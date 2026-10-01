5+1 emberi szokás, ami nagyon idegesíti a kutyákat − Teljesen kikészülhetnek tőle

A kutyák és az emberek, még a szoros kapcsolat ellenére sem mindig ugyanazt a nyelvet beszélik. Ami az ember számára a barátság vagy a szeretet jele, azt egy kutya egészen másként értelmezheti. Steve Duno állatviselkedés-kutató szerint a kutyák a testbeszédre és az apró viselkedési jelzésekre hagyatkoznak, ezért különösen zavaró lehet számukra, ha az emberek azokat következetlenül használják vagy nem veszik észre.

5+1 emberi szokás, ami nagyon idegesíti a kutyákat.

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Amiket nem biztos, hogy szeret a kutya

Hogy mi idegesítheti a kutyákat, a végtelenségig lehetne sorolni, ráadásul nem is egyformán reagálnak hasonló ingerekre. Az alábbiakat azonban olykor minden kutyagazdi elköveti, pedig nem kellene. Nézzük, melyek ezek!

1.Ha a szemébe nézel

A kutya szemébe nézni természetes kapcsolatfelvételnek tűnhet, az állat azonban ezt akár fenyegetésként is értelmezheti. Duno arra is felhívja a figyelmet, hogy a saját kutya még csak-csak tolerálja ezt, bár valószínűleg ő se szereti, de idegen állatoknál ez különösen kerülendő.

2. Az ölelés

Az ölelés az emberek számára a szeretet egyik természetes kifejezési formája, a kutyák azonban nem feltétlenül így értelmezik. Bár egyes kutyák elfogadják, sőt kifejezetten kedvelik gazdájuk ölelését, sok állat számára a szoros átkarolás kellemetlen, különösen akkor, ha idegen vagy gyerek teszi. Ennek egyik oka, hogy a kutyáknál nincs olyan evolúciósan hagyományos viselkedésforma, amelyben azok egymás megragadásával fejeznék ki a másik iránti szeretetüket. Amikor egy kutya a mancsát vagy a testét egy másik kutyára helyezi, az inkább az uralkodás vagy az irányítás vágya lehet, nem kedveskedés. Ha tehát az állat nem élvezi egyértelműen az ölelést, érdemes megkérni a családtagokat és a vendégeket, hogy inkább gyengéden simogassák meg− idézi Dunót a Moderndog.

3. Ha túl sokáig egyedül hagyod

Az állat számára komoly problémát jelenthet, ha túl hosszú időre egyedül marad. A kutyák társas lények, a családjukat pedig a falka részeként érzékelik. Azokat a kutyákat, amelyeket naponta tíz vagy még több órára egyedül hagynak a házban vagy az udvaron, számos viselkedési és pszichológiai probléma érintheti. Ilyen lehet a szeparációs szorongás, a túlzott ugatás vagy ásás, a destruktív viselkedés, illetve a szökési kísérlet. A hosszú egyedüllét esetén az egyébként szobatiszta kutya is bepiszkíthat és komoly károkat tehet a lakásban. Ha napközben dolgozol, megoldást jelenthet, ha egy barát vagy szomszéd naponta egyszer benéz a kutyához és megsétáltatja. Ha erre nincs lehetőség, a gazdának hazatérés után érdemes minőségi időt töltenie az állattal: egy séta, egy kör apportírozás vagy bármilyen közös tevékenység sokat jelenthet.