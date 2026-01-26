Hét percig a klinikai halál állapotában lebegett a 22 éves kutyakozmetikus, mert túl sok stressz érte

A 22 éves Courtney Stocks egy teljesen átlagos napon a poklok poklát élte át: épp az apjával szeretett volna egy kis időt eltölteni, amikor hirtelen összeesett és 7 percre a klinikai halál állapotába került.

A 22 éves kutyakozmetikus 7 percig lebegett a klinikai halál állapotában.

Élet a klinikai halál után: 7 percig halott volt a 22 éves lány

A klinikai halál egy olyan állapot, amiről mindannyian szeretnénk többet megtudni, de senki sem szeretné megtapasztalni. Éppen ezért akárhányszor arról hallunk, hogy valaki átélte, szeretnék tudni, hogy pontosan mit tapasztalt, de valahogy mégis mindenki mást mond erről a hátborzongató utazásról. Vannak, akik fura lényekkel találkoznak, van, aki állítása szerint Jézussal találkozott és ott van a hollywoodi szupersztár Jeremy Renner is, akinek az egész életét megváltoztatta az a borzalmas élmény, amit a 2023-as év elején élt át.

Hasonlóképp van ezzel a 22 éves Courtney Stocks is, aki szintén részese volt egy halálközeli élménynek: a kutyakozmetikusként dolgozó lány épp otthon tartózkodott az édesapjával a kertben, amikor hirtelen, minden előzmény nélkül összeesett és leállt a szíve.

Szerencsére az édesapja nem veszítette el a lélekjelenlétét és azonnal megkezdte az újraélesztést, de a lány így is 7 percre a klinikai halál állapotába került. A mentők gyorsan reagáltak és a a Királyi Derby Kórház intenzív osztályára szállították a fiatal nőt, ahol alapos vizsgálatoknak vetették alá.

Három nap folyamatos megfigyelés után kiderült, hogy az egyébként teljesen egészségesnek tűnő lánynak egy mitrális anulus diszjuknció nevű születési rendellenessége van, ami sok esetben hirtelen szívleállást is okozhat.

A diagnózis természetesen teljesen lesokkolta Courtney-t, aki semmit nem vett észre a betegségéből: igaz, néha tapasztalta, hogy gyorsabban dobog a szíve és szédül, de ezt csupán szorongásnak tulajdonította.

Courtney Stocks egész életét megváltoztatta ez az ijesztő élmény.

Az orvosok szerint azonban a kiváltó körülmény a rengeteg stressz lehetett, ami a lány munkájával jár: Courtney ugyanis saját kutyakozmetikai vállalkozást indított, aminek egyetlen alkalmazottjaként minden felelősség rá hárul.

A fiatal lány végül négy napot töltött az intenzíven, ahol defibrillátort ültettek be számára, ami megakadályozza, hogy a szíve még egyszer megállhasson.

