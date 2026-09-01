Neurológus mutatta meg a gyors demenciatesztet: csak 3 egyszerű mozdulatot kell elvégezni

A memória romlása, a zavartság, valamint a beszéd és a megértés nehézségei is a demencia tünetei közé tartozhatnak. Dr. Adnan Husein neurológus egy közösségi médiában közzétett videóban mutatott be egy gyors módszert, amely három egymást követő kézmozdulattal teszi próbára az agy működését.
Így működik a három mozdulatból álló demenciateszt
A Luria-tesztként, illetve Fist-Edge-Palm Test néven ismert demenciateszt során először ökölbe kell szorítani az egyik kezet, és a másik tenyérbe helyezni. Ezután a kézfejet ki kell nyitni, majd a kisujj felőli élével – mintha karateütést végeznénk – megérinteni a másik tenyeret. Végül lefelé fordított, nyitott tenyérrel kell rácsapni a másik kézre.
A három mozdulatot egymás után, megfelelő sorrendben kell végrehajtani. A neurológus szerint a feladat azért lehet árulkodó, mert az agy különböző területeit aktiválja.
„Vannak, akik nem tudják folyamatosan végrehajtani a mozdulatokat” – magyarázta az orvos. Hozzátette: „Néha újra és újra ugyanazt a mozdulatot ismétlik, vagy eltévesztik a sorrendet.”
Kutatások szerint az Alzheimer-kórral élők több mint fele nehézségekbe ütközik a feladat során.
Demenciateszt otthon: önmagában nem jelent diagnózist
Bár a demenciateszt otthon is könnyen kipróbálható, az eredménye önmagában nem bizonyítja a betegséget. A demencia több, az agyat érintő progresszív állapot gyűjtőfogalma, amelyek befolyásolhatják többek között az emlékezést, a gondolkodást és a beszédet. Bármely életkorban előfordulhat, de 65 év felett gyakoribb.
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