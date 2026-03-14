Minden rajongó erre a hírre várt! Visszatér Rip és Beth: jön a Yellowstone új spin-off sorozata

Szabados Dániel
2026.03.14.
Jó hír a rajongóknak! Újabb Yellowstone-sorozat jön: a rajongók kedvenc párosa, Rip Wheeler és Beth Dutton saját történetet kap. A friss hírt maga Cole Hauser jelentette be az Instagramon.

A  Yellowstone 50 éves színésze pénteken osztotta meg a készülő sorozat poszterét és logóját, amelyen a D és az R betűk láthatók. A fotó mellé rövid, sejtelmes üzenetet írt: „Na… akkor… indulás.”

Új Yellowstone-sorozat készül: Beth Dutton és Rip Wheeler története folytatódik
Forrás: Instagram 

Dutton Ranch: bővül a Yellowstone-univerzum

A sorozat címe a bejegyzés szerint Dutton Ranch lesz. A cím már korábban felbukkant egy CBS-előzetesben a Golden Globe-gála idején, de akkor még nem volt egyértelmű, hogy valóban így fogják-e hívni a produkciót. Érdekesség, hogy Cole Hauser néhány hónappal ezelőtt még cáfolta a hírt. Májusban a Fox Newsnak azt mondta: „Nem a Dutton Ranch a címe. Nem így hívják.” Mostani bejegyzése azonban gyakorlatilag megerősítette, hogy a spin-off sorozat pontosan ezen a néven készül. A történet a Yellowstone ötödik, befejező évada után veszi fel a fonalat, Rip Wheeler (Cole Hauser) valamint felesége, Beth Dutton (Kelly Reilly) új életét követi majd.

A Yellowstone című ranchdráma Taylor Sheridan alkotása, 2018 és 2024 között futott a Paramount csatornán. A sorozat a Dutton család történetét mutatta be, élén a családfővel John Duttonnal, akit Kevin Costner alakított. A történet középpontjában a hatalmas montanai birtokért folytatott küzdelem állt. A család tagjai között ott volt John két fia, Kayce és Jamie, valamint lánya, Beth. A ranch irányításában kulcsszerepet játszott Beth férje, Rip Wheeler is, akit gyerekkorában az öreg John fogadott be.

A sorozat utolsó epizódjai komoly fordulatokat hoztak. Kevin Costner az ötödik évad első felét követően távozott a produkcióból: a sajtóban arról jelentek meg hírek, hogy konfliktus alakult ki közte és a sorozat alkotója, Taylor Sheridan között. John Dutton karakterét kiírták a sorozatból. A Yellowstone sorozat azzal zárult, hogy Rip és Beth új életet kezdenek egy másik ranchen. A záró jelenetekben megérkeznek új otthonukba.

Kayce Dutton karaktere egy másik spin-off sorozatban, a Marshals című produkcióban kapott saját történetet. A sorozat jelenleg a CBS műsorán fut, és már a második évadra is berendelték, a Skyshowtime-on streamelhető. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
