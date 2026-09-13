Minden szülő álma, hogy gyermeke felcseperedve magabiztos és sikeres felnőttként boldoguljon az életben. Bár a jövőt természetesen nem jósolhatjuk meg előre, bizonyos viselkedésminták mégis felfedhetik mennyire lesz sikeres a gyerek.

Ha a gyerek kíváncsi, érdeklődő és szívesen fedez fel új dolgokat, az felnőttként is előnyére válhat majd.

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A gyerek későbbi sikerességére nem a bizonyítványából, sokkal inkább kiskori viselkedéséből következtethető ki

Ráadásul 5 konkrét jel különösen árulkodó lehet arról, mennyire állja majd meg a helyét a gyerek a nagybetűs életben

Mutatjuk ezeket!

A gyerek viselkedése is megmutatja felnőttként mennyire lesz sikeres

Egy gyermek jövőbeli boldogulását nem csupán az iskolai eredményei, a tehetsége vagy a szorgalma határozza meg. Sarah Lebovitz Suria gyermekpszichológus a Newsweeknek adott interjújában elmondta, hogy bár egyetlen tulajdonság sem garantálja, hogy valakiből sikeres felnőtt válik, a már kisgyermekkorban kialakuló készségek erős alapot teremthetnek számukra.

Szerinte a jó jegyeknél sokkal többet számíthat, hogy a gyermek hogyan kezeli a kudarcokat, mennyire képes koncentrálni, hogyan alkalmazkodik a változásokhoz, és miként működik együtt másokkal.

Ráadásul 5 olyan viselkedésmintát is kiemelt, amelyek árulkodó jelei lehetnek annak, hogy a kicsi később magabiztosan állja majd meg a helyét az életben.

5 viselkedésminta, amik előre viszik őket

Képesek kezelni az érzéseiket

Nem minden gyereknek megy könnyen az önszabályozás, ám ha a kicsi képes kezelni az érzelmeit, és közben egy feladatra is figyelni, az később komoly előnyt jelenthet számára. Az érzelmek kordában tartása és a figyelem fenntartása ugyanis nemcsak az iskolában, hanem a mindennapi életben is fontos készség.

Nehéz helyzetben is talpra állnak

Egy rossz jegy, egy baráti vita vagy egy csalódás minden gyereket megviselhet, ám egyáltalán nem mindegy, hogyan kezelik ezeket a helyzeteket.

Ha a gyerek képes már kicsiként is felállni a csalódásokból vagy rossz élményeiből, akkor egy olyan képességet sajátít el, ami hosszútávon is előnyére fog válni.

Kíváncsiak, és hajlandóak keményen dolgozni

Nem baj, ha egy feladat nem sikerült elsőre, a lényeg, hogy ne adja fel rögtön a gyerek. A kitartás és a következetes munka ugyanis idővel arra taníthatja, hogy a siker nem hullik az ölébe, bizony tennie kell a megszerzéséért. Az, ha emellett még a világ felé is kíváncsian fordul, érdeklik az újdonságok, és szívesen fedez fel új dolgokat, már csak egy olyan bónusz, ami később a sikerét is megalapozza.

Rugalmasan gondolkodnak, és változtatni is képesek

Azok a gyerekek, akik könnyebben alkalmazkodnak a változásokhoz, gyakran a kihívásokkal és a problémákkal is könnyebben megbirkóznak.

Ha valami nem a terveik szerint alakul, képesek másképp megközelíteni a helyzetet és új megoldást keresni.

Ez a rugalmasság nemcsak gyerekként jelent előnyt, hanem felnőttként is sokat segíthet abban, hogy magabiztosabban állják meg a helyüket az életben.

Jól együtt tudnak működni másokkal

Nem kell minden gyereknek vezéregyéniségnek lennie ahhoz, hogy sikeres legyen. Az viszont sokat számít, ha képes figyelembe venni mások szempontjait, elfogadja a visszajelzéseket, és jól tud csapatban dolgozni. A másokkal való együttműködés, és az, hogy valaki a közösség részeként is képes értéket teremteni, felnőttként is nagy előnyt jelenthet neki.