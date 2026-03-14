3 felejthetetlen Oscar-pillanat, ami nagyobbat szólt, mint maga a film

Az Oscar-gála minden évben arról szól, hogy Hollywood ünnepli saját magát – filmeket, színészeket, rendezőket és persze a nagy álmokat. De ha őszinték vagyunk, a legemlékezetesebb pillanatok sokszor nem maguk a díjazott filmek, hanem azok a spontán, néha vicces, néha könnyfakasztó jelenetek, amelyek a színpadon történnek. Olyan momentumok, amelyekről másnap mindenki beszél, még azok is, akik egyébként az Oscar-jelölt filmek felét sem látták.

Meryl Streep összes Oscar-pillanata tankönyvbeillő.

3 Oscar-pillanat, ami jobban ment, mint a filmek

Meryl Streep álló ovációja igazi hollywoodi diadal lett.

Heath Ledger posztumusz Oscarja az egyik legmegrázóbb pillanat volt az akadémia történetében.

Hollywood történetében több olyan jelent is volt már, amely különösen beleégett a kollektív emlékezetünkbe. És nem... nincs köztük Leonardo DiCaprio szánalom-díja, mémmé vált arca – amit a Golden Globe-on már megcsillogtatott az idei mezőnyben is – vagy esetleg fiatal barátnője. Most inkább 3 olyan pillanatot emeltünk ki, ami a szerkesztőségünk személyes kedvence.

Amikor a humor majdnem ellopta a show-t

A Koszorúslányok forgatásán a szereplők egy egyszerű, de veszélyesen hatékony játékot találtak ki: minden alkalommal inni kellett, amikor valaki kimondta a „Scorsese” nevet. A játék azonban nem maradt a forgatáson. Amikor a film két sztárja, Rose Byrne és Melissa McCarthy a 84. Oscar-gálán díjat adtak át, úgy döntöttek, hogy a poént magukkal viszik a színpadra. És kimondták a nevet. Majd ittak.

Ez is hatalmas sikert aratott, csak úgy, mint a film egyik leggusztustalanabb jelenete, amit az egyik színész bevallása szerint, csak improvizáltak. Azért nekünk, ha a kettő közül választani kellene, inkább az Oscaron történteket rekonstruálnánk.

Egy hollywoodi legenda diadala

Ha van színész, akinek a neve szinte összeforrt az Oscar-díjjal, az kétségkívül Meryl Streep, akit fiatalkorában olyan csúnyának tartottak a castingosok, hogy nem jósoltak neki nagy jövőt. Mindeközben amikor a színésznő újabb díjat kapott a Florence - A tökéletlen hang című filmben nyújtott alakításáért, a Dolby Theatre-ben valami egészen különleges történt.