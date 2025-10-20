Sokkoló: ennyit hancúroznak egy évben a Z generációsok

Talán már te is hallottad azokat a teóriákat, hogy a Z generációsok szexmentes életet élnek, és kevésbé érdekli őket az intim együttlét, vagy az erotika– nézd meg a kutatás eredményét, ami arról szól, átlagosan hányszor bújnak ágyba.

A Z generáció hálószobai szokásai

Z generáció szexuális szokásai

Minden párkapcsolat és minden szexuális szokás más és más, éppen ezért nincs rá szabály vagy mennyiség, amivel meg lehetne határozni, mi a normális az összebújások számát illetően.

Egy új kutatásban az angol fiatalokat és az ő szexuális szokásaikat t vizsgálták. A kutatás eredménye alapján a Z generációsok átlagosan 36 alkalommal bújnak ágyba, ami hetekre lebontva 0,7 alkalom. Ehhez képest a milleniálok (a 27 és 43 évesek közötti korosztály) 73 alkalommal szeretkeznek egy évben, ami hetekre lebontva 1,4 alkalom.

Mi állhat a jelenség mögött?

Összetett kérdésről van szó és egyelőre nem jutottak dűlőre a kutatók: sokan úgy tartják, hogy a Z generációsokat a médiában való szocializálódás tette immunissá az erotika vagy az intimitás iránt. Mások szerint a saját ingatlan lehet a kulcs, mivel a Z generációsok között rengeteg még otthon, régi gyerekszobájukban élnek, kevésbe tudják megteremteni a megfelelő szférát az együttlétekre. Ez az intimitási válság, vagy szexmentesség frusztrációt illetve önismereti problémákat is okozhat a fiatal felnőttekben. A stressz, a pályakezdés és a felnőtt életben való elindulás terhet helyez a Z generációsok vállára, amitől a libidójuk alacsonyabb lehet, mint az előző generációknak.

Mit tehetsz az alacsony libidó ellen?

Elsősorban fókuszálj önmagadra, mi az ami jól esik neked, számodra mi az ideális és min szeretnél változtatni. Próbálj ki stresszoldó, hangulatba hozó jógát vagy meditálj. A sport kulcsfontosságú a normális szexuális étvágy fenntartásához. Ha párkapcsolatban élsz, érdemes többet beszélned a pároddal a szexről, az intimitásról, illetve az esetlegesen fantáziákról. Fontos, hogy tudatosítsd magadban, hogy ez nem egy tabu téma, és nem vagy egyedül ezzel a problémával.