A magas érzelmi intelligencia 6 jele − Rád hány igaz közülük?

A tisztelet nem feltétlenül a rangnak, a pénznek vagy a különleges teljesítménynek szól. Sokszor inkább annak, ahogyan valaki a környezetével bánik. Nem aláz meg másokat, nem akar mindenáron győzni, és akkor is képes nyugodt maradni, amikor nem ért egyet valakivel. Jöjjön a magas érzelmi intelligencia 6 jele!

Vajon mi a magas érzelmi intelligencia 6 jele?

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A magas érzelmi intelligencia jele, ha így viselkedsz Kijelölöd a határaidat és őrzöd is, miközben másokét is tiszteletben tartod.

A sikered nem mások kudarca.

Úgy emelsz fel másokat, hogy közben magadat sem értékeled le.

Valóban meghallgatod a másikat, és figyelsz arra, hogyan beszélsz másokkal.

1. Meg tudják húzni a határaikat

Nem kell minden kérésre igent mondani ahhoz, hogy kedveljenek. Az érzelmileg intelligens emberek tisztában vannak azzal, mi fér bele az életükbe, és mi az, amit már nem szeretnének vállalni. Képesek nemet mondani anélkül, hogy hosszasan mentegetőznének vagy bűntudatból mégis beadnák a derekukat.

A határok meghúzása nem egyenlő az önzéssel. Éppen ellenkezőleg: segít abban, hogy egy kapcsolatban mindkét fél igényei helyet kapjanak. Ha mindig mások kedvére teszünk, miközben a saját szükségleteinket háttérbe szorítjuk, abból idővel könnyen sértettség és feszültség lesz.

Aki viszont tisztán és nyugodtan kommunikálja, mit vállal és mit nem, azzal könnyebb őszinte kapcsolatot kialakítani.

2. Nem mások kárán akarnak nyerni

Vannak, akik minden helyzetet versenynek tekintenek: akkor érzik magukat sikeresnek, ha a másik alulmarad. Az érzelmileg intelligens emberek ezzel szemben nem gondolják, hogy másoknak veszíteniük kell ahhoz, hogy ők nyerjenek.

Egy munkahelyi vitában például nem feltétlenül az a legjobb megoldás, ha valaki mindenáron keresztülviszi az akaratát. Sokkal többet érhet, ha olyan megoldást keres, amelyben mindkét fél talál valami elfogadhatót. Ugyanez igaz a barátságokra és a párkapcsolatokra is.

Ez nem azt jelenti, hogy mindig engedni kell vagy mindenáron békét kell teremteni. Inkább arról van szó, hogy nem szükséges másokat legyőzni ahhoz, hogy kiállj magadért. Az emberek jobban tisztelik azt, aki határozott, de nem kárörvendő.