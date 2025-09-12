Új, őrülten fiatalító trend hódít a TikTokon: itt a banánhéj-botox

A TikTok-felhasználói állítják, hogy a banánhéj csodákra képes. Néhányan úgy vélekednek róla, mint az egyik legjobb arcsimítóról. Nem elég, hogy olcsó és könnyen beszerezhető, de még látványosan csökkenti is a ráncokat. Egyes felhasználók szerint még a mimikai ráncokat is csökkenti, és teljes mértékben kiváltja a botox hatását. Mindössze annyi a trükk, hogy a banán héjának belső részét az arcra kell dörzsölni, majd pár percig állni hagyni a bőrön, végül leöblíteni. Szemmel látható az eredmény: sima, feszes bőr és ragyogás. Még a szem alatti ráncokat is eltünteti, legalábbis azok szerint, akik kipróbálták.

A banánhéj botox lenne az egyik legjobb ránctalanító?

Forrás: Shutterstock

A banánhéj hatásai: a legújabb botox

A banánhéj olyan anyagokat tartalmaz, amelyek bizonyítottan jótékony hatással vannak a bőrre. Megállítják a bőr irritációját, megnyugtatják és hozzájárulnak annak a védelméhez. Az A-, C- és E-vitamin, valamint a kálium és a lutein is ragyogó hatást eredményez. Emellett megvédenek az UV-sugaraktól és megakadályozzák a szabadgyökök okozta károsodást is. Anti-aging, azaz fiatalító hatásának köszönhetően egyre többen fogadnak erre a botoxhelyettesítő trükkre.

Nem egy új keletű dologról van szó, hiszen a népi gyógyászatban már használták a banánhéjat hasonló okokból. A közösségi média erejének és az egyre nagyobb teret nyerő tudatos bőrápolásnak köszönhetően feléledt módszer az anti-aging hatása miatt mostanra az egyik legelterjedtebb hóbort lett.

Mit gondolnak a szakértők?

Ugyan a trend ártalmatlannak tűnik, de a szakértők azt tanácsolják, hogy ne vigyük túlzásba, hiszen a jótékony hatások mellett számolni kell kellemetlenebb következményekkel is, amelyekre elsőre nem is feltétlen gondolnánk. És bár valóban tartalmaz a banán bőrtápláló összetevőket, egy igazi botox hatásával nem ér fel.

Figyelni kell a bőr válaszára is, mivel egyeseknél irritációt is okozhat, holott pont ezt próbálnánk elkerülni. Mielőtt használnánk a banánhéjat, mindenképp tüzetesen át kell nézni, mert frissen megbontva is tartalmazhat apró, szinte észre sem vehető penészfoltokat.