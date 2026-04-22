A klinikai halál állapotában JÖVŐBE utazott egy orvostanhallgató – Ilyen lesz az életünk már nem is annyira sokára?

A túlvilág titka talán közelebb van hozzánk, mint hinnénk, mégis kevesen beszélnek róla őszintén. Egy 24 éves mexikói nő azonban visszatért a klinikai halálból és egészen elképesztő részleteket osztott meg, amelyek egyszerre hátborzongatóak és megnyugtatóak.

Egy fiatal orvostanhallgató a túlvilág helyett előre utazott az időben.

A túlvilág helyett a jövőben járt a 24 éves orvostanhallgató Egy látszólag teljesen egészséges mexikói nő teljesen váratlanul tüdőembóliát kapott, aminek következtében egy rövid időre a klinikai halál állapotát élte át.

A túlvilág helyett azonban egy egészen más helyen járt: állítása szerint a jövőbe utazott, ahol soha addig nem tapasztalt nyugalmat élt át.

Bár az orvosok nem sok jóval kecsegtették, a nő azóta teljesen felépült.

Az emberiséget időtlen idők óta foglalkoztatja a kérdés, hogy mégis mi van a halál után. Mennyország? Pokol? Csak sötétség? Éppen ezért nem tudunk betelni azokkal a történetekkel, amikben a klinikai halált megélt személyek mesélnek arról, mit láttak odaát, legyen szó elhunyt szerettekről, idegen lényekről vagy éppen a másvilágról. A mai sztorink főszereplője is különleges élményben részesült: a 24 éves Rubi Rolgue napja teljesen átlagosan indult, amikor egyszer csak rosszul lett olyannyira, hogy egy idő után már levegőt sem kapott.

A kórházba szállítva derült ki, hogy a fiatal orvostanhallgatónak kétoldali tüdőembóliája van, amelynek során vérrögök zárják el a tüdő artériáit. Még aznap este többször leállt a szíve, a második alkalommal 10 percig volt klinikailag halott.

Bár végül sikerült megmenteni az életét, az orvosok agyhalált állapítottak meg nála és közölték a szüleivel, hogy csak gépekre kötve lesz képes határozatlan ideig vegetálni. Rubi érzékelése eközben teljes egészében megszűnt és egy addig nem tapasztalt nyugalom szállta meg: mintha a világ összes gondja és félelme szertefoszlott volna, helyette pedig egy csendes, meleg fény vette körül.

Bár csak 10 percig voltam halott, mégis láttam az életem történetét egészen 2030-ig. A jövőbeli világ fejlettebb és békésebb volt mint az, amit ismertem: nem voltunk annyira mobilfüggők és a technológia automatizálta a mindennapi feladatokat, így az embereknek több ideje maradt a családjukra vagy a hobbijaikra.

– mesélte az orvostanhallgató a Mirrornak. Az események aztán komoly fordulatot vettek: Rubi azt vizionálta, hogy az alternatív valóságban három férfi támadta meg, a segítségére pedig a bátyja sietett, aki annak ellenére, hogy 2030-ban jártak, fiatalabbnak nézett ki, mint amire emlékezett.

A fiatal lány egy hónapig feküdt kómában, ám az ébredést borzasztó kínnak élte meg: mintha erőszakkal kiszakították volna arról a helyről, ahová valóban tartozik.

Az orvosok teljesen ledöbbentek a csodával határos gyógyuláson, Rubi pedig azóta szentül hiszi, hogy van élet a halál után.

A történetem megosztása lehetővé tette számomra, hogy reményt adjak sok olyan embernek, aki válaszokat keres. A halál nem fal – hanem egy kapu egy olyan életbe, amely soha nem ér véget.

– mondta.