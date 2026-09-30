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Popcorn agya van a gyereknek? Jelek, amelyeket minden szülőnek ismernie kell

jelenség popcorn agy gyerek
Simon Péter
2026.09.30.
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Egyszerre néz videót, üzeneteket vált a barátaival, közben fél szemmel a telefonját figyeli? Akkor valószínűleg nem lep meg, hogy egy idő után nehezen tud elszakadni a képernyőtől. De mi történik akkor, amikor már egy könyv, egy beszélgetés vagy akár egy egyszerű házimunka sem köti le néhány percnél tovább? Popcorn agya lesz.

Egyre többen és többet beszélnek egy furcsa nevű jelenségről, a popcorn agyról. Ha ismerősnek tűnik néhány tünete, nem biztos, hogy a te gyerekednek is az van, lehet, más oka is lehet a lustaságának és annak, hogy nem figyel rád. 

popcorn agya van a gyerekeknek?
Popcorn agy: lehet, hogy már a te gyerekednek is az van?
Forrás: 123rf

Popcorn agy: a te gyereked is veszélyben van?

  • Mit jelent a popcorn agy?
  • Milyen jelekre kell figyelni?
  • Nem csak a figyelemről van szó
  • A megoldás nem a képernyők teljes tiltása.

Mit jelent a popcorn agy?

A popcorn brain, vagyis nagyjából „pattogatottkukorica-agy” kifejezést David M. Levy, a Washingtoni Egyetem számítástechnikai professzora használta annak leírására, amikor valaki annyira hozzászokik a digitális multitaskinghoz és a gyorsan változó ingerekhez, hogy a lassabb tempójú, hétköznapi tevékenységek már kevésbé kötik le.

A közösségi oldalak görgetése, az egyik alkalmazásból a másikba ugrálás, illetve az úgynevezett dupla képernyőzés – például amikor valaki tévézés közben folyamatosan a telefonját is nézi – mind hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre több és gyorsabb ingerhez szokjon hozzá.

Fontos azonban, hogy a popcorn agy nem orvosi diagnózis, hanem egy jelenség leírására használt kifejezés.

Ezekre a jelekre figyelj a gyerekednél

Több olyan viselkedés is feltűnhet, amely arra utalhat, hogy a gyereknek nehezére esik tartósan egyetlen dologra koncentrálnia.

Ilyen lehet például:

  • nehezen tud figyelni, és gyorsan egyik dologról a másikra vált;
  • folyamatosan újabb ingerekre vágyik;
  • nehezebben jegyez meg információkat;
  • gondot okoz neki, ha több lépésből álló feladatot kell végrehajtania;
  • szorongóbbnak vagy érzelmileg nehezebben szabályozhatónak tűnik.

Ezek önmagukban természetesen nem bizonyítják, hogy a gyerekednek „popcorn agya” van. Hasonló viselkedésnek számos más oka is lehet.

Nem csak a figyelemről van szó

A jelenség azért érdekes, mert a túlzott digitális multitasking nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy a gyerek nem tud nyugodtan végigülni egy házi feladatot. Egy 2021-es, 8–12 éves gyerekeket vizsgáló tanulmány a magasabb szintű média-multitaskingot többek között több figyelmi és viselkedési problémával, rosszabb alvással és alacsonyabb érzelmi-társas működéssel hozta összefüggésbe.

Egy 2019-es, a World Psychiatry folyóiratban megjelent tanulmány pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitális figyelemelterelés nem ideális környezetet teremthet a magasabb szintű kognitív képességek fejlődéséhez a gyerekek és kamaszok kritikus fejlődési időszakaiban.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden képernyőhasználat káros, vagy hogy egy telefonozó kamasz agya automatikusan „tönkremegy”. A használat módja, mennyisége és az életkor is számít.

Nem kell kidobni a telefont

A popcorn agy elleni megoldás sem feltétlenül az, hogy egyik napról a másikra elveszed a gyerektől az összes digitális eszközt.

Sokkal inkább az a cél, hogy legyenek olyan időszakok a napban, amikor nincs képernyő, nincs folyamatos inger és nincs állandó váltogatás.

Jó ötlet lehet például egy közös séta, az olvasás, a társasjáték, a rajzolás, a zene, a természetben töltött idő vagy akár néhány egyszerű otthoni feladat. Szakemberek szerint az unalomnak is lehet szerepe: amikor nincs azonnal elérhető digitális szórakozás, a gyereknek lehetősége nyílik arra, hogy saját ötletekkel töltse ki az időt.

A képernyőmentes időt érdemes fokozatosan beépíteni a mindennapokba, és az is sokat számít, ha a tanulásnak vagy más koncentrációt igénylő tevékenységnek van egy nyugodt, zavaró értesítésektől mentes helye.

Vagyis nem az a cél, hogy a gyerek soha többé ne nézzen TikTokot, YouTube-ot vagy Netflixet. Inkább azt kell megtanulnia, hogy a világ akkor is érdekes, amikor éppen nincs a kezében semmi, ami digitális.

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