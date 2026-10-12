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vizsgálat

Lehet, hogy az agyad öregebb, mint te? A válasz a bélflórádban rejlik

vizsgálat agy agy öregedése kutatás
Simon Péter
2026.10.12.
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A születési dátumod és az elméd nem feltétlenül ugyanannyi idősek. Egy friss kutatás a bélflóra és agy kora közötti összefüggést talált, azaz lehetsz akárhány éves, ha a bélbaktériumaiddal gond van, nagy eséllyel akár jóval idősebbnek is tűnhet az agyad, mint te.

A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem kutatói csaknem 1500 felnőtt agyi felvételeit elemezték, és egy számítógépes modell segítségével megbecsülték, milyen idősnek tűnik az agyuk. Ezt összevetették a résztvevők valódi életkorával. Az így kapott különbségből létrehoztak egy úgynevezett agyi öregedési indexet. Az eredmények meglepőek: bélflóra és agyi öregedés kapcsolatát mutatták ki.

bélflóra és agy kapcsolata
A bélflóra és agy között szoros a kapcsolat.
Forrás: 123rf

 

A bélflóra és agy kapcsolat

  • Nem biztos, hogy te és az agyad egyidősek vagytok.
  • A bélbaktériumoknak köze van az agy öregedéséhez.
  • Idősebbnek tűnő agy gyengébb memória.
  • A hangulatra is hatással van az agy állapota.
  • A kutatók szerint a bélrendszer a jövőben a megelőzés egyik célpontja lehet.

 

Ezért nem mindegy, hány éves az agyad

Az eredmények szerint azoknak, akiknek az agya biológiailag idősebbnek tűnt a tényleges életkoruknál, általában gyengébb volt a munkamemóriájuk és a végrehajtó funkcióik teljesítménye. Ezek azok a képességek, amelyek segítségével fejben tartunk információkat, koncentrálunk, tervezünk és megszervezzük a teendőinket. A magasabb agyi öregedési index emellett több depressziós tünettel is együtt járt.

Vagyis az agy öregedése nem feltétlenül akkor válik érdekessé, amikor valaki már idősnek számít. A kutatásban fiatalabb és középkorú, alapvetően egészséges felnőttek is szerepeltek, ami azért fontos, mert az agy biológiai öregedésének jelei jóval korábban megjelenhetnek, mint a látványos memória- vagy gondolkodási problémák.

És itt jön a képbe a bélflóra

A kutatók az egyik résztvevői csoportnál székletmintákat is elemeztek. Azt találták, hogy a magasabb agyi öregedési index bizonyos bélbaktériumok jelenlétével, illetve több, a baktériumok működéséhez kapcsolódó anyagcseretermékkel is összefüggött.

A vizsgálatban többek között bizonyos zsírmolekulák, egy koleszterinhez kapcsolódó vegyület és az ösztetrol nevű hormon alacsonyabb szintje is kapcsolatot mutatott az agy öregedésének mértékével. A kutatók olyan biológiai folyamatokat is azonosítottak, amelyek az immunrendszerrel, az erek működésével, az agysejtek közötti kommunikációval és a sejtek energiatermelésével állnak kapcsolatban.

Ez azért érdekes, mert egyre több bizonyíték utal arra, hogy a bélrendszer és az agy szoros kapcsolatban áll egymással. Most úgy tűnik, hogy ennek a kapcsolatnak az agy öregedésében is lehet szerepe.

Már évtizedekkel korábban megjelenhetnek a jelek

A kutatás vezető szerzője, Arpana Church szerint az agy öregedése nem egyik napról a másikra kezdődik el, idősebb korban. A folyamat biológiai jelei jóval korábban is megjelenhetnek, és a bélmikrobiom vizsgálata idővel abban is segíthet, hogy a kutatók korábban felismerjék, kinél nagyobb a kognitív vagy hangulati problémák kockázata.

Ez még nem jelenti azt, hogy egy bizonyos bélbaktérium okozza az agy gyorsabb öregedését, vagy hogy a bélflóra átalakításával egyszerűen lelassíthatjuk ezt a folyamatot. A kutatás összefüggéseket tárt fel, és további vizsgálatokra van szükség annak megértéséhez, pontosan mi történik a bél és az agy között.

A bélflóra ezért is lehet fontosabb, mint gondolnád

A kutatás egyik legérdekesebb üzenete, hogy az egészséges öregedés vizsgálatakor nem elég csak az agyat nézni. A szervezet különböző rendszerei szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, mint korábban gondoltuk.

A bélflóra egyelőre nem használható egyszerű „agyéletkor-mérőként”, de a mostani eredmények újabb bizonyítékot adnak arra, hogy érdemes komolyan venni a bél és az agy közötti kapcsolatot. A kutatók következő nagy kérdése pedig az lehet, hogy ha a bélrendszer állapota összefügg az agy öregedésével, akkor a folyamat befolyásolható-e.

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