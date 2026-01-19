Horrorisztikus látvány: videón, hogy búvárkodás közben cápatámadás éri a brazil nőt

A Brazil-partoknál készült felvétel az egész világot bejárta: a videón jól látszik, hogy a cápatámadás során az állat szinte a semmiből ragadja meg a merülő nő combját, aki érthető módon teljesen sokkos állapotba került.

Ijesztő cápatámadást rögzített egy szörfös kamerája Brazíliában.

Forrás: Shutterstock

Videón a brazíliai cápatámadás

Egy brazíliai szabadtüdős merülés során egy dajkacápa támadt az egyik amatőr búvárra.

A 36 éves nő combján súlyos sérüléseket ejtett az állat.

Szerencsére a pórul járt búvár megúszta a kalandot pár maradandó sebbel.

Amennyire imádjuk a tengert és húz felé a szívünk, annyira félünk olykor tőle: borzongva olvasunk a cápatámadásokról, vízi balesetekről és bár az ilyen balesetek nem gyakoriak és még ritkábban halálos kimenetelűek, mindig elhűlve értesülünk egy-egy ilyen esetről.

Nem meglepő hát, hogy futótűzként terjed az a videó, amin a 36 éves Tayane Dalazen látható, aki épp a Fernando de Noronha szigeteknél búvárkodott.

A felvételen látható, hogy egy dajkacápa kering a fiatal nő körül és egy ponton teljesen váratlanul megharapja a combját. Az amatőr búvárok teljesen bepánikolnak, de szerencsére a túravezető megőrizte a lélekjelenlétét és elzavarta az állatot.

Éreztem, hogy hirtelen megharap a cápa és rázni kezd a lábamnál fogva. A vezetőmnek kellett elkezdenie ütögetni, hogy egyáltalán elengedjen és ne húzzon magával a mélybe. – nyilatkozta a nő a DailyMailnek.

Miután a sérült Tayane-t kihúzták a vízből, azonnal a partra vitték, ahol elsősegélyben részesítették és kitisztították a sebet. A nőt ezután kórházba szállították, ahol ellátták a sérüléseit.

Tayane később az Instagram oldalán megosztott felvételeket a sérült lábáról, amin tökéletesen kirajzolódik a cápa fogsora, ami élete végéig emlékeztetni fogja a félelmetes kalandra.

