14 éves korában elrabolták, most elárulja, mi az a szokás, ami veszélybe sodorhatja a nőket

A 38 éves Elizabeth Smart The Survivor Files with Elizabeth Smart címmel indított true crime podcastot, amelyben olyan emberekkel beszélget, akik súlyos traumákat éltek át, de később újra felépítették az életüket. Smart maga is áldozat, 14 éves volt, amikor 2002-ben, amikor kést fogtak rá, és elrabolták Salt Lake City-i otthonának hálószobájából. Kilenc hónapon át tartották fogva, ezalatt szexuálisan is bántalmazták. Elizabeth Smart történetét megnézheted a Netflixen is, Emberrrablás: Elizabeth Smart címmel keresd a dokumentumfilmet.

Elizabeth Smart ma már háromgyerekes édesanya

Forrás: Instagram

A People magazinnak azt mondta, a műsorában hallott történetek számára sok erőt adnak.

„Hihetetlenül inspirálónak találom ezeket a történeteket. Arra ösztönöznek, hogy továbbra is küzdjek azért az életért, amelyet élni szeretnék” – mondta.

A podcast vendégei között szerepelt már például Kara Robinson Chamberlain, aki megszökött egy sorozatgyilkostól, valamint Chris Cander is, akit spanyolországi tanulmányai alatt raboltak el.

Smart szerint hatalmas bátorság és óriási bizalom kell ahhoz, hogy valaki nyilvánosan beszéljen élete legrosszabb élményeiről.

„Ezek az emberek rám bízzák a történetüket. Életük legszörnyűbb pillanatairól beszélnek, és ezzel nagyon kiszolgáltatottá teszik magukat. Ez ijesztő lehet. Ugyanakkor már az elején tudjuk róluk, hogy túlélték a szörnyűségket, és ki tudtak kerülni abból a helyzetből. Ez önmagában rengeteget elmond az erejükről és a kitartásukról” – fogalmazott.

Azt is hozzátette, különösen sokat jelent számára olyan túlélőket hallgatni, akik nem engedték, hogy az elkövetők az egész életüket tönkretegyék.

„Nem hagyták, hogy ezek az emberek elvegyék tőlük az életüket vagy az jövőjüket” – mondta.

Elizabeth Smart sem akarta, hogy az emberrablás határozza meg, ki ő: „Tudom, hogy vannak szörnyű emberek a világon. Sajnos kettővel személyesen is találkoztam. De mindez arra is ráébresztett, hogy csak egy életem van. És én a lehető legteljesebben akarom megélni. Élni akarok, és meg akarok tenni mindent, amire vágyom.”

Elizabeth Smart: „A saját biztonságod fontosabb annál, hogy valakit ne sérts meg”

Elizabeth Smart ma már tudatosan tanítja a lányainak, hogy bízzanak a megérzéseikben, és lépjenek ki az olyan helyzetekből, amelyben rosszul érzik magukat.