A magas érzelmi intelligencia 6 jele − Rád hány igaz közülük?

A tisztelet nem feltétlenül a rangnak, a pénznek vagy a különleges teljesítménynek szól. Sokszor inkább annak, ahogyan valaki a környezetével bánik. Nem aláz meg másokat, nem akar mindenáron győzni, és akkor is képes nyugodt maradni, amikor nem ért egyet valakivel. Jöjjön a magas érzelmi intelligencia 6 jele!
A magas érzelmi intelligencia jele, ha így viselkedsz
- Kijelölöd a határaidat és őrzöd is, miközben másokét is tiszteletben tartod.
- A sikered nem mások kudarca.
- Úgy emelsz fel másokat, hogy közben magadat sem értékeled le.
- Valóban meghallgatod a másikat, és figyelsz arra, hogyan beszélsz másokkal.
1. Meg tudják húzni a határaikat
Nem kell minden kérésre igent mondani ahhoz, hogy kedveljenek. Az érzelmileg intelligens emberek tisztában vannak azzal, mi fér bele az életükbe, és mi az, amit már nem szeretnének vállalni. Képesek nemet mondani anélkül, hogy hosszasan mentegetőznének vagy bűntudatból mégis beadnák a derekukat.
A határok meghúzása nem egyenlő az önzéssel. Éppen ellenkezőleg: segít abban, hogy egy kapcsolatban mindkét fél igényei helyet kapjanak. Ha mindig mások kedvére teszünk, miközben a saját szükségleteinket háttérbe szorítjuk, abból idővel könnyen sértettség és feszültség lesz.
Aki viszont tisztán és nyugodtan kommunikálja, mit vállal és mit nem, azzal könnyebb őszinte kapcsolatot kialakítani.
2. Nem mások kárán akarnak nyerni
Vannak, akik minden helyzetet versenynek tekintenek: akkor érzik magukat sikeresnek, ha a másik alulmarad. Az érzelmileg intelligens emberek ezzel szemben nem gondolják, hogy másoknak veszíteniük kell ahhoz, hogy ők nyerjenek.
Egy munkahelyi vitában például nem feltétlenül az a legjobb megoldás, ha valaki mindenáron keresztülviszi az akaratát. Sokkal többet érhet, ha olyan megoldást keres, amelyben mindkét fél talál valami elfogadhatót. Ugyanez igaz a barátságokra és a párkapcsolatokra is.
Ez nem azt jelenti, hogy mindig engedni kell vagy mindenáron békét kell teremteni. Inkább arról van szó, hogy nem szükséges másokat legyőzni ahhoz, hogy kiállj magadért. Az emberek jobban tisztelik azt, aki határozott, de nem kárörvendő.
3. Úgy dicsérnek másokat, hogy közben önmagukat sem értékelik le
Aki valóban magabiztos, annak nem kell folyton bizonyítania, hogy ő a legjobb. Képes elismerni mások teljesítményét, örülni a sikerüknek, és érdeklődni az iránt, amit a másik jól csinál.
Ez apróságnak tűnhet, mégis sokat számít. Gondolj csak arra, milyen érzés, amikor valaki őszintén megdicséri a munkádat, meghallgatja az ötletedet, vagy kíváncsi arra, hogyan jutottál el egy eredményig. Nem érzed úgy, hogy versenyezned kell vele, és szívesebben vagy a társaságában.
Közben persze a saját eredményeket sem kell elhallgatni. Nem szükséges szerénykedésből kisebbíteni azt, amit elértél. A valódi magabiztosság abban is megmutatkozik, hogy képes vagy elismerni mások értékeit anélkül, hogy a sajátodat megkérdőjeleznéd.
4. Tisztelettel kommunikálnak – akkor is, ha nem értenek egyet
A tiszteletteljes kommunikáció nem azt jelenti, hogy mindig mindenkivel egyet kell érteni. Sokkal inkább azt, hogy nézeteltérés esetén sem felejted el: a másik emberrel beszélsz, nem az ellenségeddel.
Az érzelmileg intelligens emberek figyelnek a hangnemükre, kérdeznek, és megpróbálják megérteni a másik álláspontját. Közben a saját véleményüket sem rejtik véka alá. Lehet valakivel határozottan vitatkozni anélkül, hogy sértegetnéd, kigúnyolnád vagy megszégyenítenéd.
Ez a munkahelyen éppúgy fontos, mint otthon. Egy feszült helyzetben sokszor nem is az a döntő, hogy kinek van igaza, hanem az, hogyan bánunk egymással, miközben megpróbáljuk rendezni a nézeteltérést.
5. Valóban meghallgatják a másikat
Kevés dolog esik olyan jól, mint amikor valaki teljes figyelmével felénk fordul. Nem nézi közben a telefonját, nem szakít félbe két mondat után, és nem tereli rögtön magára a szót.
Az odafigyelő hallgatás több annál, mint hogy csendben maradsz, amíg a másik beszél. Azt is jelenti, hogy megpróbálod megérteni, amit mondani szeretne, és szükség esetén visszakérdezel. Nem készíted elő fejben a válaszodat úgy, hogy közben egyetlen szavát sem hallod meg igazán.
Az ilyen figyelem azt üzeni a másiknak, hogy számít, amit gondol és érez. Nem kell mindenben egyetértenünk vele, és nem is kell minden problémájára megoldást találnunk. Néha már az is sokat jelent, ha valaki mellettünk van, és hagyja, hogy végigmondjuk, ami bennünk van.
6. Kiállnak magukért, és nem hagyják, hogy bárki átlépje a határaikat
A kedvességet gyakran összekeverjük azzal, hogy mindent el kell viselnünk. Pedig attól, hogy valaki figyelmes és együttérző, még nem kell eltűrnie a tiszteletlen bánásmódot.
Az érzelmileg intelligens emberek nem feltétlenül reagálnak indulatosan, ha valaki átlép egy határt. Képesek jelezni, ha valami elfogadhatatlan számukra, és szükség esetén távolságot tartanak azoktól, akik rendszeresen rosszul bánnak velük.
Nem kell minden sértésre visszavágni, és nem szükséges minden vitát megnyerni. De az sem megoldás, ha újra és újra lenyeled azt, ami fáj, csak azért, hogy elkerüld a konfliktust.
A tisztelet kétoldalú dolog: fontos, hogy másokkal emberségesen bánj, de az is, hogy magaddal szemben ugyanezt az elvárást képviseld.
A tisztelet nem hangerő kérdése
A mások által nagyra tartott emberek nem feltétlenül a leghangosabbak a szobában. Sokszor éppen az a feltűnő bennük, hogy nem akarnak mindenáron a középpontba kerülni, mégis odafigyelnek rájuk.
A határozottság, az őszinte érdeklődés, a tiszteletteljes kommunikáció és a világos határok mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb kapcsolatokat alakítsunk ki. Ezek nem velünk született, elérhetetlen tulajdonságok: apró, hétköznapi döntésekben is megmutatkozhatnak.
Nem az a cél, hogy mindenki kedveljen. Inkább az, hogy úgy bánj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled bánjanak – és közben önmagadról se mondj le mások jóváhagyásáért.
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