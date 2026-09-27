Akkor is az evésen gondolkodsz, amikor nem vagy éhes? Egyre több embert érint a food noise, vagyis az ételzaj

Nem arról van szó, hogy baj lenne azzal, ha szeretünk enni, és néha megkívánunk valamit. A gond akkor kezdődik, amikor az evés és az étel túl sok helyet foglal el a fejünkben, és egyszerűen nem tudunk másra gondolni. Ez a food noise, vagyis az ételzaj.

A food noise az étellel kapcsolatos állandó, nehezen elhessegethető gondolatokat jelenti.

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Mit jelent a food noise, magyarul ételzaj, és mi az oka? A food noise az étellel kapcsolatos állandó, nehezen elhessegethető gondolatokat jelenti.

Nem ugyanaz, mint a valódi éhség: akkor is megjelenhet, amikor fizikailag már jóllaktunk.

A fogyókúrák, a túl szigorú étkezési szabályok és a folyamatos kalóriaszámolás felerősítheti.

A közösségi média és az állandó ételhez kapcsolódó ingerek szintén táplálhatják ezt a gondolati zajt.

A food noise önmagában nem diagnózis, de ha már a mindennapokat is megterheli, érdemes szakember segítségét kérni.

Amikor folyamatosan az ételre gondolsz

A food noise kifejezést arra használják, amikor az étellel kapcsolatos gondolatok újra meg újra visszatérnek. Mit együnk? Mikor együnk? Mit szabad és mit nem? Hány kalória van benne? Megengedhetjük magunknak azt a sütit?

Az étel természetesen mindannyiunk életének része, így teljesen normális, hogy gondolunk rá. Más a helyzet, amikor ezek a gondolatok szinte állandóan jelen vannak, és nehéz őket elengedni. Ilyenkor az étkezés már nem egyszerűen arról szól, hogy megéhezünk, eszünk, majd folytatjuk a napunkat. Ez az ételzaj, amikor valaki úgy érzi, hogy túl sokat foglalkozik fejben az étellel.

Nem biztos, hogy éhes vagy, mégis ennél

A valódi éhség és az étel utáni vágy nem ugyanaz. Ha órák óta nem ettél, teljesen természetes, hogy megéhezel. A food noise viszont akkor is megjelenhet, amikor a gyomrunk valójában tele van.

Elég hozzá egy ételreklám, egy recept a közösségi médiában, a pékség illata az utcán vagy az, hogy valaki mellettünk kibont egy zacskó chipset. Hirtelen eszünkbe jut az étel, és máris azon kezdünk gondolkodni, hogy ennénk-e valamit.

A helyzetet a szigorú diéták is tovább ronthatják. Minél több szabályt állítunk fel magunknak, annál többet foglalkozunk azzal, mit nem szabad ennünk.