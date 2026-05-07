Felhők között röpködő puttók, aranykapuk, rózsaszínben táncoló ég és fehér köpenyesek. Az emberek többsége valahogy így képzeli el a mennyországot, de mivel nincs élő ember, akit megkérdezhetnénk, egyelőre képzeletünkre van bízva, hogy milyen lehet az élet a halál után. Vagy mégsem? Ingrid Honkala, a NASA oceanográfusa elmondása szerint három alkalommal élt át halálközeli élményt, amit pedig a túlvilágon látott, meg sem közelíti elképzeléseinket.

Az 55 éves tudós, aki többek között a NASA-nak is dolgozott oceanográfusként, nem csupán a világtenger élővilágáról rendelkezik személyes tapasztalattal, de arról is be tud számolni, milyen a túlvilág. Életében háromszor élt át halálélményt, ám amit „odaát” látott, közel sem olyan volt, mint amilyen a mennyország képe az emberek képzeletében.

Első halálélményét még két évesen élte át a kolumbiai Bogotában, amikor jeges vízbe zuhant. Másodjára 25 évesen, egy motorbaleset után kávézott a kaszással, míg a harmadik halálközeli élménye 52 esztendősen érte, amikor egy műtét következtében leesett a vérnyomása. Ugyan a három eset gyökeresen eltért, amit tudatlan állapotában látott, mindig ugyanaz volt a kezdeti sokkot követően.

Félelem helyett mély nyugalom lett úrrá rajtam. A pánik eltűnt és helyét elsöprő béke és csend vette át.

Elmondása szerint olyan volt, mintha lelke kilépett volna a testéből, még látta is önmagát, ahogy élettelenül lebeg a vízben. „Abban a pillanatban nem éreztem magam egy testben lévő gyereknek, hanem tiszta tudatnak a fény és tudatosság mezején.”

Mintha az idő megszűnt volna létezni, a félelemmel, gondolatokkal és a létélménnyel egyetemben. Ehelyett azt érezte, hogy mindennel összekapcsolódik, ami körülvette: „Mintha egy hatalmas, kiterjedt intelligencia részévé váltam volna.”