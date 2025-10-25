Köszönjük a semmit! A Z generáció feltalálta a bambulást és büszke rá

A Z generáció büszkén hirdeti korszakalkotó találmányát a TikTokon, ráadásul rengetegen rajonganak ezért az „új felfedezésért".

A Z generáció sikeresen feltalálta a semmit.

Forrás: Shutterstock

Senki nem csodálkozik úgy rá a semmittevésre, mint a Z generáció

Ha azt gondolnád, nincs senki a világon, aki kifárad a semmittevésben, akkor engedd, hogy felnyissuk a szemedet: a Z generáció tagjai ugyanis úgy próbálnak újabban kikapcsolni, hogy szó szerint semmit nem csinálnak egész nap, csak bámulnak maguk elé, de állításuk szerint ez jóval megterhelőbb, mint azt gondolták.

A módszer szerintük remek lehetőséget nyújt arra, hogy mentálisan méregtelenítsék magukat attól a digitális zajtól, ami egész nap éri őket és már nevet is adtak a tevékenységnek: rawdoggingként hivatkoznak rá.

A mozgalom „feltalálója" egy Rowan nevű TikTok-felhasználó, aki önmagát produktivitási influenszernek nevezi: a férfi minden nap egy órán keresztül rawdogolt, azaz csak bámult a semmibe, ami szerinte nagyban javította a koncentrációs képességét, amit a munkája során is tapasztalt.

Rowan videóra is vette a nagybetűs semmittevését, ami annyira népszerű lett, hogy TikTok-trend lett belőle: tömegével töltik fel a Gen Z-sek a felgyorsított videókat arról, hogy ülnek és bámulnak a semmibe, sőt, már egymással versenyeznek, hogy ki bírja tovább ezt a megterhelő mentális munkát.

#100dayschallengef#focusp#productivityh#habitsofsuccess ♬ original sound - productive.rowan @productive.rowan 2/30 days of fixing attention span. I still can’t get use to just doing nothing. My whole life I always needed to do something every moment. Working out, games, YouTube, reading and the list goes on. If I’m not entertaining myself, I would do something productive. Giving the opportunity for my brain to relax and move away from all the stimulation whether is good or bad is a lot harder than I thought. I almost tapped out around 30 minutes mark and kept checking the time. Each minute felt so long but after I finished I had this sense of accomplishment. I feel like I can focus little bit better on my work and procrastination went away. I’ll continue to post more for another 28 days. #d #dopaminedetox

Persze bőven akadnak olyanok is, akik éles kritikát fogalmaznak meg a rawdoggingolókkal szemben: szerintük ez a generáció bármit megtesz azért, hogy ne kelljen produktívnak lennie.