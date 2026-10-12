Lehet, hogy az agyad öregebb, mint te? A válasz a bélflórádban rejlik

A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem kutatói csaknem 1500 felnőtt agyi felvételeit elemezték, és egy számítógépes modell segítségével megbecsülték, milyen idősnek tűnik az agyuk. Ezt összevetették a résztvevők valódi életkorával. Az így kapott különbségből létrehoztak egy úgynevezett agyi öregedési indexet. Az eredmények meglepőek: bélflóra és agyi öregedés kapcsolatát mutatták ki.

A bélflóra és agy között szoros a kapcsolat.

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A bélflóra és agy kapcsolat

Nem biztos, hogy te és az agyad egyidősek vagytok.

A bélbaktériumoknak köze van az agy öregedéséhez.

Idősebbnek tűnő agy gyengébb memória.

A hangulatra is hatással van az agy állapota.

A kutatók szerint a bélrendszer a jövőben a megelőzés egyik célpontja lehet.

Ezért nem mindegy, hány éves az agyad

Az eredmények szerint azoknak, akiknek az agya biológiailag idősebbnek tűnt a tényleges életkoruknál, általában gyengébb volt a munkamemóriájuk és a végrehajtó funkcióik teljesítménye. Ezek azok a képességek, amelyek segítségével fejben tartunk információkat, koncentrálunk, tervezünk és megszervezzük a teendőinket. A magasabb agyi öregedési index emellett több depressziós tünettel is együtt járt.

Vagyis az agy öregedése nem feltétlenül akkor válik érdekessé, amikor valaki már idősnek számít. A kutatásban fiatalabb és középkorú, alapvetően egészséges felnőttek is szerepeltek, ami azért fontos, mert az agy biológiai öregedésének jelei jóval korábban megjelenhetnek, mint a látványos memória- vagy gondolkodási problémák.

És itt jön a képbe a bélflóra

A kutatók az egyik résztvevői csoportnál székletmintákat is elemeztek. Azt találták, hogy a magasabb agyi öregedési index bizonyos bélbaktériumok jelenlétével, illetve több, a baktériumok működéséhez kapcsolódó anyagcseretermékkel is összefüggött.

A vizsgálatban többek között bizonyos zsírmolekulák, egy koleszterinhez kapcsolódó vegyület és az ösztetrol nevű hormon alacsonyabb szintje is kapcsolatot mutatott az agy öregedésének mértékével. A kutatók olyan biológiai folyamatokat is azonosítottak, amelyek az immunrendszerrel, az erek működésével, az agysejtek közötti kommunikációval és a sejtek energiatermelésével állnak kapcsolatban.