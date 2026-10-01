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2026. okt. 1., csütörtök Malvin

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5+1 emberi szokás, ami nagyon idegesíti a kutyákat − Teljesen kikészülhetnek tőle

napi rutin kutya szeretet
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Vannak olyan hétköznapi gesztusok, amelyek számunkra természetesnek tűnnek, az állatok számára azonban kellemetlenek vagy akár fenyegetőek is lehetnek. A bámulástól az ölelésen át egészen a megszokott napi rutin felborításáig több olyan emberi viselkedés létezik, amely triggereli a kutyát.

A kutyák és az emberek, még a szoros kapcsolat ellenére sem mindig ugyanazt a nyelvet beszélik. Ami az ember számára a barátság vagy a szeretet jele, azt egy kutya egészen másként értelmezheti. Steve Duno állatviselkedés-kutató szerint a kutyák a testbeszédre és az apró viselkedési jelzésekre hagyatkoznak, ezért különösen zavaró lehet számukra, ha az emberek azokat következetlenül használják vagy nem veszik észre. 

5+1 emberi szokás, ami nagyon idegesíti a kutyákat
5+1 emberi szokás, ami nagyon idegesíti a kutyákat.
Forrás: 123.rf.com

Amiket nem biztos, hogy szeret a kutya

Hogy mi idegesítheti a kutyákat, a végtelenségig lehetne sorolni, ráadásul nem is egyformán reagálnak hasonló ingerekre. Az alábbiakat azonban olykor minden kutyagazdi elköveti, pedig nem kellene. Nézzük, melyek ezek!

1.Ha a szemébe nézel

A kutya szemébe nézni természetes kapcsolatfelvételnek tűnhet, az állat azonban ezt akár fenyegetésként is értelmezheti. Duno arra is felhívja a figyelmet, hogy a saját kutya még csak-csak tolerálja ezt, bár valószínűleg ő se szereti, de idegen állatoknál ez különösen kerülendő.

2. Az ölelés

Az ölelés az emberek számára a szeretet egyik természetes kifejezési formája, a kutyák azonban nem feltétlenül így értelmezik. Bár egyes kutyák elfogadják, sőt kifejezetten kedvelik gazdájuk ölelését, sok állat számára a szoros átkarolás kellemetlen, különösen akkor, ha idegen vagy gyerek teszi. Ennek egyik oka, hogy a kutyáknál nincs olyan evolúciósan hagyományos viselkedésforma, amelyben azok egymás megragadásával fejeznék ki a másik iránti szeretetüket. Amikor egy kutya a mancsát vagy a testét egy másik kutyára helyezi, az inkább az uralkodás vagy az irányítás vágya lehet, nem kedveskedés. Ha tehát az állat nem élvezi egyértelműen az ölelést, érdemes megkérni a családtagokat és a vendégeket, hogy inkább gyengéden simogassák meg− idézi Dunót a Moderndog

3. Ha túl sokáig egyedül hagyod

Az állat számára komoly problémát jelenthet, ha túl hosszú időre egyedül marad. A kutyák társas lények, a családjukat pedig a falka részeként érzékelik. Azokat a kutyákat, amelyeket naponta tíz vagy még több órára egyedül hagynak a házban vagy az udvaron, számos viselkedési és pszichológiai probléma érintheti. Ilyen lehet a szeparációs szorongás, a túlzott ugatás vagy ásás, a destruktív viselkedés, illetve a szökési kísérlet. A hosszú egyedüllét esetén az egyébként szobatiszta kutya is bepiszkíthat és komoly károkat tehet a lakásban.  Ha napközben dolgozol, megoldást jelenthet, ha egy barát vagy szomszéd naponta egyszer benéz a kutyához és megsétáltatja. Ha erre nincs lehetőség, a gazdának hazatérés után érdemes minőségi időt töltenie az állattal: egy séta, egy kör apportírozás vagy bármilyen közös tevékenység sokat jelenthet.

4. A zsúfolt kutyafuttatók

Nem minden kutya érzi jól magát egy zsúfolt kutyafuttatóban. Egyes állatok idegessé vagy félőssé válhatnak, ha egyszerre túl sok idegen kutya veszi körül őket. Hasonló probléma jelentkezhet a kutyanapközikben is.

5. Az alvás vagy a pihenés megzavarása

A kutyák pihenését nem jó ötlet félbeszakítani. Még a legkedvesebb állat is megijedhet, ha hirtelen felébresztik, különösen az idősebb kutyák, amelyek hajlamosak mélyebben aludni. Azok az állatok is könnyebben összerezzenhetnek, amelyek halláskárosodás miatt nem érzékelik, hogy valaki közeledik hozzájuk. A legjobb, ha a kutyát hagyjuk magától felébredni, és nem érintjük meg, illetve nem lopózunk oda hozzá alvás közben. A gyerekeket különösen fontos megtanítani arra, hogy ne zavarják az alvó állatot. Ha mégis szükséges felébreszteni a kutyát, azt lassan, csendesen és gyengéden érdemes megtenni.

5+1. A megszokott rutin felborítása

A megszokott napi rutin megváltoztatása hatalmas stressz a kutyának, ugyanis erősen kötődnek a kiszámíthatósághoz: az etetés, a séták, valamint a játékidő egyaránt olyan események, amelyeket megtanulnak és nap mint nap várnak. Ha a vacsora véletlenszerűen későbbre tolódik, a megszokottnál később viszik ki őket, vagy kiszámíthatatlanabbá válik a gazda távozása és érkezése, az stresszt és viselkedési problémákat okozhat. Éppen ezért, amennyire csak lehetséges, érdemes ragaszkodni a megszokott időpontokhoz, étrendhez és játékhoz kapcsolódó rituálékhoz. 

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