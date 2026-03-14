Kiderült, ki volt 2025-ben Hollywood legjobban kereső színésze

Adam Sandler 48 millió dolláros bevételével vezeti a rangsort és olyan sztárokat előzött meg, mint Tom Cruise, Scarlett Johansson, Denzel Washington vagy Brad Pitt.

Tom Cruise, Mark Wahlberg, Scarlett Johansson, Brad Pitt, Denzel Washington, Jack Black és Jason Momoa is a tavalyi év legjobban fizetett színészei között voltak.

A 22 éves Millie Bobbie Brown a legfiatalabb színész, aki valaha is felkerült a Forbes legjobban fizetett színészek listájára.

Adam Sandler a lista élén – folytatás és díjjelölés is hozta a pénzt

A Forbes adatai szerint az 59 éves Adam Sandler volt Hollywood legjobban fizetett színésze 2025-ben, miután az elmúlt évben 48 millió dolláros bevételt ért el. A színész és producer több jelentős projektben is szerepet vállalt: ő volt a producere és főszereplője a Happy Gilmore 2 című filmnek, amely az 1996-os sportvígjáték régóta várt folytatása. Emellett feltűnt a Jay Kellyben is George Clooney oldalán. A Netflix-filmben Sandler Ron Sukenicket, a híres filmsztár, Jay Kelly (Clooney) menedzserét alakította. Az alakításért Golden Globe-jelölést kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Bár Sandler a ranglista élén végzett, bevétele jóval elmaradt a 2024-es rekorderétől. A tavalyi év legjobban fizetett színésze, Dwayne Johnson ugyanis 88 millió dollárt keresett.

Ők is szépen kerestek 2025-ben

A második helyen a 63 éves Tom Cruise végzett 46 millió dollárral, amelyet nagyrészt a Mission: Impossible akciófranchise nyolcadik részének, a Mission: Impossible – A végső leszámolás című filmnek köszönhet.

A harmadik helyre Mark Wahlberg került 44 millió dollárral. A negyedik helyen Scarlett Johansson végzett 43 millió dollárral. A 41 éves színésznő szerepelt a Jurassic World: Újjászületés és Wes Anderson A föníciai séma című filmjeiben, emellett rendezőként is bemutatkozott az Eleanor the Great című alkotással. Az ötödik helyen Brad Pitt áll 41 millió dollárral. A 62 éves színész az Apple F1 című filmjében szerepelt, amely a 2026-os Oscar-díjátadón a legjobb film kategóriában jelölést kapott. A top tízes lista további szereplői: Denzel Washington (38 millió dollár), Jack Black (28 millió dollár), Jason Momoa (28 millió dollár), Daniel Craig (27 millió dollár) és Millie Bobby Brown (26 millió dollár).