Ez a népszerű étrend-kiegészítő felgyorsítja az Alzheimer-kór romlását – Rengetegen szedik

Sokak számára teljesen hétköznapi étrend-kiegészítő: elsősorban ízületi fájdalmak és porckopás miatt használják, és vény nélkül is hozzáférhető. Éppen ezért keltett figyelmet egy új amerikai kutatás, amelyben a tudósok azt vizsgálták, lehet-e összefüggés a használata és az Alzheimer-kórhoz, illetve más demenciákhoz kapcsolódó állapotromlás között.

Sokan szedik ezt az étrend-kiegészítőt, pedig a kutatás szerint felgyorsítja az Alzheimer-kór romlását.

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Egy széles körben használt étrend-kiegészítő és a kognitív állapot romlása között találtak összefüggést.

A vizsgálat több tízezer beteg egészségügyi adataira támaszkodott.

Az eredmények fontos kérdéseket vetnek fel, de még nem jelentenek végleges bizonyítékot.

Ez az étrend-kiegészítő felgyorsítja az Alzheimer-kór romlását

A Floridai Egyetem kutatói több tízezer beteg egészségügyi adatait elemezték, és az eredmények alapján a glükozamint használó, enyhe kognitív zavarral élő embereknél magasabb volt annak az esélye, hogy állapotuk később demenciává romoljon. A már demenciával élő betegek körében pedig magasabb halálozási kockázatot figyeltek meg a glükozamint használók között. A kutatás ugyanakkor nem azt jelenti, hogy aki szedi, annál biztosan gyorsabban fog romlani a memória, vagy hogy az étrend-kiegészítő bizonyítottan Alzheimer-kórt okozna. A vizsgálat egészségügyi adatbázisokra épülő, retrospektív és megfigyeléses elemzés volt, ezért az eredményekből önmagában nem állapítható meg ok-okozati kapcsolat.

A kutatók a University of Florida Health egészségügyi rendszerének adatait vizsgálták. Az elemzésben 24 481 Alzheimer-kórhoz vagy más Alzheimer-kórhoz kapcsolódó demenciához (ADRD) diagnosztizált beteg, valamint 41 884 enyhe kognitív zavarral (MCI) élő páciens szerepelt. A kutatók az egészségügyi dokumentációk és orvosi feljegyzések alapján azonosították a glükozamin használatát. A vizsgált csoportokban körülbelül 8 százaléknál szerepelt dokumentált glükozaminhasználat. A kutatók az életkorra, nemre és demográfiai tényezőkre is igyekeztek korrigálni az elemzés során.

A feltételezett magyarázat szerint a glükozamin beavatkozhat egy olyan anyagcsere-folyamatba, amely bizonyos fehérjék működését és módosulását is érinti. Az egyik legfontosabb megfigyelés az enyhe kognitív zavarral élőknél született. A glükozamint használó csoportban 25 százalékkal magasabb volt az MCI-ből demenciába való átmenet valószínűsége, mint a glükozamint nem használóknál. Fontos azonban, hogy ez relatív kockázati különbség, és nem azt jelenti, hogy a glükozamint szedők egynegyedénél biztosan kialakul demencia. Ráadásul a kutatás megfigyeléses jellege miatt más, nem teljesen kontrollálható tényezők is hozzájárulhattak az eredményhez.