A magas EQ-jú emberek ezt az 1 kérdést minden reggel felteszik – Mindenkinek kötelező lenne

A reggelek a legtöbb pár számára korántsem a mély beszélgetésekről szólnak. A néhány perces közös időbe általában a napi teendők egyeztetése fér bele: ki viszi el a gyereket, mikor kell bevásárolni, ki hozza el az autót a szervizből, és mi legyen a vacsora. Ha jut idő egy gyors „Hogy aludtál?” vagy „Hogy vagy?”, már az is valamiféle kapcsolódást jelent. A magas EQ-jú emberek viszont egészen más módszert alkalmaznak.

A magas EQ-jú emberek reggel egy furcsának tűnő kérdéssel indítanak.

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Egy apró reggeli szokás, amely egészen másfajta figyelmet adhat a párunknak.

A módszer segíthet abban, hogy kevesebb mindent vegyünk személyes sértésnek a nap folyamán.

Mutatjuk, hogyan működik a gyakorlat a hétköznapokban, és mire érdemes figyelni közben.

Egy kérdés, amit a magas EQ-jú emberek feltesznek reggelente

A párkapcsolatokat vizsgáló pszichológus, Mark Travers a CNBC Make It oldalán írt az úgynevezett „capacity checkről”, vagyis „kapacitásfelmérésről”, azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ennél is hasznosabb lehet egy másfajta reggeli csekkolás. Ennek lényege, hogy nem azt próbáljuk megfejteni, pontosan mi zajlik a másik fejében, hanem arra vagyunk kíváncsiak, mennyi energiája, türelme és lelki kapacitása van aznap.

A „Hogy vagy?” természetesen fontos kérdés, csakhogy reggel, félálomban, rohanás közben meglehetősen nehéz rá valóban őszinte és árnyalt választ adni. Az ember ilyenkor gyakran automatikusan rávágja, hogy „jól” még akkor is, ha valójában fáradt, feszült vagy egyszerűen csak nincs túl sok energiája. A „kapacitásellenőrzés” ennél konkrétabb, mégsem kényszeríti a másikat hosszú magyarázkodásra. A párok például megállapodhatnak egy egyszerű skálában, és megkérdezhetik egymást: „Hányas vagy ma tízből?” Valaki azt mondhatja, hogy 80 százalékon van, míg másnak aznap mindössze 40 százaléknyi energiája maradt.

Mások ennél játékosabb formát választanak. Lehet például azt mondani, hogy „Könnyű vagy nehéz napod lesz?”, „Milyen az energiaszinted?”, vagy akár egy színnel, időjárással, évszakkal is jellemezhetik az aktuális állapotukat. A pontos megfogalmazás tehát nem fontos. A mögöttes kérdés számít: mennyi minden fér bele neked ma?