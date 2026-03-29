Simon Benedek
2026.03.29.
Bármit is érsz el, sosem vagy igazán büszke magadra? Mindig úgy érzed, hogy jobban is teljesíthetnél? A negatív önértékelés csendben, halkan kúszik be az életedbe. Íme a jelei!

Az alacsony önértékelés roppant káros lehet, ugyanis sokan szokásokat, sőt életmódot építenek fel arra, hogy kezeljék a belső fájdalmukat és a félelmeiket. Az alacsony önbecsülés nem csak abban nyilvánul meg, hogy valaki félénk vagy visszahúzódó, hanem abban is, hogy kishitű, tart a kritikától vagy a kudarctól. Mutatjuk azokat a jellemzőket, amelyek segítségével felismerhető az alacsony önbecsülés! 

Az alacsony önértékelés sok nőt érint. Mutatjuk a jeleit!
  • Hogyan ismerhető fel az alacsony önértékelés?
  • Milyen konkrét jelei vannak?
  • Mit tehetsz, ha te is ezzel küzdesz?
  • Alább minden kérdésre választ adunk!

Ezek az alacsony önértékelés jelei

Az alacsony önértékelés nem mindig takar szomorúan a tükörbe néző, magányos embert. Sokszor meglepő formákat ölt: passzivitás, túlzott teljesítménykényszer, kishitűség vagy akár érthetetlen nagylelkűség is jelezheti. A trauma és a bántalmazás kondicionálhatja az agyat úgy, hogy a „nem érek semmit” érzés az érintett életmódjára és szokásaira is rátelepszik. Íme azok a jelek, amelyek egyértelműen alacsony önértékelésről árulkodnak!

  1. Passzivitás: ha mindig önmagad hibáztatod, akkor sokszor inkább nem teszel semmit, hogy elkerüld a ballépéseket. Ez az úgynevezett „minél kevesebbet csinálok, annál kevesebbet hibázhatok” elve. 
  2. Elzárkózás: azt hiheted, senki sem szeret vagy kedvel. Emiatt – noha nem vagy introvertált – inkább a magányt választod a feltételezett elutasítás elkerülésére.
  3. Túlzott teljesítménykényszer: az állandó bizonyítási vágy miatt sosem vagy elégedett: minden siker kicsinek tűnik.
  4. Halogatás: azok, akik alacsony önértékelésűek gyakran késleltetik a feladatokat, hogy elkerüljék a kritikát.
  5. Tökéletességre törekvés: sokan az apró feladatok túlzott tökéletesítésével próbálják növelni az önértékelésüket. De ez is egy zsákutca!
  6. Alulteljesítés: az előző ellentéte is jellemző az alacsony önértékeléssel küzdők viselkedésére: kishitűségük miatt hajlamosak alacsonyabb célokat kitűzni, mint amire valójában képesek lennének. Így nem csalódnak. 
  7. Döntésképtelenség: ha túl sokszor okoltak a rossz döntéseidért, előfordulhat, hogy inkább nem választasz, másokat engedsz dönteni, nehogy újra hibázz. 
  8. Túlzott nagylelkűség vagy szigorúság: a túlzott nagylelkűség, előzékenység gyakran kompenzáció a pozitív önértékelés hiányára. „Így legalább tettem valami jót”. Ugyanakkor az önmagunkkal való igazságtalan kritika vagy megmagyarázhatatlan szigorúság is lehet az alacsony önértékelés álcája.

Ezért fontos az önértékelés fejlesztése

Az önértékelés fejlesztése kulcsfontosságú, hiszen ez határozza meg, hogyan viszonyulunk önmagunkhoz és a körülöttünk lévő világhoz. Ha egészséges az önbecsülésünk, könnyebben kezeljük a kritikát, bátrabban vágunk bele új kihívásokba, és kevésbé befolyásolnak minket a kudarcok vagy mások véleménye. Az alacsony önértékelés ezzel szemben olyan rejtett korlátokat szab, amely szokásainkra és életmódunkra is rányomják a bélyegét. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu