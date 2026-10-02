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Ha ebben a hónapban születik a kisbabád, sikeresebb és gazdagabb lehet, mint a többiek

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Life.hu
2026.10.02.
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A leendő szülők gyakran eljátszanak a gondolattal, vajon milyen lesz a gyermekük: kire hasonlít, milyen lesz a természete, és mi vár rá a felnőtt életben? Egy brit játékgyártó a harmadik kérdésre keresre a választ. Azt vizsgálta, van-e olyan hónap, amelynek szülöttei gazdagabbak lesznek, mint az átlag.

A Play Like Mum nevű cég 300 híresség és milliárdos születési dátumát vetette össze. A neveket többek között a Forbes Billionaires List, a Forbes Celebrity 100, valamint a Money Inc, a Business Insider és a Bauer Media összeállításaiból gyűjtötték össze. Az elemzés szerint a vizsgált 300 ember közül a legtöbben októberben születtek. A második helyen június, a harmadikon július végzett.

Azok a kisbabák, akik októberben születek, sikeresebbek lehetnek mint a társaik
Azok a kisbabák, akik októberben születek, sikeresebbek lehetnek mint a társaik
Forrás: Shutterstock

Az októberi születésű hírességek között van például Bill Gates és Kim Kardashian, míg Kanye West júniusban, Jennifer Lopez pedig júliusban született.

Október végzett az élen, november a sereghajtó

A 300 vizsgált híresség és milliárdos születési hónapja alapján így alakult a sorrend:

Október: 36 fő
Június: 30 fő
Július: 28 fő
Január: 27 fő
Április: 27 fő
Szeptember: 27 fő
Május: 25 fő
Március: 23 fő
Augusztus: 21 fő
Február: 20 fő
December: 19 fő
November: 17 fő

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az októberben született gyerekek biztosan nagyobb eséllyel lesznek gazdagok vagy híresek. Az összeállítás nem tudományos kutatás, csupán azt mutatja meg, hogyan oszlanak meg születési hónap szerint a listán szereplő sikeres emberek. A kivétel erősíti a szabályt - tartja a mondás, és erre jó példa Jeff Bezos is. Jelenleg ő a világ második leggazdagabb embere, ő azonban januárban született, ez a hónap pedig csak a negyedik helyen végzett.

A szülők az időzítés helyett sokkal többet tehetnek gyermekük későbbi boldogulásáért azzal, ha szeretik, vigyáznak az egészségére, jó értékeket adnak át neki, támogatják a terveiben, és hagyják, hogy önmaga lehessen. Aki pedig éppen gyermeket tervez, és a biztonság kedvéért mégis októberi születési dátumra hajtana, annak sok sikert kívánunk! 

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