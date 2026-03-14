3 felejthetetlen Oscar-pillanat, ami nagyobbat szólt, mint maga a film

Az Oscar-gála minden évben arról szól, hogy Hollywood ünnepli saját magát – filmeket, színészeket, rendezőket és persze a nagy álmokat. De ha őszinték vagyunk, a legemlékezetesebb pillanatok sokszor nem maguk a díjazott filmek, hanem azok a spontán, néha vicces, néha könnyfakasztó jelenetek, amelyek a színpadon történnek. Olyan momentumok, amelyekről másnap mindenki beszél, még azok is, akik egyébként az Oscar-jelölt filmek felét sem látták.
3 Oscar-pillanat, ami jobban ment, mint a filmek
- Egy poén a Koszorúslányok sztárjaitól majdnem szétrobbantotta a gálát.
- Meryl Streep álló ovációja igazi hollywoodi diadal lett.
- Heath Ledger posztumusz Oscarja az egyik legmegrázóbb pillanat volt az akadémia történetében.
Hollywood történetében több olyan jelent is volt már, amely különösen beleégett a kollektív emlékezetünkbe. És nem... nincs köztük Leonardo DiCaprio szánalom-díja, mémmé vált arca – amit a Golden Globe-on már megcsillogtatott az idei mezőnyben is – vagy esetleg fiatal barátnője. Most inkább 3 olyan pillanatot emeltünk ki, ami a szerkesztőségünk személyes kedvence.
Amikor a humor majdnem ellopta a show-t
A Koszorúslányok forgatásán a szereplők egy egyszerű, de veszélyesen hatékony játékot találtak ki: minden alkalommal inni kellett, amikor valaki kimondta a „Scorsese” nevet. A játék azonban nem maradt a forgatáson. Amikor a film két sztárja, Rose Byrne és Melissa McCarthy a 84. Oscar-gálán díjat adtak át, úgy döntöttek, hogy a poént magukkal viszik a színpadra. És kimondták a nevet. Majd ittak.
Ez is hatalmas sikert aratott, csak úgy, mint a film egyik leggusztustalanabb jelenete, amit az egyik színész bevallása szerint, csak improvizáltak. Azért nekünk, ha a kettő közül választani kellene, inkább az Oscaron történteket rekonstruálnánk.
Egy hollywoodi legenda diadala
Ha van színész, akinek a neve szinte összeforrt az Oscar-díjjal, az kétségkívül Meryl Streep, akit fiatalkorában olyan csúnyának tartottak a castingosok, hogy nem jósoltak neki nagy jövőt. Mindeközben amikor a színésznő újabb díjat kapott a Florence - A tökéletlen hang című filmben nyújtott alakításáért, a Dolby Theatre-ben valami egészen különleges történt.
Hátrafordult a közönség felé és kitárta a karját, mire az összes jelenlévő – de még a TV előtt ülők is – felállt és tapsolni kezdett.
Nem egy udvarias tapsról volt szó. Ez az a fajta álló ováció volt, amelynél az ember érzi, hogy a teremben mindenki tudja: egy történelmi pillanat részesei. Színészek, rendezők, producerek – Hollywood krémje állva ünnepelt egy nőt, aki már addig is rekordokat döntött a jelöléseivel.
Streep beszéde természetesen tele volt öniróniával. A színésznő viccelődött azzal, hogy „valószínűleg már mindenki unja, hogy mindig őt jelölik”. A közönség nevetett, de közben mindenki tudta: ez egy igazi diadalpillanat.
A legcsendesebb, mégis legerősebb jelenet
Az Oscar-gálákon gyakran látni és hallani könnyeket és nevetést, de volt egy pillanat, amikor szinte síri csend lett a teremben. Ez pedig Heath Ledger nevéhez kötődik.
A színész posztumusz kapta meg az Oscar-díjat a Joker szerepéért a Sötét Lovag című filmben. (Egyébként azóta többen is úgy gondolják, hogy a Joker szerep el van átkozva, hisz több színészt is őrületbe kergetett már a bohócálca.) A gálán hiába tudta mindenki, hogy különleges pillanat következik, így is megrázó volt.
A díjat a családja vette át, miközben a közönség teljes csendben figyelt. Nem volt hangos ünneplés, nem volt hollywoodi show – csak könnyes szemek és egyfajta közös tisztelet egy elképesztően tehetséges színész emléke előtt, aki túl korán ment el.
Sokan úgy emlékeznek erre a jelenetre, mint az Oscar történetének egyik legszomorúbb, ugyanakkor legőszintébb pillanatára.
Ezek is érdekelhetnek: