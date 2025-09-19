Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
68-as póz: a Z-generáció önző hálószobareceptje

2025.09.19.
Önzőnek lenni sosem volt ennyire trendi. A Z-generáció új kedvence a hálószobában a 68-as póz. Kíváncsi vagy miért?

A Z-generáció híres arról, hogy mindent gyorsan akar, mindenben az önállóságot keresi, és semmiben sem szereti a kölcsönösséget. Ez jellemző a randizási szokásaikra, és úgy tűnik a hálószobai szokásaikra is, hiszen a 68-as póz máris igazi nagyágyú a fiatalok körében. 

A Z-generáció a hálóban sem egyszerű.
A Z-generáció a hálóban sem egyszerű
Forrás: Shutterstock

Z-generáció = 69-1 − Bemutatjuk a 68-as pózt

Miért? Mert végre nem kell „adni és kapni”, elég, ha mindenki a saját élvezetére koncentrál. Az együttlét nem feltétlenül a kölcsönösségről szól, hanem arról, hogy mindenki saját magát is kényeztesse — nyilván, a partner látványát is élvezve, de ne legyünk már túl romantikusak!

És akkor jöjjön maga a póz

Nem, a 68-as nem azért van, mert elírtuk a számot. Valóban ez a póz becses neve. Képzeld el, hogy a fejed a partnered lábai felé néz, miközben te rajta fekszel, háttal. Húzd fel a térdeidet a párod fejénél, hogy a partnered még jobban hozzáférjen a leszállópályádhoz. És voila! Indulhat a kényeztetés. Tökéletes, ugye?

A lényeg, hogy mindenki boldog, mindenki önző, és közben mégis van egy kellemes, intim élmény. A 68-as póz lehetőséget adhat arra is, hogy felfedezd a saját igényeidet, mindenféle zavarba ejtő pillantás nélkül. Sőt, ha igazán pimaszok akarunk lenne, a munkafolyamat közben akár fejben is elkalandozhatsz, vagy a kezeiddel végig zongorázhatod magad. 

És a legjobb rész? Az egész póz gyakorlatilag az önző élvezet ünnepe. Felfedezheted a saját tested, miközben a végén mindketten elégedetten sóhajtotok fel. Semmi túlbonyolítás, semmi „most te adsz, most én adok” stressz. Csak tiszta, közös élvezet, amit mindenki úgy él meg, ahogy akar.

Szóval, ha legközelebb a Z-generációs barátaid hálószobai praktikáiról hallasz, ne lepődj meg: a 68-as póz az új alap. Önző, kényelmes, és mégis valahogy fantasztikus élmény, pont, mint a fiatalok életszeretete: egy kicsit kaotikus, de mindig szórakoztató.

Neked mi a szexnyelved? – Derítsd ki, hogyan lehet több boldog pillanatotok az ágyban

Így lehetsz még jobb szerető a szexnyelvek segítségével.

Kezeket fel! Itt a fekvőrendőrpóz, egyenesen a hálószobából

Nem kell hozzá se fegyver, se bilincs. Nem kell cirkuszi mutatványosnak sem lenni ahhoz, hogy a fekvőrendőrpóz működjön. Elég egy párna és egy kis fantázia.

Izé tanácsai: fürge ujjak a hálószobában

Egy kéz, aki tudja, mit csinál – és most el is mondja. Wednesday fanok figyelem! Izé három titkos ujjtechnikája a női gyönyör biztos receptje.

 

