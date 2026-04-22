2026. ápr. 22., szerda

A klinikai halál állapotában JÖVŐBE utazott egy orvostanhallgató – Ilyen lesz az életünk már nem is annyira sokára?

Nagy Kata
2026.04.22.
Az élet és halál határán szerzett élmények mindig is lenyűgözték az embereket, hiszen tele vannak megmagyarázhatatlan részletekkel. A túlvilág sokak szerint nem csupán hit kérdése, hanem egy létező állapot, amelybe egyesek bepillantást nyernek – de vajon mit él át az, aki egyszer már járt ott?

A túlvilág titka talán közelebb van hozzánk, mint hinnénk, mégis kevesen beszélnek róla őszintén. Egy 24 éves mexikói nő azonban visszatért a klinikai halálból és egészen elképesztő részleteket osztott meg, amelyek egyszerre hátborzongatóak és megnyugtatóak.

Egy fiatal orvostanhallgató a túlvilág helyett előre utazott az időben. 
A túlvilág helyett a jövőben járt a 24 éves orvostanhallgató 

  • Egy látszólag teljesen egészséges mexikói nő teljesen váratlanul tüdőembóliát kapott, aminek következtében egy rövid időre a klinikai halál állapotát élte át.
  • A túlvilág helyett azonban egy egészen más helyen járt: állítása szerint a jövőbe utazott, ahol soha addig nem tapasztalt nyugalmat élt át. 
  • Bár az orvosok nem sok jóval kecsegtették, a nő azóta teljesen felépült. 

Az emberiséget időtlen idők óta foglalkoztatja a kérdés, hogy mégis mi van a halál után. Mennyország? Pokol? Csak sötétség? Éppen ezért nem tudunk betelni azokkal a történetekkel, amikben a klinikai halált megélt személyek mesélnek arról, mit láttak odaát, legyen szó elhunyt szerettekről, idegen lényekről vagy éppen a másvilágról. A mai sztorink főszereplője is különleges élményben részesült: a 24 éves Rubi Rolgue napja teljesen átlagosan indult, amikor egyszer csak rosszul lett olyannyira, hogy egy idő után már levegőt sem kapott.

 A kórházba szállítva derült ki, hogy a fiatal orvostanhallgatónak kétoldali tüdőembóliája van, amelynek során vérrögök zárják el a tüdő artériáit. Még aznap este többször leállt a szíve, a második alkalommal 10 percig volt klinikailag halott. 

Bár végül sikerült megmenteni az életét, az orvosok agyhalált állapítottak meg nála és közölték a szüleivel, hogy csak gépekre kötve lesz képes határozatlan ideig vegetálni. Rubi érzékelése eközben teljes egészében megszűnt és egy addig nem tapasztalt nyugalom szállta meg: mintha a világ összes gondja és félelme szertefoszlott volna, helyette pedig egy csendes, meleg fény vette körül. 

Bár csak 10 percig voltam halott, mégis láttam az életem történetét egészen 2030-ig. A jövőbeli világ fejlettebb és békésebb volt mint az, amit ismertem: nem voltunk annyira mobilfüggők és a technológia automatizálta a mindennapi feladatokat, így az embereknek több ideje maradt a családjukra vagy a hobbijaikra.

 – mesélte az orvostanhallgató a Mirrornak. Az események aztán komoly fordulatot vettek: Rubi azt vizionálta, hogy az alternatív valóságban három férfi támadta meg, a segítségére pedig a bátyja sietett, aki annak ellenére, hogy 2030-ban jártak, fiatalabbnak nézett ki, mint amire emlékezett.

A fiatal lány egy hónapig feküdt kómában, ám az ébredést borzasztó kínnak élte meg: mintha erőszakkal kiszakították volna arról a helyről, ahová valóban tartozik.

 Az orvosok teljesen ledöbbentek a csodával határos gyógyuláson, Rubi pedig azóta szentül hiszi, hogy van élet a halál után. 

A történetem megosztása lehetővé tette számomra, hogy reményt adjak sok olyan embernek, aki válaszokat keres. A halál nem fal – hanem egy kapu egy olyan életbe, amely soha nem ér véget.

 – mondta. 

@rrolgue Respuesta a @𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓲𝓷𝓪 La diarrea que me provocó mu3rte cerebral ☠️🧠 La deshidratación extrema no solo es pérdida de líquidos; vuelve la sangre más espesa, facilitando la formación de coágulos (trombos). Si uno de estos viaja al pulmón, puede causar una Tromboembolia Pulmonar. #diarrea #muertecerebral😔 #trombosis ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

 

Ha szívesen olvasgatnál még igaz történeteket, kattints ezekre a cikkekre: 

Igaz történet: „Halottnak nyilvánítottak, majd amikor magamhoz tértem, volt három egészséges gyermekem"

Egy ritka szülési komplikáció miatt Marisa Christie-t halottnak nyilvánították, ám csodával határos módon visszatért, és három egészséges babát hozott világra.

Nagymamája halála után egy rejtélyes széfhez kapott útmutatást az unoka – Amit benne talált, lesokkolta

A TikTokon is aktív nagymama, Mimmy halála után egy rejtélyes üzenetet hagyott unokájának, aki a kincskeresés során olyan dolgokra bukkant, amire senki sem számított.

Mindenki a csodájára jár a 70 évesen is fitt nagypapának, akinek 35 éves felesége nemrég hozta világra közös kisfiukat

Még Hollywood is megirigyelné Glenda és Roy szerelmének történetét. A 70 éves férfinek és 35 évvel fiatalabb feleségének nemrég született meg az első közös gyermeke.

 

 

