Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 25., szombat Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
unalom

Köszönjük a semmit! A Z generáció feltalálta a bambulást és büszke rá

Shutterstock - Halfpoint
unalom Z generáció TikTok
Nagy Kata
2025.10.25.
Tudjuk, hogy egy újszülöttnek minden vicc új, de úgy tűnik, a Z generáció tagjai csak nemrég szembesültek azzal a misztikus ténnyel, hogy az ember képes arra, hogy csak úgy üljön és ne csináljon semmit sem.

A Z generáció büszkén hirdeti korszakalkotó találmányát a TikTokon, ráadásul rengetegen rajonganak ezért az „új felfedezésért".

Z generáció tagja a semmibe néz
A Z generáció sikeresen feltalálta a semmit. 
Forrás: Shutterstock

Senki nem csodálkozik úgy rá a semmittevésre, mint a Z generáció

Ha azt gondolnád, nincs senki a világon, aki kifárad a semmittevésben, akkor engedd, hogy felnyissuk a szemedet: a Z generáció tagjai ugyanis úgy próbálnak újabban kikapcsolni, hogy szó szerint semmit nem csinálnak egész nap, csak bámulnak maguk elé, de állításuk szerint ez jóval megterhelőbb, mint azt gondolták. 

A módszer szerintük remek lehetőséget nyújt arra, hogy mentálisan méregtelenítsék magukat attól a digitális zajtól, ami egész nap éri őket és már nevet is adtak a tevékenységnek: rawdoggingként hivatkoznak rá. 

@henrikchristians1 They better add rawdogging as an Olympic sport🥇 #fyp #olympictiktok #olympics #paris2024 @Mr.Nicho @Olympics @paris2024 ♬ original sound - strongsack

A mozgalom „feltalálója" egy Rowan nevű TikTok-felhasználó, aki önmagát produktivitási influenszernek nevezi: a férfi minden nap egy órán keresztül rawdogolt, azaz csak bámult a semmibe, ami szerinte nagyban javította a koncentrációs képességét, amit a munkája során is tapasztalt. 

Rowan videóra is vette a nagybetűs semmittevését, ami annyira népszerű lett, hogy TikTok-trend lett belőle: tömegével töltik fel a Gen Z-sek a felgyorsított videókat arról, hogy ülnek és bámulnak a semmibe, sőt, már egymással versenyeznek, hogy ki bírja tovább ezt a megterhelő mentális munkát. 

@productive.rowan 2/30 days of fixing attention span. I still can’t get use to just doing nothing. My whole life I always needed to do something every moment. Working out, games, YouTube, reading and the list goes on. If I’m not entertaining myself, I would do something productive. Giving the opportunity for my brain to relax and move away from all the stimulation whether is good or bad is a lot harder than I thought. I almost tapped out around 30 minutes mark and kept checking the time. Each minute felt so long but after I finished I had this sense of accomplishment. I feel like I can focus little bit better on my work and procrastination went away. I’ll continue to post more for another 28 days. #d#dopaminedetox1#100dayschallengef#focusp#productivityh#habitsofsuccess ♬ original sound - productive.rowan

Persze bőven akadnak olyanok is, akik éles kritikát fogalmaznak meg a rawdoggingolókkal szemben: szerintük ez a generáció bármit megtesz azért, hogy ne kelljen produktívnak lennie. 

Pedig a szakértők szerint valóban érdemes kifejleszteni a semmittevés művészetét: Stacey Rosenfeld pszichológus a New York Post-nak elárulta, hogy az unalom elviselése egy fontos készség, hiszen mindig lesz olyan alkalom, amikor unatkozunk és ez remek alkalom arra, hogy a gondolatainkba mélyedjünk és fejlesszük a kreativitásunkat. 

A Z-generáció beleállt a kultikus Amerikai pitébe − 5 dolog miatt átkoznák ki

Bár a film első része sokunk számára a ’90-es évek vígjátékainak csúcspontját jelenti, a Z-generáció szerint az Amerikai pite-filmeket soha nem szabadott volna levetíteni.

Swag gap, a Z-generáció párkapcsolati mumusa — Amikor az egyik fél mérföldekkel vagányabb, mint a másik

Ha egy pár két tagja nincs ugyanazon a szinten stílusban és popularitásban, az komoly problémaforrás lehet. A párkapcsolati jelenséget, a Z-generáció swag gap névre keresztelte el.

A Z generáció nem tudja, mi az a munka? Szakértő fedi fel, miért nehéz velük együtt dolgozni

Nehezebb velük, de nem azért mert lusták. A Z generáció egyszerűen nem érzi, mit és meddig lehet egy munkahelyen, ennek pedig igen egyszerű oka van.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu