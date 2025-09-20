Károkat okozhat a közösségimédia-detox - Egy Z-generációs 3 évre száműzte az életéből, de nagyon megbánta

Kábítószer az agyunknak, játszótér a lelkünknek. Ez a közösségi média, legalábbis abban az esetben, ha a rabjává válunk. Felmerült már benned, hogy mi változna az életedben, ha teljesen elengednéd? Egy Z-generációs lány megtette, három évig egyetlen közösségimédia-platformon sem volt jelen. Azt hitte, ezzel felszabadul, de végül rá kellett jönnie, csak ártott magának.

Nem lehet elmenni a közösségi média nem mindig negatív társadalmi hatásai mellett

A csúnya, gonosz közösségi média

A közösségimédia-függőség ma már rengeteg embert érint. Elsősorban a FOMO az, ami folyton arra készteti őket, hogy a telefonjuk után nyúljanak. Görgetik a TikTok-ot pár másodpercnyi vidámság reményében, mérgelődnek a Facebook-ismerőseik posztjain, és kiteszik a megszerkesztett képekeit az Instagramra. Majd olvasnak egy cikket a közösségi média káros hatásairól, és beütemeznek egy pár napos social media detoxot. De állj! Sokak szerint ugyan valóban ilyen vészes a helyzet, de semmi se lehet csak fekete vagy fehér. Egyrészt, igenis vannak ezeken a platformokon is értékes, szórakoztató tartalmak, másrészt nem lehet elmenni a közösségi média társadalmi hatásai mellett sem, amelyek nem mindig negatívak.

Három év social media detox

A YourTango írt a TikTokon egy „billy newspaper” néven ismert lányról, akinek tiniként lett elege a közösségi médiából. Nem bírta az állandó versenyt, a tökéletesen filterezett életeket és a nyomást, hogy mindig jelen kell lennie: posztolni, reagálni. Úgy gondolta, ha mindezt kizárja, akkor helyre fog rázódni az élete, és végre a valódi emberi kapcsolataira tud fókuszálni. Az első hónapokban a közösségimédia-detox tényleg működött. Kevesebbet szorongott, több lett a szabadideje, úgy érezte, mintha visszatalált volna önmagához. Aztán elkezdte érezni a hátrányokat.

Nem biztos, hogy a közösségi média teljes kiiktatása jelenti a megoldást

A feketeleves, hogy kimaradsz a jóból is

Teltek a hónapok, és kiderült, nem minden arany, ami offline. Először csak furán érezte magát, amiért kimarad a legtöbb baráti beszélgetésből, mert nem látta az éppen menő mémeket vagy videókat. Később azt érezte, egyszerűen kevésbé motivált, mert nem találkozott új ötletekkel, nem látta mások sikereit, így ő maga sem keresett új kihívásokat. Az utolsó felismerése a dokumentálás hiánya volt. Mert valljuk be, a közösségi média nemcsak a dicsekvésekről szól, hanem ott vannak az emlékek is. Fotók, videók, bejegyzések, amelyek később segítenek visszaidézni egy-egy időszakot, eseményt, pillanatot. Ez a Z-generációs lány azonban három év után rádöbbent, hogy az ebből az időből származó élményeiből semmi sem maradt meg. Mintha meg sem történtek volna.