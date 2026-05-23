Ezért suttogj még utoljára a szeretted fülébe: itt a bizonyíték, hogy halálunk után is hallunk

Az élet elmúlása a létezés egyik legnagyobb titka. Azt, hogy mi történik velünk a halál után, filozófusok, vallások és tudósok évezredek óta kutatják. A modern orvostudomány azonban egyre közelebb kerül a válaszhoz. Legalábbis, ami az érzékelést illeti. Egy új kutatás most meglep, és egyben megindító felfedezést tett.

A hallás marad meg a legtovább a halál után.

Forrás: Shutterstock

Halál után ez az érzékelés marad meg a legtovább A haldokló agy nem egyszerre áll le, egyes részei tovább működnek, mint mások.

Azok, akik visszatértek a klinikai halál állapotából, gyakran azt mondták, halották, mi történik körülöttük.

A legújab vizsgálatok szerint a hallás szűnik meg legutojára.

Mi van a halál után? Erre egyszer mindenki meg fogja kapni a választ. Persze számos beszámolót hallani a túlvilágról azoktól, akiket sikerült visszahozni az életbe. Izgalmas, hogy ezek között akadnak tudósok is, mint például a NASA egyik oceanográfusa, aki részletesen beszámolt arról, hogy mit látott a másik oldalon. Vannak azonban erre irányuló tudományos utatások is.

Ha azt láttat egy filmben, hogy közvetlenül a halál után súgnak valamit az elhunyt fülébe, csak legyintettél? Ezek után teljesen másként fogsz tekinteni a megható jelenetekre. Az orvosok azt, hogy a test sejtjei nem egyszerre kapcsolnak le, már régóta tudják. A halál tehát nem egy pillanat, inkább egy folyamat. Azt azonban, hogy pontosan mi is zajlik le az agyban, csak mostanában sikerül feltérképezni.

A Sciencing számolt be egy 2020-ban megjelent egyetemi kutatásról, amely során a tudósok haldokló betegek agyának elektromos aktivitását figyelték meg. Különböző hangmintákat játszottak le nekik, és azt tapasztalták, hogy az agy még az eszméletlenség után is reagált a hangokra. Ez azt jelenti, hogy a hallásfeldolgozás egészen az utolsó pillanatokig zajlik.

Egy másik, szinte véletlenszerűen rögzített eset is alátámasztja ezt. Egy 87 éves beteg épp CT-vizsgálaton volt, amikor hirtelen megállt a szíve. A gép így akaratlanul is rögíztette a halál pillanatát. Az eredmény megdöbbentő: míg a halál után a legtöbb agyhullám gyorsan megszűnt, addig a gamma-hullámok – amelyek többek között a hallás feldolgozáshoz is köthetők – lassabban tűntek el.