Akkor is az evésen gondolkodsz, amikor nem vagy éhes? Egyre több embert érint a food noise, vagyis az ételzaj

Nem arról van szó, hogy baj lenne azzal, ha szeretünk enni, és néha megkívánunk valamit. A gond akkor kezdődik, amikor az evés és az étel túl sok helyet foglal el a fejünkben, és egyszerűen nem tudunk másra gondolni. Ez a food noise, vagyis az ételzaj.
Mit jelent a food noise, magyarul ételzaj, és mi az oka?
- A food noise az étellel kapcsolatos állandó, nehezen elhessegethető gondolatokat jelenti.
- Nem ugyanaz, mint a valódi éhség: akkor is megjelenhet, amikor fizikailag már jóllaktunk.
- A fogyókúrák, a túl szigorú étkezési szabályok és a folyamatos kalóriaszámolás felerősítheti.
- A közösségi média és az állandó ételhez kapcsolódó ingerek szintén táplálhatják ezt a gondolati zajt.
- A food noise önmagában nem diagnózis, de ha már a mindennapokat is megterheli, érdemes szakember segítségét kérni.
Amikor folyamatosan az ételre gondolsz
A food noise kifejezést arra használják, amikor az étellel kapcsolatos gondolatok újra meg újra visszatérnek. Mit együnk? Mikor együnk? Mit szabad és mit nem? Hány kalória van benne? Megengedhetjük magunknak azt a sütit?
Az étel természetesen mindannyiunk életének része, így teljesen normális, hogy gondolunk rá. Más a helyzet, amikor ezek a gondolatok szinte állandóan jelen vannak, és nehéz őket elengedni. Ilyenkor az étkezés már nem egyszerűen arról szól, hogy megéhezünk, eszünk, majd folytatjuk a napunkat. Ez az ételzaj, amikor valaki úgy érzi, hogy túl sokat foglalkozik fejben az étellel.
Nem biztos, hogy éhes vagy, mégis ennél
A valódi éhség és az étel utáni vágy nem ugyanaz. Ha órák óta nem ettél, teljesen természetes, hogy megéhezel. A food noise viszont akkor is megjelenhet, amikor a gyomrunk valójában tele van.
Elég hozzá egy ételreklám, egy recept a közösségi médiában, a pékség illata az utcán vagy az, hogy valaki mellettünk kibont egy zacskó chipset. Hirtelen eszünkbe jut az étel, és máris azon kezdünk gondolkodni, hogy ennénk-e valamit.
A helyzetet a szigorú diéták is tovább ronthatják. Minél több szabályt állítunk fel magunknak, annál többet foglalkozunk azzal, mit nem szabad ennünk.
Minél többet tiltasz, annál többet gondolsz rá
„Ezt most nem ehetem meg.” „A süti nem fér bele.” „Este hat után már semmit sem eszem.” Ismerősen hangzik?
Az ilyen szabályok elsőre kapaszkodót adhatnak, de könnyen az étel köré szervezik az egész gondolkodást. Ha valamit folyamatosan tiltunk magunknak, természetes, hogy egy idő után éppen az jár a fejünkben. A fogyókúra így könnyen egy véget nem érő számolgatássá válik: mennyit ettem, mennyi fér még bele, mit kell kihagynom, és mikor ehetek legközelebb. Nem csoda, ha egy idő után már maga az étkezés is fárasztóvá válik.
Éppen ezért az étellel kapcsolatos állandó gondolatok mérséklésében sokszor nem egy újabb szigorú diéta a válasz. Sokkal fontosabb a rendszeres étkezés, a megfelelő mennyiségű étel és az, hogy ne osszuk fel az ételeket „jó” és „rossz” kategóriákra.
Mikor jelent problémát?
Az teljesen rendben van, ha időnként megkívánunk egy pizzát vagy eszünkbe jut egy finom sütemény. A food noise akkor válik igazán megterhelővé, amikor az étellel kapcsolatos gondolatok szinte egész nap jelen vannak. Ha valaki állandóan a következő étkezést tervezi, folyamatosan a kalóriákat számolja, vagy azért nem tud másra figyelni, mert azon gondolkodik, mit ehet és mit nem, érdemes komolyabban venni a helyzetet.
A food noise önmagában nem jelent evészavart, de tartósan fennálló, erős étkezési szorongás vagy kényszeres gondolkodás esetén dietetikus vagy pszichológus segítsége is sokat jelenthet.
A cél nem az, hogy soha többé ne gondoljunk az ételre. Az ételnek egyszerűen nem kell egész nap helyet követelnie a fejünkben.
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