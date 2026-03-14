Kiderült, ki volt 2025-ben Hollywood legjobban kereső színésze

álomgyár Hollywood Adam Sandler
Most már tudni, mely színészek keresték a legtöbbet 2025-ben. Az élen Adam Sandler végzett, de még így sem előzte meg 2024 rekorderét.

Adam Sandler 48 millió dolláros bevételével vezeti a rangsort és olyan sztárokat előzött meg, mint Tom Cruise, Scarlett Johansson, Denzel Washington vagy Brad Pitt.

  • Adam Sandler Hollywood legjobban fizetett színésze, 2025-ben 48 millió dollárt keresett.
  • Tom Cruise, Mark Wahlberg, Scarlett Johansson, Brad Pitt, Denzel Washington, Jack Black és Jason Momoa is a tavalyi év legjobban fizetett színészei között voltak.
  • A 22 éves Millie Bobbie Brown a legfiatalabb színész, aki valaha is felkerült a Forbes legjobban fizetett színészek listájára.

Adam Sandler a lista élén – folytatás és díjjelölés is hozta a pénzt

A Forbes adatai szerint az 59 éves Adam Sandler volt Hollywood legjobban fizetett színésze 2025-ben, miután az elmúlt évben 48 millió dolláros bevételt ért el. A színész és producer több jelentős projektben is szerepet vállalt: ő volt a producere és főszereplője a Happy Gilmore 2 című filmnek, amely az 1996-os sportvígjáték régóta várt folytatása. Emellett feltűnt a Jay Kellyben is George Clooney oldalán. A Netflix-filmben Sandler Ron Sukenicket, a híres filmsztár, Jay Kelly (Clooney) menedzserét alakította. Az alakításért Golden Globe-jelölést kapott a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Bár Sandler a ranglista élén végzett, bevétele jóval elmaradt a 2024-es rekorderétől. A tavalyi év legjobban fizetett színésze, Dwayne Johnson ugyanis 88 millió dollárt keresett.

Ők is szépen kerestek 2025-ben

A második helyen a 63 éves Tom Cruise végzett 46 millió dollárral, amelyet nagyrészt a Mission: Impossible akciófranchise nyolcadik részének, a Mission: Impossible – A végső leszámolás című filmnek köszönhet.

A harmadik helyre Mark Wahlberg került 44 millió dollárral. A negyedik helyen Scarlett Johansson végzett 43 millió dollárral. A 41 éves színésznő szerepelt a Jurassic World: Újjászületés és Wes Anderson A föníciai séma című filmjeiben, emellett rendezőként is bemutatkozott az Eleanor the Great című alkotással. Az ötödik helyen Brad Pitt áll 41 millió dollárral. A 62 éves színész az Apple F1 című filmjében szerepelt, amely a 2026-os Oscar-díjátadón a legjobb film kategóriában jelölést kapott. A top tízes lista további szereplői: Denzel Washington (38 millió dollár), Jack Black (28 millió dollár), Jason Momoa (28 millió dollár), Daniel Craig (27 millió dollár) és Millie Bobby Brown (26 millió dollár). 

A Stranger Things színésznője mindössze 22 évesen a legfiatalabb előadó lett, aki valaha felkerült a Forbes legjobban fizetett színészek listájára. A sikeres Netflix-sorozat ötödik, egyben utolsó évadában való szereplés mellett az Electric State című produkcióban is játszott Chris Pratt oldalán.

