Popcorn agya van a gyereknek? Jelek, amelyeket minden szülőnek ismernie kell

Egyre többen és többet beszélnek egy furcsa nevű jelenségről, a popcorn agyról. Ha ismerősnek tűnik néhány tünete, nem biztos, hogy a te gyerekednek is az van, lehet, más oka is lehet a lustaságának és annak, hogy nem figyel rád.
Popcorn agy: a te gyereked is veszélyben van?
- Mit jelent a popcorn agy?
- Milyen jelekre kell figyelni?
- Nem csak a figyelemről van szó
- A megoldás nem a képernyők teljes tiltása.
Mit jelent a popcorn agy?
A popcorn brain, vagyis nagyjából „pattogatottkukorica-agy” kifejezést David M. Levy, a Washingtoni Egyetem számítástechnikai professzora használta annak leírására, amikor valaki annyira hozzászokik a digitális multitaskinghoz és a gyorsan változó ingerekhez, hogy a lassabb tempójú, hétköznapi tevékenységek már kevésbé kötik le.
A közösségi oldalak görgetése, az egyik alkalmazásból a másikba ugrálás, illetve az úgynevezett dupla képernyőzés – például amikor valaki tévézés közben folyamatosan a telefonját is nézi – mind hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre több és gyorsabb ingerhez szokjon hozzá.
Fontos azonban, hogy a popcorn agy nem orvosi diagnózis, hanem egy jelenség leírására használt kifejezés.
Ezekre a jelekre figyelj a gyerekednél
Több olyan viselkedés is feltűnhet, amely arra utalhat, hogy a gyereknek nehezére esik tartósan egyetlen dologra koncentrálnia.
Ilyen lehet például:
- nehezen tud figyelni, és gyorsan egyik dologról a másikra vált;
- folyamatosan újabb ingerekre vágyik;
- nehezebben jegyez meg információkat;
- gondot okoz neki, ha több lépésből álló feladatot kell végrehajtania;
- szorongóbbnak vagy érzelmileg nehezebben szabályozhatónak tűnik.
Ezek önmagukban természetesen nem bizonyítják, hogy a gyerekednek „popcorn agya” van. Hasonló viselkedésnek számos más oka is lehet.
Nem csak a figyelemről van szó
A jelenség azért érdekes, mert a túlzott digitális multitasking nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy a gyerek nem tud nyugodtan végigülni egy házi feladatot. Egy 2021-es, 8–12 éves gyerekeket vizsgáló tanulmány a magasabb szintű média-multitaskingot többek között több figyelmi és viselkedési problémával, rosszabb alvással és alacsonyabb érzelmi-társas működéssel hozta összefüggésbe.
Egy 2019-es, a World Psychiatry folyóiratban megjelent tanulmány pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitális figyelemelterelés nem ideális környezetet teremthet a magasabb szintű kognitív képességek fejlődéséhez a gyerekek és kamaszok kritikus fejlődési időszakaiban.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden képernyőhasználat káros, vagy hogy egy telefonozó kamasz agya automatikusan „tönkremegy”. A használat módja, mennyisége és az életkor is számít.
Nem kell kidobni a telefont
A popcorn agy elleni megoldás sem feltétlenül az, hogy egyik napról a másikra elveszed a gyerektől az összes digitális eszközt.
Sokkal inkább az a cél, hogy legyenek olyan időszakok a napban, amikor nincs képernyő, nincs folyamatos inger és nincs állandó váltogatás.
Jó ötlet lehet például egy közös séta, az olvasás, a társasjáték, a rajzolás, a zene, a természetben töltött idő vagy akár néhány egyszerű otthoni feladat. Szakemberek szerint az unalomnak is lehet szerepe: amikor nincs azonnal elérhető digitális szórakozás, a gyereknek lehetősége nyílik arra, hogy saját ötletekkel töltse ki az időt.
A képernyőmentes időt érdemes fokozatosan beépíteni a mindennapokba, és az is sokat számít, ha a tanulásnak vagy más koncentrációt igénylő tevékenységnek van egy nyugodt, zavaró értesítésektől mentes helye.
Vagyis nem az a cél, hogy a gyerek soha többé ne nézzen TikTokot, YouTube-ot vagy Netflixet. Inkább azt kell megtanulnia, hogy a világ akkor is érdekes, amikor éppen nincs a kezében semmi, ami digitális.
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