Popcorn agya van a gyereknek? Jelek, amelyeket minden szülőnek ismernie kell

Egyre többen és többet beszélnek egy furcsa nevű jelenségről, a popcorn agyról. Ha ismerősnek tűnik néhány tünete, nem biztos, hogy a te gyerekednek is az van, lehet, más oka is lehet a lustaságának és annak, hogy nem figyel rád.

Popcorn agy: lehet, hogy már a te gyerekednek is az van?

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Popcorn agy: a te gyereked is veszélyben van? Mit jelent a popcorn agy?

Milyen jelekre kell figyelni?

Nem csak a figyelemről van szó

A megoldás nem a képernyők teljes tiltása.

Mit jelent a popcorn agy?

A popcorn brain, vagyis nagyjából „pattogatottkukorica-agy” kifejezést David M. Levy, a Washingtoni Egyetem számítástechnikai professzora használta annak leírására, amikor valaki annyira hozzászokik a digitális multitaskinghoz és a gyorsan változó ingerekhez, hogy a lassabb tempójú, hétköznapi tevékenységek már kevésbé kötik le.

A közösségi oldalak görgetése, az egyik alkalmazásból a másikba ugrálás, illetve az úgynevezett dupla képernyőzés – például amikor valaki tévézés közben folyamatosan a telefonját is nézi – mind hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre több és gyorsabb ingerhez szokjon hozzá.

Fontos azonban, hogy a popcorn agy nem orvosi diagnózis, hanem egy jelenség leírására használt kifejezés.

Ezekre a jelekre figyelj a gyerekednél

Több olyan viselkedés is feltűnhet, amely arra utalhat, hogy a gyereknek nehezére esik tartósan egyetlen dologra koncentrálnia.

Ilyen lehet például:

nehezen tud figyelni, és gyorsan egyik dologról a másikra vált;

folyamatosan újabb ingerekre vágyik;

nehezebben jegyez meg információkat;

gondot okoz neki, ha több lépésből álló feladatot kell végrehajtania;

szorongóbbnak vagy érzelmileg nehezebben szabályozhatónak tűnik.

Ezek önmagukban természetesen nem bizonyítják, hogy a gyerekednek „popcorn agya” van. Hasonló viselkedésnek számos más oka is lehet.

Nem csak a figyelemről van szó

A jelenség azért érdekes, mert a túlzott digitális multitasking nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy a gyerek nem tud nyugodtan végigülni egy házi feladatot. Egy 2021-es, 8–12 éves gyerekeket vizsgáló tanulmány a magasabb szintű média-multitaskingot többek között több figyelmi és viselkedési problémával, rosszabb alvással és alacsonyabb érzelmi-társas működéssel hozta összefüggésbe.