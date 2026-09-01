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Neurológus mutatta meg a gyors demenciatesztet: csak 3 egyszerű mozdulatot kell elvégezni

agyműködés teszt demencia
Nagy Anna
2026.09.01.
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Egy mindössze néhány másodperces feladat is megmutathatja, hogy érdemes-e tovább vizsgálni az agy működését. A demencia felismerésében használt egyszerű próba ráadásul különösebb eszközt sem igényel.

A memória romlása, a zavartság, valamint a beszéd és a megértés nehézségei is a demencia tünetei közé tartozhatnak. Dr. Adnan Husein neurológus egy közösségi médiában közzétett videóban mutatott be egy gyors módszert, amely három egymást követő kézmozdulattal teszi próbára az agy működését.

Demencia, feledékenység, Alzheimer-kór
Egyszerű demenciatesztet mutatott egy neurológus.
Forrás: 123rf.com

Így működik a három mozdulatból álló demenciateszt

A Luria-tesztként, illetve Fist-Edge-Palm Test néven ismert demenciateszt során először ökölbe kell szorítani az egyik kezet, és a másik tenyérbe helyezni. Ezután a kézfejet ki kell nyitni, majd a kisujj felőli élével – mintha karateütést végeznénk – megérinteni a másik tenyeret. Végül lefelé fordított, nyitott tenyérrel kell rácsapni a másik kézre.

A három mozdulatot egymás után, megfelelő sorrendben kell végrehajtani. A neurológus szerint a feladat azért lehet árulkodó, mert az agy különböző területeit aktiválja.

„Vannak, akik nem tudják folyamatosan végrehajtani a mozdulatokat” – magyarázta az orvos. Hozzátette: „Néha újra és újra ugyanazt a mozdulatot ismétlik, vagy eltévesztik a sorrendet.”

Kutatások szerint az Alzheimer-kórral élők több mint fele nehézségekbe ütközik a feladat során.

Demenciateszt otthon: önmagában nem jelent diagnózist

Bár a demenciateszt otthon is könnyen kipróbálható, az eredménye önmagában nem bizonyítja a betegséget. A demencia több, az agyat érintő progresszív állapot gyűjtőfogalma, amelyek befolyásolhatják többek között az emlékezést, a gondolkodást és a beszédet. Bármely életkorban előfordulhat, de 65 év felett gyakoribb.

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