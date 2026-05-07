Felhők között röpködő puttók, aranykapuk, rózsaszínben táncoló ég és fehér köpenyesek. Az emberek többsége valahogy így képzeli el a mennyországot, de mivel nincs élő ember, akit megkérdezhetnénk, egyelőre képzeletünkre van bízva, hogy milyen lehet az élet a halál után. Vagy mégsem? Ingrid Honkala, a NASA oceanográfusa elmondása szerint három alkalommal élt át halálközeli élményt, amit pedig a túlvilágon látott, meg sem közelíti elképzeléseinket.
NASA tudósa a mennyországról
- Ingrid Honkala évekig a NASA-nál dolgozott oceanográfusként.
- Háromszor élt át halálélményt, de a túlvilágon nem látott angyalokat.
- Elmélete szerint az élet a halál után egy magasabb szintű tudatállapot.
Az 55 éves tudós, aki többek között a NASA-nak is dolgozott oceanográfusként, nem csupán a világtenger élővilágáról rendelkezik személyes tapasztalattal, de arról is be tud számolni, milyen a túlvilág. Életében háromszor élt át halálélményt, ám amit „odaát” látott, közel sem olyan volt, mint amilyen a mennyország képe az emberek képzeletében.
Első halálélményét még két évesen élte át a kolumbiai Bogotában, amikor jeges vízbe zuhant. Másodjára 25 évesen, egy motorbaleset után kávézott a kaszással, míg a harmadik halálközeli élménye 52 esztendősen érte, amikor egy műtét következtében leesett a vérnyomása. Ugyan a három eset gyökeresen eltért, amit tudatlan állapotában látott, mindig ugyanaz volt a kezdeti sokkot követően.
Félelem helyett mély nyugalom lett úrrá rajtam. A pánik eltűnt és helyét elsöprő béke és csend vette át.
Elmondása szerint olyan volt, mintha lelke kilépett volna a testéből, még látta is önmagát, ahogy élettelenül lebeg a vízben. „Abban a pillanatban nem éreztem magam egy testben lévő gyereknek, hanem tiszta tudatnak a fény és tudatosság mezején.”
Mintha az idő megszűnt volna létezni, a félelemmel, gondolatokkal és a létélménnyel egyetemben. Ehelyett azt érezte, hogy mindennel összekapcsolódik, ami körülvette: „Mintha egy hatalmas, kiterjedt intelligencia részévé váltam volna.”
Legdöbbenetesebb mozzanata elbeszélésének édesanyjához köthető. Ugyanis Honkala beszámolója szerint több háztömbnyire megpillantotta édesanyját, akivel képes volt szavak nélkül kommunikálni. Amikor édesanyja hazaért, meglátta a vízben lebegő lányát, ami megegyezett azzal a képpel, amit a ő látott.
Attól a pillanattól kezdve már nem féltem a haláltól.
Halálélményei teljesen átformálták, amit a halálról gondolt. „Ebből a perspektívából a halál nem az út végének tűnik, inkább egy átmenetnek a tudat folytonosságában.” Ezek a tapasztalatok tudományos kíváncsiságát is felkeltették, annak eszközeivel akarja megérteni, mit tapasztalt. Évekig titkolta élményeit, de most készen áll arra, hogy a világ elé tárja a Dying to See the Light: A Scientist's Guide to Reawakening c. könyvében.
Sokak szerint létezik mennyország, ám Honkala élményei gyökeresen átformálják, amit eddig hittünk. Halálközeli élményei segíthetik megérteni az emberi tudat és neuronok működését, amik a halál beállta után is aktívak maradnak. Elképzelhető, hogy az élet a halál után valójában egy módosult tudatállapot.
