem csinálnak egész nap, csak bámulnak maguk elé, de állításuk szerint ez jóval megterhelőbb, mint azt gondolták.
A módszer szerintük remek lehetőséget nyújt arra, hogy mentálisan méregtelenítsék magukat attól a digitális zajtól, ami egész nap éri őket és már nevet is adtak a tevékenységnek: rawdoggingként hivatkoznak rá.
A mozgalom „feltalálója" egy Rowan nevű TikTok-felhasználó, aki önmagát produktivitási influenszernek nevezi: a férfi minden nap egy órán keresztül rawdogolt, azaz csak bámult a semmibe, ami szerinte nagyban javította a koncentrációs képességét, amit a munkája során is tapasztalt.
Rowan videóra is vette a nagybetűs semmittevését, ami annyira népszerű lett, hogy TikTok-trend lett belőle: tömegével töltik fel a Gen Z-sek a felgyorsított videókat arról, hogy ülnek és bámulnak a semmibe, sőt, már egymással versenyeznek, hogy ki bírja tovább ezt a megterhelő mentális munkát.
Persze bőven akadnak olyanok is, akik éles kritikát fogalmaznak meg a rawdoggingolókkal szemben: szerintük ez a generáció bármit megtesz azért, hogy ne kelljen produktívnak lennie.
Pedig a szakértők szerint valóban érdemes kifejleszteni a semmittevés művészetét: Stacey Rosenfeld pszichológus a New York Post-nak elárulta, hogy az unalom elviselése egy fontos készség, hiszen mindig lesz olyan alkalom, amikor unatkozunk és ez remek alkalom arra, hogy a gondolatainkba mélyedjünk és fejlesszük a kreativitásunkat.