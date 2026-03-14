Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 14., szombat Matild

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
történet

3 felejthetetlen Oscar-pillanat, ami nagyobbat szólt, mint maga a film

Disney General Entertainment Con/Getty Images - Eddy Chen
történet Oscar-gála Oscar 2026 díj
Hajdu Viktória
2026.03.14.
Az Oscar-gálák tele vannak drámával, ezzel bizonyítva, hogy olykor a legjobb jelenetek nem a vásznon, hanem a színpadon születnek. Íme, három olyan Oscar-pillanat, amely után mindenki ugyanazt kérdezte: „Ez most tényleg megtörtént?”

Az Oscar-gála minden évben arról szól, hogy Hollywood ünnepli saját magát – filmeket, színészeket, rendezőket és persze a nagy álmokat. De ha őszinték vagyunk, a legemlékezetesebb pillanatok sokszor nem maguk a díjazott filmek, hanem azok a spontán, néha vicces, néha könnyfakasztó jelenetek, amelyek a színpadon történnek. Olyan momentumok, amelyekről másnap mindenki beszél, még azok is, akik egyébként az Oscar-jelölt filmek felét sem látták.

Meryl Streep az Oscaron
Meryl Streep összes Oscar-pillanata tankönyvbeillő.
Forrás: Getty Images North America

3 Oscar-pillanat, ami jobban ment, mint a filmek

  • Egy poén a Koszorúslányok sztárjaitól majdnem szétrobbantotta a gálát.
  • Meryl Streep álló ovációja igazi hollywoodi diadal lett.
  • Heath Ledger posztumusz Oscarja az egyik legmegrázóbb pillanat volt az akadémia történetében.

Hollywood történetében több olyan jelent is volt már, amely különösen beleégett a kollektív emlékezetünkbe. És nem... nincs köztük Leonardo DiCaprio szánalom-díja, mémmé vált arca – amit a Golden Globe-on már megcsillogtatott az idei mezőnyben is –  vagy esetleg fiatal barátnője. Most inkább 3 olyan pillanatot emeltünk ki, ami a szerkesztőségünk személyes kedvence. 

Amikor a humor majdnem ellopta a show-t

A Koszorúslányok forgatásán a szereplők egy egyszerű, de veszélyesen hatékony játékot találtak ki: minden alkalommal inni kellett, amikor valaki kimondta a „Scorsese” nevet.  A játék azonban nem maradt a forgatáson. Amikor a film két sztárja, Rose Byrne és Melissa McCarthy a 84. Oscar-gálán díjat adtak át, úgy döntöttek, hogy a poént magukkal viszik a színpadra. És kimondták a nevet. Majd ittak. 

Ez is hatalmas sikert aratott, csak úgy, mint a film egyik leggusztustalanabb jelenete, amit az egyik színész bevallása szerint, csak improvizáltak. Azért nekünk, ha a kettő közül választani kellene, inkább az Oscaron történteket rekonstruálnánk.

@oscars SCORSESE! 🥃 While filming BRIDESMAIDS, the cast came up with a simple game: take a drink every time someone says “Scorsese.” For Rose Byrne and Melissa McCarthy, that means every single time — even if you’re in the middle of presenting at the 84th Oscars. #oscars #academyawards #rosebyrne #melissamccarthy #martinscorsese #bridesmaids #bridesmaidsmovie #drinkinggame #shotoclock #filmtok ♬ original sound - The Oscars

Egy hollywoodi legenda diadala

Ha van színész, akinek a neve szinte összeforrt az Oscar-díjjal, az kétségkívül Meryl Streep, akit fiatalkorában olyan csúnyának tartottak a castingosok, hogy nem jósoltak neki nagy jövőt. Mindeközben amikor a színésznő újabb díjat kapott a Florence - A tökéletlen hang  című filmben nyújtott alakításáért, a Dolby Theatre-ben valami egészen különleges történt.

Hátrafordult a közönség felé és kitárta a karját, mire az összes jelenlévő – de még a TV előtt ülők is – felállt és tapsolni kezdett. 

Nem egy udvarias tapsról volt szó. Ez az a fajta álló ováció volt, amelynél az ember érzi, hogy a teremben mindenki tudja: egy történelmi pillanat részesei. Színészek, rendezők, producerek – Hollywood krémje állva ünnepelt egy nőt, aki már addig is rekordokat döntött a jelöléseivel.

Streep beszéde természetesen tele volt öniróniával. A színésznő viccelődött azzal, hogy „valószínűleg már mindenki unja, hogy mindig őt jelölik”. A közönség nevetett, de közben mindenki tudta: ez egy igazi diadalpillanat.

@meryl.dynamos Imagine getting a standing ovation at The Oscars🥺 #merylstreep #merylstreeptiktok #oscars #fyp #jimmykimmel #oscarwinner ♬ origineel geluid - Meryl Streep 💙 Mamma mia

A legcsendesebb, mégis legerősebb jelenet

Az Oscar-gálákon gyakran látni és hallani könnyeket és nevetést, de volt egy pillanat, amikor szinte síri csend lett a teremben. Ez pedig Heath Ledger nevéhez kötődik.

A színész posztumusz kapta meg az Oscar-díjat a Joker szerepéért a Sötét Lovag című filmben. (Egyébként azóta többen is úgy gondolják, hogy a Joker szerep el van átkozva, hisz több színészt is őrületbe kergetett már a bohócálca.) A gálán hiába tudta mindenki, hogy különleges pillanat következik, így is megrázó volt.

A díjat a családja vette át, miközben a közönség teljes csendben figyelt. Nem volt hangos ünneplés, nem volt hollywoodi show – csak könnyes szemek és egyfajta közös tisztelet egy elképesztően tehetséges színész emléke előtt, aki túl korán ment el.

Sokan úgy emlékeznek erre a jelenetre, mint az Oscar történetének egyik legszomorúbb, ugyanakkor legőszintébb pillanatára.

@filmthusiastofficial

17 years ago on this day, Heath Ledger won a posthumous Oscar for ‘The Dark Knight’, one year after he tragically passed away at only 28 years old.

♬ original sound - filmthusiast

Ezek is érdekelhetnek:

Gene Hackman sírhelyét csak egy kagylóhéj jelzi: a vagyonon marakodó gyerekei egy szál virágot sem vittek neki

Néhány szélcsengő és egyetlen kagylóhéj – mindössze ennyi jelzi Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa végső nyughelyét. A hollywoodi sztárpár szerény emlékhelyét látva kevesen gondolnák, hogy a színész gyerekei milyen hatalmas vagyonért küzdenek a bíróságon.

Másodszor is ragyogtak: 5 alkalom, amikor világsztárok újraviselték az Oscar-gála ruhájukat

Felejthetetlen kreációk, amelyek évtizedekkel később is bebizonyították, hogy van, ami soha nem megy ki a divatból.

Na de ki volt Oscar? Tudod, kiről nevezték el a filmes szakma leghíresebb díját? Nem? Nem csoda

A világ egyik legismertebb filmes elismerése rengeteg legendát rejt. Az Oscar-díj története tele van rekordokkal és meglepő érdekességekkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
