A magas EQ-jú emberek ezt az 1 kérdést minden reggel felteszik – Mindenkinek kötelező lenne

A reggelek a legtöbb pár számára korántsem a mély beszélgetésekről szólnak. A néhány perces közös időbe általában a napi teendők egyeztetése fér bele: ki viszi el a gyereket, mikor kell bevásárolni, ki hozza el az autót a szervizből, és mi legyen a vacsora. Ha jut idő egy gyors „Hogy aludtál?” vagy „Hogy vagy?”, már az is valamiféle kapcsolódást jelent. A magas EQ-jú emberek viszont egészen más módszert alkalmaznak.
- Egy apró reggeli szokás, amely egészen másfajta figyelmet adhat a párunknak.
- A módszer segíthet abban, hogy kevesebb mindent vegyünk személyes sértésnek a nap folyamán.
- Mutatjuk, hogyan működik a gyakorlat a hétköznapokban, és mire érdemes figyelni közben.
Egy kérdés, amit a magas EQ-jú emberek feltesznek reggelente
A párkapcsolatokat vizsgáló pszichológus, Mark Travers a CNBC Make It oldalán írt az úgynevezett „capacity checkről”, vagyis „kapacitásfelmérésről”, azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ennél is hasznosabb lehet egy másfajta reggeli csekkolás. Ennek lényege, hogy nem azt próbáljuk megfejteni, pontosan mi zajlik a másik fejében, hanem arra vagyunk kíváncsiak, mennyi energiája, türelme és lelki kapacitása van aznap.
A „Hogy vagy?” természetesen fontos kérdés, csakhogy reggel, félálomban, rohanás közben meglehetősen nehéz rá valóban őszinte és árnyalt választ adni. Az ember ilyenkor gyakran automatikusan rávágja, hogy „jól” még akkor is, ha valójában fáradt, feszült vagy egyszerűen csak nincs túl sok energiája. A „kapacitásellenőrzés” ennél konkrétabb, mégsem kényszeríti a másikat hosszú magyarázkodásra. A párok például megállapodhatnak egy egyszerű skálában, és megkérdezhetik egymást: „Hányas vagy ma tízből?” Valaki azt mondhatja, hogy 80 százalékon van, míg másnak aznap mindössze 40 százaléknyi energiája maradt.
Mások ennél játékosabb formát választanak. Lehet például azt mondani, hogy „Könnyű vagy nehéz napod lesz?”, „Milyen az energiaszinted?”, vagy akár egy színnel, időjárással, évszakkal is jellemezhetik az aktuális állapotukat. A pontos megfogalmazás tehát nem fontos. A mögöttes kérdés számít: mennyi minden fér bele neked ma?
A módszer egyik legérdekesebb része, hogy nem feltétlenül a nagy problémákat oldja meg, hanem az apró félreértéseket előzheti meg. Ha például a párunk reggel azt mondja, hogy aznap csak 40 százalékos a kapacitása, egészen másként értelmezhetjük a nap későbbi történéseit. Ha tudjuk, hogy a másiknak kifejezetten nehéz napja van, természetesebben dönthetünk úgy, hogy átvállalunk tőle egy feladatot, elhalasztunk egy kényes témát, vagy egyszerűen több teret adunk neki. A konfliktusok egy része ugyanis nem feltétlenül valódi nézeteltérésből indul. Előfordulhat, hogy ugyanazt a viselkedést teljesen más jelentéssel ruházzuk fel, mint ami valójában mögötte áll. A pszichológus szerint azonban három dolog különösen fontos ahhoz, hogy a reggeli „kapacitásellenőrzés” valóban működjön.
1. Először mi mondjuk el, hogy állunk
Érdemes nem rögtön a másikat faggatni, hanem először saját magunkat megmutatni. „Én ma körülbelül 50 százalékon vagyok” – ez egyszerűen jelzi, hogy az őszinteség teljesen rendben van. A másiknak sem kell attól tartania, hogy az alacsonyabb értéket magyaráznia vagy indokolnia kell.
2. Fogadjuk el a választ
Ha valaki azt mondja, hogy aznap kevés energiája van, nem feltétlenül kell azonnal megoldást keresni. Nem kell rábeszélni arra, hogy „ugyan, szedd össze magad”, és az sem célravezető, ha rögtön elkezdjük megfejteni, miért érzi magát rosszul. A kérdés lényege éppen az, hogy információt kapjunk a másikról, ne pedig vallassuk.
3. Legyen következménye annak, amit hallottunk
Ez talán a legfontosabb rész. Ha valaki reggel jelzi, hogy kevés a kapacitása, annak érdemes megjelennie a nap folyamán is. Lehet, hogy átvállalunk egy házimunkát, későbbre halasztunk egy nehezebb beszélgetést, vagy egyszerűen nem várjuk el a másiktól ugyanazt a teljesítményt és figyelmet, amit egy könnyebb napon. Így a kérdés nem puszta udvariassági formula lesz, hanem valódi odafigyelés.
Ezek is érdekelhetnek még: