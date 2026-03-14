Sarah Ferguson férjet keres: Priscilla Presley segíti, hogy talákozzon számára megfelelő agglegényekkel

A 66 éves volt yorki hercegné az elmúlt hónapokban szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, miután neve különféle Epstein-aktákban is felbukkant. Bár arról, hogy Sarah Ferguson hol vészeli át a nehéz időket, keveset tudni, a lapok szerint egy régi barátság segítheti abban, hogy új fejezetet nyithasson az életében.

Sarah Ferguson új életet kezdene.

Forrás: Getty Images

Sarah Ferguson az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után az elmúlt hónapokban barátainál szállt meg.

A hírek szerint megkapta Priscilla Presley vendégházának kulcsait.

Presley állítólag partiképes amerikai agglegényeknek is bemutatja.

Priscilla Presley segíthet Sarah Fergusonnak talpra állni

A beszámolók szerint Sarah Ferguson az utóbbi időben a barátainál talált menedékre. A pletykák szerint azonban egy rendkívül befolyásos támogató állt mellé: Priscilla Presley, aki nemcsak szállást adott a volt hercegnének, hanem a vendégházának kulcsait is átadta neki. A Express információi szerint Presley randevúkat szervez Fergusonnak, eltökélte, hogy bemutatja néhány partiképes amerikai agglegénynek. „Priscilla soha nem felejti el, milyen kedves volt Sarah a 2023-ban elhunyt Lisa Marie-hoz, amikor az mélyen küzdött a függőségével, így most, hogy Sarah-nak segítségre van szüksége, örül, hogy támogatni tudja” − árulta el egy bennfentes. „Priscillának nagyon jó kapcsolatai vannak, és hatalmas a baráti társasága, így egyáltalán nem kizárt, hogy ebből Sarah is profitálhat” − tette hozzá.

Hol telepedik le a volt yorki hercegné?

Mindeközben továbbra sem tisztázott, hol kíván véglegesen letelepedni Sarah Ferguson. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Ferguson ingatlant keres Windsorban, ám erről azóta nem jelentek meg további részletek. A beszámolók szerint a volt hercegné az elmúlt hónapok jelentős részét az Egyesült Királyságon kívül töltötte. Úgy tudni, rehabilitációs klinikán is volt, bár ennek körülményeiről nem közöltek részleteket.

