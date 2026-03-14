Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 14., szombat Matild

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
yorki hercegné

Sarah Ferguson férjet keres: Priscilla Presley segíti, hogy talákozzon számára megfelelő agglegényekkel

Úgy tudni, Sarah Ferguson a világhírű amerikai ikon segítségét kérte, hogy rendezze életét a közelmúlt botrányai után, sőt, akár új párt is találjon.

A 66 éves volt yorki hercegné az elmúlt hónapokban szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, miután neve különféle Epstein-aktákban is felbukkant. Bár arról, hogy Sarah Ferguson hol vészeli át a nehéz időket, keveset tudni, a lapok szerint egy régi barátság segítheti abban, hogy új fejezetet nyithasson az életében.

Sarah Ferguson új életet kezdene.
Forrás: Getty Images
  • Sarah Ferguson az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után az elmúlt hónapokban barátainál szállt meg.
  • A hírek szerint megkapta Priscilla Presley vendégházának kulcsait.
  • Presley állítólag partiképes amerikai agglegényeknek is bemutatja.

Priscilla Presley segíthet Sarah Fergusonnak talpra állni

A beszámolók szerint Sarah Ferguson az utóbbi időben a barátainál talált menedékre. A pletykák szerint azonban egy rendkívül befolyásos támogató állt mellé: Priscilla Presley, aki nemcsak szállást adott a volt hercegnének, hanem a vendégházának kulcsait is átadta neki. A Express információi szerint Presley randevúkat szervez Fergusonnak, eltökélte, hogy bemutatja néhány partiképes amerikai agglegénynek. „Priscilla soha nem felejti el, milyen kedves volt Sarah a 2023-ban elhunyt Lisa Marie-hoz, amikor az mélyen küzdött a függőségével, így most, hogy Sarah-nak segítségre van szüksége, örül, hogy támogatni tudja” − árulta el egy bennfentes. „Priscillának nagyon jó kapcsolatai vannak, és hatalmas a baráti társasága, így egyáltalán nem kizárt, hogy ebből Sarah is profitálhat” − tette hozzá.

Hol telepedik le a volt yorki hercegné?

Mindeközben továbbra sem tisztázott, hol kíván véglegesen letelepedni Sarah Ferguson. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Ferguson ingatlant keres Windsorban, ám erről azóta nem jelentek meg további részletek. A beszámolók szerint a volt hercegné az elmúlt hónapok jelentős részét az Egyesült Királyságon kívül töltötte. Úgy tudni, rehabilitációs klinikán is volt, bár ennek körülményeiről nem közöltek részleteket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
