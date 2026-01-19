Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 19., hétfő Márió, Sára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
baleset

Horrorisztikus látvány: videón, hogy búvárkodás közben cápatámadás éri a brazil nőt

Shutterstock - Martin Prochazkacz
baleset igaz történet cápatámadás
Nagy Kata
2026.01.19.
Egy elképesztő videó tartja lázban az internet népét, ahol egy brazil lányt életveszélyes cápatámadás ér egy szabadtüdős merülés során.

A Brazil-partoknál készült felvétel az egész világot bejárta: a videón jól látszik, hogy a cápatámadás során az állat szinte a semmiből ragadja meg a merülő nő combját, aki érthető módon teljesen sokkos állapotba került. 

Férfi a tengerben úszik egy cápatámadás előtt
Ijesztő cápatámadást rögzített egy szörfös kamerája Brazíliában. 
Forrás: Shutterstock

Videón a brazíliai cápatámadás 

  • Egy brazíliai szabadtüdős merülés során egy dajkacápa támadt az egyik amatőr búvárra. 
  • A 36 éves nő combján súlyos sérüléseket ejtett az állat. 
  • Szerencsére a pórul járt búvár megúszta a kalandot pár maradandó sebbel.  

Amennyire imádjuk a tengert és húz felé a szívünk, annyira félünk olykor tőle: borzongva olvasunk a cápatámadásokról, vízi balesetekről és bár az ilyen balesetek nem gyakoriak és még ritkábban halálos kimenetelűek, mindig elhűlve értesülünk egy-egy ilyen esetről.

 Nem meglepő hát, hogy futótűzként terjed az a videó, amin a 36 éves Tayane Dalazen látható, aki épp a Fernando de Noronha szigeteknél búvárkodott.

A felvételen látható, hogy egy dajkacápa kering a fiatal nő körül és egy ponton teljesen váratlanul megharapja a combját. Az amatőr búvárok teljesen bepánikolnak, de szerencsére a túravezető megőrizte a lélekjelenlétét és elzavarta az állatot. 

Éreztem, hogy hirtelen megharap a cápa és rázni kezd a lábamnál fogva. A vezetőmnek kellett elkezdenie ütögetni, hogy egyáltalán elengedjen és ne húzzon magával a mélybe. – nyilatkozta a nő a DailyMailnek

Miután a sérült Tayane-t kihúzták a vízből, azonnal a partra vitték, ahol elsősegélyben részesítették és kitisztították a sebet. A nőt ezután kórházba szállították, ahol ellátták a sérüléseit. 

Tayane később az Instagram oldalán megosztott felvételeket a sérült lábáról, amin tökéletesen kirajzolódik a cápa fogsora, ami élete végéig emlékeztetni fogja a félelmetes kalandra. 

Ha érdekelnek a cápatámadások, ezek a cikkek is tetszeni fognak: 

Drámai küzdelem: cápatámadás ért egy kajakozót a Kanári-szigeteken

Az evezőjét használta, hogy megvédje magát a cápatámadástól az a rémült kajakozó, aki körül La Palma szigeténél körözött egy cápa.

Fehér cápa csapott le egy szörfözőre – Leszakadt a 23 éves férfi lába

Drámai esemény történt a közelmúltban, amikor a 23 éves , hivatásos szörfös Kai McKenzie cápatámadás áldozatáva lett. Egy három méter hosszú fehér cápa megharapta, és leszakadt a lába.

Sokkoló! Kiderült, ki volt az egyiptomi cápatámadás halálos áldozata (18+)

Borzalmas videó kering az interneten.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu